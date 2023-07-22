 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вице-министры Казахстана в цифрах, - Данияр Ашимбаев
10:12 24.07.2023

Данияр Ашимбаев: Времена, когда иные заместители министров работали по полтора-два десятка лет, были хорошо известны не только в отрасли и пользовались заслуженным уважением, видимо, безвозвратно канули в Лету

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 21 июля

Времена, когда иные заместители министров работали по полтора-два десятка лет, были хорошо известны не только в отрасли и пользовались заслуженным уважением, видимо, безвозвратно канули в Лету.
Сейчас вице-министры меняются как перчатки и их уже никто не пытается запомнить – ни на лицо, ни по имени. А смысл? Только привыкнешь – а он или она уже на другой работе. Не справился, устал, надоело, а то и арестовали.
Поскольку персональный состав изучать достаточно бессмысленно, попробуем разобрать их в целом.
Сейчас, по данным правительственных ресурсов, вице-министров и заместителей министров насчитывается 82 человека. Разница в названии должности в том, что "вициков" назначает правительство, а замов – президент.
82 – это по факту, есть несколько вакансий, но точная штатная численность замов несколько лет была засекречена, как и численность госорганов в целом – причем тем же документом, которым было предусмотрено сокращение численности госслужащих. Видимо, чтобы общественность с калькулятором не лезла проводить эффективные реформы, модернизации и т.д.
Больше всего замов (по 6 человек) – в МВД и Минобороны, затем идут Минздрав, МИИР, МИД, МНЭ, МСХ, Минфин, МЦРИАП, МЭПР – по 5 замов. В МИОР, МТИ, Минэнерго – по 4, в МКС, МНВО – по 3. В Минпросе и МЧС сейчас по 2 зама, но там по одной вакансии только освободилось.
Средний возраст вице-министров – 43 года. Состав их достаточно гомогенный: женщин только 7,3%, не казахов – 4,9%. Больше всего женщин в Минюсте – 2 из 4.
Самый старый замминистра внутренних дел Сунтаев, ему 62 года, самые молодые – Акатов из МНВО и Молдабеков из Минюста, оба 1991 г.р. (день рождения на сайтах министерств не указан, так что 31 или 32 года).
По образованию (считаем первый, базовый диплом) больше всего экономистов – 24,4%, т.е. каждый пятый.
По 18,3% составляют юристы и инженеры, по 6,1% – врачи и военные, по 3,6% – менеджеры, учителя, международники и математики, по 1,2% – музыканты, политологи, переводчики.
Квалификация 7,3% вице-министров по открытым данным не установлена (есть только название вуза).
Говоря о соответствии образованию профилю министерства, то можно отметить, что в идеал вписываются Минобороны, МВД, Минздрав, Минфин, МЦРИАП и Минюст. У остальных – сумбур. Так, в МИИР, МЭПР и МСХ профильную специальность имеют только по 40% замов, в Минэнерго – 25%. Конечно, потребность в замах по цифровизации, правовым и экономическим вопросах присутствует, но хотелось бы видеть все-таки отраслевых специалистов.
40,2% замов имеют опыт работы в регионах. Прежде всего, речь идет о тех же Минобороны и МВД, а также МСХ, МЭПР и МНЭ. Несмотря на то, что понятие опыта работы в регионах имеет очень широкий охват – от года и выше, в целом показатель достаточно низкий. Большинство – чисто "кабинетные" работники.
Говоря о стаже работе отметим, что 7,3% работает с 2019 года, столько же – с 2020 года. 13,4% пришло на работу в 2021 году, 42,7% – в прошлом, а 28% – уже в нынешнем. Дольше всех в должности работает первый вице-министр сельского хозяйства Курманов – 4 года и 4 месяца (с марта 2019 года).
Такие частые ротации, на мой взгляд, плохо влияют на качество работы государственного аппарата: вице-министры, которые должны быть отраслевыми специалистами, элементарно просто не успевают вникнуть в курс дела, не знают и, по сути, не отвечают за вопросы преемственности в политике госоргана, а если и начинают соображать и что-то начать делать, то уходят раньше, чем что-то толковое получится.
С другой стороны, качество кадров с точки зрения их профессионализма, эффективности или, скажем, порядочности, всегда было понятием относительным. На кадровый рост влияют обычно иные факторы. Из числа нынешних министров почти 40% успело поработать замами в том же или соседнем министерстве, и честно говоря, не скажешь, что они были хорошими замами или стали хорошими министрами. Хотя, в целом, бывают приятные исключения, но очень точечные.

Источник - turanpress.kz
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