За 2,5 года Кыргызстан потратил на обновление вооруженной техники почти $1,5 млрд

09:19 24.07.2023

21.07.23



Новая военная техника армии Кыргызстана. Фото пресс-службы президента Кыргызстана

За 2,5 года Кыргызстан направил на обновление вооруженной техники 125 млрд сомов ($1,422 млрд). Об этом сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев на заседании правительства, передает АКИpress.



Ташиев отметил, что в 2005-2020 годах на те же цели Кыргызстан потратил 3-5 млрд сомов ($34-56,9 млн). Для сравнения он перечислил, что только в 2021 году на обновление вооружения власти страны направили 32 млрд сомов ($364 млн), в 2022 году - 53 млрд сомов ($603 млн), за полгода 2023 года - более 40 млрд сомов ($455 млн).



"За 2,5 года более 120 млрд сомов. Это очень масштабное обновление", - рассказал глава ГКНБ.



По словам Ташиева, были закуплены беспилотники "Байрактар", Aksungur, "Акынджы", зенитный ракетный комплекс "Печора", вертолеты Ми-8, Ми-17.

"Мы это все не получили как подарок, все это было закуплено на средства государственного бюджета", - подчеркнул Ташиев.



Напомним, что в августе 2021 года власть в Афганистане захватило радикальное движение "Талибан"*. Хотя талибы заявляли, что не намерены вести вооруженные действия против соседей, однако спецслужбы государств, имеющих свои интересы в Центральной Азии, неоднократно сообщали о потенциальной угрозе талибов для стран региона. Кроме того, в последние годы неоднократно происходили пограничные конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном. Самый масштабный произошел в сентябре прошлого года. В боях с обеих сторон были задействованы артиллерия и тяжелая бронетехника.



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*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).