Шавкату Мирзиееву - 66! Поздравляем

11:37 24.07.2023

Эмомали Рахмон поздравил Шавката Мирзиеева с 66-летием



Таджикский президент пожелал Узбекистану прогресса и процветания

архивное фото



Президент провел сегодня телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба главы таджикского лидера.



"Эмомали Рахмон пожелал Шавкату Мирзиееву здоровья, счастья, благополучия и новых больших успехов в реализации государственных планов на благо братского народа Узбекистана", - отмечается в сообщении.



Подчеркнув весомый вклад Мирзиеева в неуклонное социально-экономическое развитие соседней страны и укрепление ее позиций на международной арене, таджикский президент пожелал Узбекистану прогресса и процветания, пишет пресс-служба президента РТ.



Президенты также рассмотрели отдельные аспекты таджикско-узбекского стратегического партнерства и союзнического взаимодействия.



Сообщается, что сторонами была подчеркнута твердая готовность сторон к углублению доверительного межгосударственного диалога и дальнейшему плодотворному развитию отношений дружбы и добрососедства в соответствии с коренными интересами народов двух стран.