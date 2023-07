США хочет атаковать санкциями Кыргызстан: что это значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы

10:05 24.07.2023 США хочет атаковать санкциями Кыргызстан: что это значит для КазахстанаФото - Из открытых источников

Вашингтон готовится ввести санкции против Кыргызстана. Как пишет The Washington Post, цель - "оказать давление", чтобы республика прекратила торговые отношения с Россией.



В Центральной Азии организована скрытая система поставки в Россию запрещенных технологий. Об этом ранее сообщило издание The Washington Post. В статье отмечается, что официальная Москва ищет партнеров, готовых помочь ей обойти запреты на китайские беспилотники и немецкую электронику. В частности, издание описывает ситуацию, когда через страны Центральной Азии в РФ поставлялись беспилотники.



"На транспортной этикетке китайские беспилотники были указаны как мощные машины для уборки урожая, которые используются в садах и на крупных фермах. Но личность покупателя - российской компании, купившей в начале мая целую партию самолетов почти по $14 тысяч за штуку, намекала на другие возможные варианты использования", - говорится в сообщении.



Потенциальная военная ценность беспилотников ранее была отмечена российским правительством. Оно в прошлом году захватило четыре самолета той же модели на востоке Украины и заявило, что Киев планирует использовать их для химической войны. Прочные всепогодные квадрокоптеры рассчитаны на полезную нагрузку почти 70 фунтов (почти 32 килограмма. - Прим. ред.) и предназначены для парения на уровне верхушек деревьев, что сопровождается туманом жидких химикатов.



Беспилотники находились на последнем этапе пути через Центральную Азию, когда их перехватили таможенники недалеко от границы между Казахстаном и Кыргызстаном. Для американских официальных лиц, рассказывающих о событиях несколько недель спустя, этот эпизод был необычным: чаще всего, по их словам, такие товары беспрепятственно попадают в Россию.



Представители администрации Джо Байдена говорят, что их особенно беспокоит роль Кыргызстана, страны, из которой поступила партия дронов, - писала The Washington Post.



"Горная, не имеющая выхода к морю республика с населением 6,7 миллиона человек когда-то была южной границей советской империи, а теперь здесь расположены многочисленные предприятия, которые стали каналом для западных и азиатских товаров, которые РФ не может законно получить где-либо еще, заявили официальные лица в интервью", - подчеркивает издание.



Оно отмечает, что после 24 февраля 2022 года в Кыргызстане наблюдается поразительное расширение количества импортно-экспортных компаний, которые ведут дела в основном с Россией. Фирмы получают прибыль от резкого роста продаж подпадающих под санкции китайских и европейских товаров - от беспилотных летательных аппаратов и деталей самолетов до оптических прицелов и усовершенствованных схем бомб, большинство из которых доставляется по суше компаниям в РФ, сказал высокопоставленный американский чиновник, хорошо знакомый с ситуацией.



Администрация Джо Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю.



Действия, которые в прошлом включали санкции или черный список фирм, обвиняемых в нарушениях, могут быть предприняты уже на этой неделе, заявили официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить дипломатически деликатные вопросы.



"Кыргызстан, хотя и небольшой по сравнению с другими государствами, является наглядным примером одновременного использования всех факторов для создания неприемлемо удобной среды санкций, благоприятствующей уклонению", - сказал высокопоставленный чиновник.



Отчеты показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию резко вырос в 2022-м, увеличившись на 250 процентов, в отличие от предыдущего года. В отношении некоторых предметов, таких как оптические прицелы, ранее не было данных о том, что КР когда-либо экспортировала такие товары в РФ. Сведения также показывают, что кыргызстанские компании в феврале и марте 2023-го массово закупали у китайских и южнокорейских фирм чувствительную электронику, включая специализированные полупроводники и усилители напряжения на сотни тысяч долларов. Примерно такое же количество тех же видов электроники было экспортировано из Кыргызстана в Россию за тот же период.



"По словам высокопоставленного американского чиновника, российские фирмы, получившие товары, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности. Очевидная хореография транзакций третьих сторон была воспринята как работа российских спецслужб, которые, по словам официальных лиц США, теперь непосредственно вовлечены вместе с рядом военных спекулянтов в схемы, направленные на обход экономических санкций", - пишет The Washington Post.



Посольство Кыргызстана в Вашингтоне заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. Всплеск торговли с Москвой отчасти объясняется усовершенствованием электронных систем отслеживания движения товаров через границы государства.



"Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом РФ является одним из наших основных торговых партнеров. Более миллиона наших граждан работают в России", - говорится в сообщении.



Исходя из текста публикации, можно заметить, что в поле зрения Вашингтона попала и наша страна. В том контексте, что официальные лица КР отказались комментировать сообщение о попытке экспортировать китайские беспилотники в Россию, хотя эти события были описаны в местных новостях как в Кыргызстане, так и в соседнем Казахстане, где самолеты были конфискованы два месяца назад.



