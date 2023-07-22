Гвардия "наступа" уничтожена. Запад обвинил Зеленского в бездарности

11:00 24.07.2023

Гвардия "наступа" уничтожена. Запад обвинил Зеленского в бездарности его генералов

Telegraph: киевский режим пытается воевать методами Первой мировой

Константин Ольшанский



Вовсе не отсутствие боевой авиации, которую так нагло требует для ВСУ Валерий Залужный, - главная проблема киевских генералов. Причины их неудач - слабость командования, отсутствие стратегического мышления, переоценка собственных сил и недооценка возможностей ВС РФ.



Приговор киевской хунте выносит на страницах британской газеты Telegraph отставной полковник британской армии Ричард Кемп.



ВСУ на Запорожье уже потеряли 26 тысяч солдат и более 170 лучших натовских машин



К "контрнаступлению" ВСУ готовились полгода, накапливая резервы натовской бронетехники. Были созданы 9 новых бригад - механизированных, морской пехоты и воздушно-десантных, выяснил Маркус Рейснер, начальник отдела исследований и разработок Военной академии Австрии.



Каждое новое соединение получило от 110 единиц техники (21-я мехбригада: боевые машины CRV (T) и Husky, бронетранспортеры Senator, танки Т-64БВ, гаубицы FH-70) до 168 (82-я отдельная ДШБ: Stryker и Marder, ОБТ Challenger 2, гаубицы M119).



Марк Милли, начальник Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что для "контрнаступления" подготовлены 63 тыс. украинских военнослужащих. 26 тыс., по оценке министра обороны РФ Сергея Шойгу, уже уничтожены.



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Потери натовской бронетехники колоссальны. По подсчетам нидерландского проекта Oryx, на Запорожье сожжены, брошены или захвачены, как минимум, 38 американских противоминных машин M2A2 Bradley ODS-SA, 56 бронетранспортеров M113, 55 International M1224 MaxxPro, 12 Oshkosh M-ATV. Ликвидированы не менее 8 "Леопардов" (модификации 2A4 и 2A6), 4 французских колесных танка AMX-10 RC® и одна британская 155-мм артиллерийская система AS-90. Это минимальные цифры: Oryx включает в потери только те данные, которые подтверждены визуально.



Полковник Кемп: ВСУ не способны повторить свой успех на Харьковщине



Полковник Ричард Кемп заявляет, что ВСУ изначально были обречены на полный провал. Киевское командование переоценило свои силы после локальных успехов в Харьковской области и на правобережье Херсонской. Тогда формирования укровермахта сумели относительно быстро занять позиции после перегруппировки российской армии.



"Передислоцируя войска, русские в Харькове и Херсоне меняли пространство на время, - пишет полковник Кемп. - Теперь, когда русские нарастили свои силы за счет мобилизации и проложили обширные линии обороны, они никуда не отступят".



Именно поэтому ВСУ были лишены возможности общевойскового маневра, как в Харьковской и Херсонской областях. Оставался один вариант - начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции. Ситуацию на Запорожье полковник Кемп сравнивает с тем, что творилось на Западном фронте в Первую мировую войну. Тогда линии обороны протянулись от Швейцарии до Северного моря. И ни одна из сторон не добивалась решающего прорыва в течение четырех лет.



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"Такой исход сегодня сделал бы Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность президентства Дональда Трампа или усталость европейцев, - пишет полковник Кемп. - У президента Зеленского это вызывает огромный ужас".



CSIS: ВСУ начали атаки на самом укрепленном и безнадежном для успеха участке



Минобороны Великобритании назвало российские оборонительные линии, созданные на Запорожье, одними из самых обширных систем таких военных сооружений, виденных где-либо в мире. Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) добавляет, что мощнейшие укрепрайоны созданы на левом берегу Днепра в Херсонской области, в ДНР и на границе ЛНР и Харьковской областей.



Но меньше всего надежд на успех у ВСУ было именно на Запорожье, констатируют эксперты CSIS. Киевские командиры бросили подразделения на открытую местность, где не было никаких прикрытых подходов.



Боевики придумывают тысячу причин, чтобы не идти в лобовые "мясные" штурмы, но их все равно гонят на убой

"ВСУ лишились фактора внезапности, который является критическим для успеха в войне, - пишет полковник Кемп. - Отсутствие внезапности только усугубляет боевую неполноценность Киева".



Прорвать российские линии обороны могла бы решительная, хорошо скоординированная и массированная атака с применением танков. Однако уже на первом этапе "контрнаступления" ВСУ потеряли почти пятую часть бронемашин, рассказали инсайдеры из Пентагона изданию New York Times. Поэтому ВСУ теперь вынуждены беречь оставшуюся технику, уменьшив скорость продвижения почти до нуля.



Даже генерал Милли признает, что F-16 украинцам уже не помогут



Киев заявляет, будто его широко разрекламированное "контрнаступление" сорвалось из-за отсутствия поддержки с воздуха. Киевские генералы требуют от натовских "партнеров" немедленно предоставить истребители F-16 и Eurofighter Typhoon. Никаких самолетов ВСУ, конечно, не получат: Великобритания и США лишь пообещали обучать пилотов.



На их подготовку уйдут месяцы, а самолеты ВСУ могут получить в лучшем случае через год. При этом даже американский генерал Марк Милли признал: у России более тысячи истребителей четвертого поколения и сверхсовременная система ПВО, даже несколько сотен натовских самолетов к перевесу не приведут.



"У Киева нет привилегии философствовать. А все боевые возможности Украины сводится к ее способности проводить лобовые атаки. Хотя эту стратегию военные теоретики и осуждают со времен Первой мировой войны", - констатирует Кемп.



Альтернативой лобовым атакам ВСУ могли бы стать маневренные действия, но у украинцев для этого просто нет грамотного командования. Единственный выход, уверен полковник Кемп, - это непосредственное участие опытных натовских стратегов в разработке новых украинских операций. Однако это означало бы прямое участие альянса в конфликте. Разумеется, на такое даже обезумевшие генералы не решатся. А значит, ВСУ в безвыходном капкане.