КазБоксер-придурок Бейбут Шуменов объявлен в розыск

08:47 24.07.2023

Боксер Бейбут Шуменов объявлен в розыск Фото: Instagram/beibutshumenov

Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны. Соответствующая информация появилась на Портале органов правовой статистики и специальных учетов, сообщает Zakon.kz 24 июля 2023 года.

Согласно данным портала, спортсмена объявили в розыск два дня назад.



Боксер Бейбут Шуменов объявлен в розыск



Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова.



Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей.



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Бейбут Шуменов также обвинил отца ребенка, который якобы им прикрывался, как щитом.



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Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети.



Анастасия Московчук