Партия китайских дронов DJI Agras T-30 была приобретена кыргызской фирмой с намерением перепродать их компании в России.



Четырнадцать беспилотников перевозились наземным транспортом через Казахстан, когда они были отмечены таможенниками из-за отсутствия надлежащих экспортных документов. Согласно сообщениям казахстанских СМИ, в конечном итоге самолет был конфискован казахстанцами и так и не достиг российской границы. Официальные представители посольства РК в Вашингтоне отказались комментировать инцидент.



"В апреле состоялся круглый стол Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" под названием "Кыргызстан: между санкциями и нейтралитетом", на котором присутствовали депутаты парламента, выдающиеся эксперты в области экономики, внешней политики и вопросов безопасности, - прокомментировал Caravan.kz глава центра, кыргызский политолог Игорь Шестаков. - Обсуждение сосредоточилось на влиянии санкций на Кыргызстан, и можно с уверенностью сказать, что 2023 год стал периодом наибольшей активности в обсуждении санкций и визитов представителей Государственного департамента США, которые регулярно "гостили" в столице нашей республики.



Однако было высказано некое общее мнение, что у американцев по факту все же небольшое влияние на Кыргызстан. Так, оборот товаров между нашей страной и США в прошлом году составил около 250 миллионов долларов, тогда как с Россией этот показатель составил около 3 миллиардов долларов. Кроме того, денежные переводы кыргызстанцев из России составили примерно 2,6 миллиарда долларов, в то время как переводы трудовых мигрантов из США составили всего 10 миллионов долларов. Экономическое неравенство между присутствием США и России в нашей стране очевидно, и потому нельзя назвать Вашингтон основным торгово-экономическим партнером Кыргызстана.



Американцы могут применять санкции против отдельных банков или компаний, которые они считают тесно связанными с российскими проектами. Однако стоит отметить, что такие действия не носят массовый характер. Например, в материале упоминается поставка менее 20 дронов, на которую были наложены санкции. Конечно, некоторые компании подвергаются ограничительным мерам, но их количество ограничено и может быть пересчитано на пальцах одной руки.



Подробнее

centpart.ru

Смотреть

favicon

В связи с пиар-аспектом, которому Штаты всегда уделяют значительное внимание, заявления о санкциях, произнесенные американской администрацией, в первую очередь ориентированы на масс-медиа. Ведущая газета публикует статью об этом, а американцы, безусловно, гораздо больше знают эту газету, чем нашу страну, о которой в статье идет речь. Такая демонстрация силы создает впечатление, что Вашингтон активно следит за событиями в мире и готов решительно действовать против компаний, которые пытаются обойти санкции и поставлять продукцию в Россию. В результате, американская администрация демонстрирует свою решимость отстаивать свои интересы и пресекать нарушения санкционных режимов, где бы они ни возникли.



Однако в то же время эти санкции не оказывают значительного негативного влияния на экономику Кыргызстана. Величина товарооборота между странами, особенно с Россией, продолжает расти, а миграционные потоки зависят больше от зарплат и рабочих мест, чем от внешнеполитических векторов и санкций. Также стоит отметить, что в Кыргызстане активно функционирует кыргызско-российский фонд развития с капиталом в миллиард долларов, который поддерживает проекты, связанные с производством экспортноориентированной продукции. В отличие от США, которые не предоставляют подобную финансовую структуру, эта межправительственная инициатива способствует развитию экономических связей между Кыргызстаном и Россией.



Таким образом, реалии экономического сотрудничества и факторы, определяющие миграционные потоки, оказывают сильное влияние на отношения между Кыргызстаном и Россией, несмотря на попытки США использовать санкции как инструмент давления. Недостаточная прямая связь между госдепартаментом и экономическими структурами также снижает эффективность санкционных мер в отношении Кыргызстана.



Вот, к примеру, швейная продукция из Кыргызстана, которая значительными объемами экспортируется в РФ, - она же не заполонит рынки Филадельфии, других городов и штатов Америки. Вопрос в том - какая альтернатива? Что будут делать предприниматели Кыргызстана? Надо отметить, что рыночная экономика нашей республики всегда получала положительную оценку со стороны западных экспертов и представителей правительства, благодаря законодательству, способствующему бизнесу. Теперь возникает вопрос о том, будут ли необходимы изменения в этом направлении. Здесь возникает множество непростых вопросов.



Большинство экспертов сходятся во мнении, что санкции, если они будут применены, скорее всего, затронут депутатов парламента или высокопоставленных чиновников, у которых есть бизнес или чьи дети обучаются на Западе. Это будет индивидуальный подход с точечными мерами. Например, законопроект относительно НПО, предполагавший присвоение статуса иностранного агента, вызывал сильное возмущение со стороны государственного департамента США, который требовал от нас его не принимать. В настоящее время этот законопроект направлен на доработку, и уже более 10 депутатов-инициаторов отозвали свои подписи. Это показатель давления: если вы не согласны с нами в том или ином вопросе, мы будем оказывать давление в ответ. Вывод можно сделать такой, что подобные санкции будут иметь личный характер.



