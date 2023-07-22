|11:37 Шавкату Мирзиееву - 66! Поздравляем
11:00 Гвардия "наступа" уничтожена. Запад обвинил Зеленского в бездарности
10:46 Искусственные границы Польши формируют ее комплексы, - Тимофей Бордачев
10:12 Вице-министры Казахстана в цифрах, - Данияр Ашимбаев
10:05 США хочет атаковать санкциями Кыргызстан: что это значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы
09:43 Гиены на марше. Зачем Путин предложил полякам оккупировать Западную Украину, - Г.Мирзаян
09:19 За 2,5 года Кыргызстан потратил на обновление вооруженной техники почти $1,5 млрд
09:17 Зачем? Си по-императорски принимал Киссинджера, - МК
08:47 КазБоксер-придурок Бейбут Шуменов объявлен в розыск
08:07 Верблюды тонут и гибнут в разливе нефти в Мангистауской области KZ
00:50 Азиатских гастарбайтеров в России заменяют африканцами?
00:44 Арест Стрелкова: Либералы ликуют – "скоро договорняк с Западом", - М.Рябов
00:40 Пекин не прочь уладить разногласия с Далай-ламой, - В.Скосырев
00:37 Ильхам послал Сердара. Азербайджан не против Транскаспийского трубопровода, но инвестировать в проект не будет
00:36 Месяц мятежу Пригожина, или Кто будет "маршалом Победы", - НГ
|Шавкату Мирзиееву - 66! Поздравляем
11:37 24.07.2023
Эмомали Рахмон поздравил Шавката Мирзиеева с 66-летием
Таджикский президент пожелал Узбекистану прогресса и процветания
архивное фото
Президент провел сегодня телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба главы таджикского лидера.
"Эмомали Рахмон пожелал Шавкату Мирзиееву здоровья, счастья, благополучия и новых больших успехов в реализации государственных планов на благо братского народа Узбекистана", - отмечается в сообщении.
Подчеркнув весомый вклад Мирзиеева в неуклонное социально-экономическое развитие соседней страны и укрепление ее позиций на международной арене, таджикский президент пожелал Узбекистану прогресса и процветания, пишет пресс-служба президента РТ.
Президенты также рассмотрели отдельные аспекты таджикско-узбекского стратегического партнерства и союзнического взаимодействия.
Сообщается, что сторонами была подчеркнута твердая готовность сторон к углублению доверительного межгосударственного диалога и дальнейшему плодотворному развитию отношений дружбы и добрососедства в соответствии с коренными интересами народов двух стран.