Важно отметить, что речь идет не о государственных компаниях, связанных с инфраструктурными проектами, а о нескольких частных торгово-посреднических компаниях. Каким образом будет реагировать государство на такие ситуации? Возможно, некоторые компании попадут под санкции, их счета заблокируют или их представителям запретят вести деятельность на территории Запада. Но все это является индивидуальными случаями, и действия нужно оценивать в каждом конкретном случае. Но возникает вопрос, будут ли страдать межправительственные соглашения? В нашем случае основополагающий документ, который присутствует в других странах, отсутствует - это соглашение между США и правительствами стран Центральной Азии. Это соглашение было денонсировано еще при Атамбаеве в 2015 году, но до сих пор не подписано. Таким образом, у нас уже отсутствует один из основных регулирующих документов, которые бы регулировали взаимодействие между Вашингтоном и Бишкеком".



Что касается реакции казахстанской стороны на сложившуюся ситуацию и в целом расположении нашей страны в этой "партии", то заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров заверил, что вторичные санкции Казахстану не грозят.



"Нет, в последнем пакете (экономических санкций США против РФ. - Прим. ред.) этого нет. Мы предварительную работу провели для того, чтобы Казахстан в эту рисковую зону не попадал. Мы абсолютно открыты и готовы сотрудничать", - прокомментировал Алмас Айдаров на вчерашнем брифинге в СЦК.



При этом вице-министр отметил, что ситуация вокруг введения вторичных санкций в отношении Кыргызстана вызывает определенное беспокойство. К тому же недавно стало известно, что компания "Тыныс", входящая в АО "Казахстан инжиниринг", поставляла товары двойного назначения в Россию.



"Конечно, нас это беспокоит. С самого начала введения санкций против России мы активно отслеживаем этот процесс для того, чтобы с нашими западными партнерами иметь прямой, открытый диалог. Мы всегда заявляли о том, что мы не предпринимаем каких-то специальных действий, чтобы уклоняться или скрываться от санкций. Но при этом продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией", - обозначил замминистра.



Что же касается санкционных товаров и последнего пакета санкций, в котором фигурирует Кыргызстан, спикер пояснил, что Казахстан с прошлого года вообще запретил поставки в Россию товаров военного назначения.



"По товарам двойного назначения введена специальная сертификация. То есть нужна специальная лицензия, получение разрешения на вывоз. Кроме того, по электронным счетам-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые через Казахстан или из Казахстана поставляются. Если такие риски мы видим, то выявляются компании-однодневки, - компании, которые были созданы без истории и наращивают объемы подобной продукции, - и мы предпринимаем превентивные меры по их остановке", - добавил Айдаров.



По словам замминистра, также во всех системах КГД внедрили систему управления рисками. Ее дополняют новыми данными в зависимости от новых санкционных требований. Система выявляет фирмы-однодневки и фамилии, на которые оформляют такие компании. По ним ведут дальнейшую работу и пресекают их деятельность.



"В новостях мы активно освещали, что приезжают специально назначенные офицеры по санкциям ЕС, Великобритании, США. Они приезжали с разъяснениями, семинарами в Казахстан, чтобы мы совместно вырабатывали меры, чтобы не нарушить санкционный режим при поставках товаров в Россию. Поэтому здесь, я думаю, наш опыт уникален, во многом мы с коллегами выстраиваем хороший диалог, чтобы предупреждать подобные действия", - сказал Айдаров.



Представитель дипведомства подчеркнул, что при возникновении рисков в министерстве сразу же принимают меры реагирования.



"Мы ничего не скрываем. Мы своих коллег, наоборот, просим: если они видят где-то риски, что у нас могут возникнуть подобные компании, предупреждать нас, чтобы мы совместно реагировали. Поэтому сейчас в последнем пакете санкций по нашим компаниям и угроз в отношении Казахстана мы не видим", - заключил Алмас Айдаров.



Автор: Ахмет Талапулы

21.07.23 Источник - caravan.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690182300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Роман Скляр провел совещание по подготовке к отопительному периоду

- Вице-министры в цифрах

- Тамара Дуйсенова и представители ЮНИСЕФ обсудили вопросы улучшения качества жизни детей

- Кадровые перестановки

- Министерство экологии приносит соболезнование семье и близким Баталова Леонида Ивановича

- Верховный Суд рассмотрел дело по озерам Малый Талдыколь

- Рассмотрено уголовное дело в отношении К. по факту умышленного незаконного пересечения Государственной границы Республики Казахстан

- "Покровительницу демонов" осудили за мошенничество в 120 млн тенге в области Абай

- Ерлан Кошанов: Новый Казахстан - ­это не дата в календаре