Астана перехватывает российские грузы и давит на соседей в пользу США, - Айнур Курманов

12:29 24.07.2023 Астана перехватывает российские грузы и давит на соседей в пользу США

Айнур Курманов. 24.07.2023



Мы уже неоднократно писали в своих материалах, что Казахстан превращается в форпост англосаксов в Центральной Азии, осуществляя резкий геополитический разворот в сторону Запада.



Это еще раз подтвердилось в деле задержания казахстанскими таможенниками партии беспилотников, шедших из Киргизии в Россию, что привело к введению показательных санкций в отношении Бишкека со стороны Вашингтона.



Мы уже неоднократно писали в своих материалах, что Казахстан превращается в форпост англосаксов в...



Речь идет о фактической экспроприации казахстанской стороной 14 беспилотников DJI AgrasT30, которые в итоге были выставлены на торги управлением департамента государственного имущества Жамбылской области РК.



Каждый такой изъятый тяжелый дрон китайского производства оценивается в 1,1 миллионов рублей, а общая стоимость всей партии составляет 15,8 миллионов.



В итоге казахстанские власти оштрафовали киргизскую компанию ОсОО "Импульс-Инвест", Астана получила похвалу за поддержание режима санкций в отношении России, а в газете "The Washington Post" появился материал с осуждением Киргизии, аккурат перед введением в отношении этой горной республики вторичных мер.



"Захват беспилотников был воспринят как редкая победа в попытке остановить поток запрещенного оборудования и электроники, поступающих в Россию в поддержку ее военных действий в Украине. Представители администрации Байдена говорят, что они особенно обеспокоены ролью, которую играет Кыргызстан, страна, из которой произошла отправка беспилотников", – указывает американская газета.



В материале прозвучала и благодарность, адресованная Астане за предпринятые действия по перехвату БПЛА:



"Нынешние и бывшие официальные лица США признали геополитические и экономические трудности Кыргызстана, отметив при этом, что некоторые из соседей страны, похоже, прилагают более искренние усилия для обеспечения соблюдения санкций, даже несмотря на огромное давление со стороны Москвы".



В итоге на днях Вашингтон ввел санкции против четырех компаний из Киргизии, а местный ГКНБ принялся оправдываться перед американцами, заявив, что запрещенные товары отправлялись в Россию не государственными структурами, а частными компаниями, которым выгодно осуществлять эти торговые операции. Бишкек даже вынужден был заявить о том, что усилит контроль за потоками товаров военного и двойного назначения.



То есть на деле была проведена целая операция при участии казахстанских властей, чтобы на примере Киргизии запугать и показательно наказать за участие в сером импорте в пользу России.



Таким образом подается сигнал всем бывшим советским среднеазиатским республикам, что в случае дальнейшего наращивания экспортных объемов и сохранения подобных схем будет нанесен удар не только по частным компаниям, но и по активам правящих элит на Западе и в офшорных зонах.



Астана же в данной игре исполняет роль открытой агентуры США в Центральной Азии, которая не только участвует в изоляции и удушении России, но и в качестве западного приказчика и провокатора в одном лице, оказывая своими таможенными препятствиями давление на соседние Киргизию и Узбекистан, блокируя или затягивая на многие недели процедуру досмотра фур, идущих на север в российские регионы.



Это безусловно сильнейший удар по Евразийскому Союзу и принципам свободной торговли в рамках Таможенного Союза, который вообще ставит перспективы данных объединений и интеграционных процессов под большое сомнение.



Сейчас Вашингтон предпринимает беспрецедентные меры, чтобы вырвать Казахстан и Узбекистан как две ключевые державы региона из-под влияния России и Китая. Об этом, например, свидетельствует выступление на этой неделе в Палате представителей Конгресса помощника американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст, которая признала факт того, что правящие прозападные элиты в Астане и Ташкенте умоляют США поддержать их.



"Они просят у нас поддержки в вопросе санкций, помощи в поиске способа противостоять давлению (России и Китая), просят предоставить им альтернативу. Мы очень активно взаимодействуем с ними в вопросе санкций, особенно с Узбекистаном и Казахстаном, так, чтобы не оказались разрушены их собственные экономики", – заявила она.



По ее словам, Белый дом сейчас стремится создать благоприятные условия и предоставить альтернативные возможности и предложения этим республикам, чтобы они не оказались под полным влиянием Москвы и Пекина. Наиболее тесные отношения и взаимодействие сейчас налажено, именно с Астаной, с которой США связывают "давние отношения в энергетическом секторе".



И действительно две трети всей добывающей промышленности находится сейчас под контролем американских, британских и европейских компаний, а месторождения редкоземельных металлов и драгоценных камней сейчас, как и в 90-е годы, на десятилетия через кабальные соглашения о разделе продукции снова уходят в руки Запада.



И как ценный приз и сигнал о признании команде Касым-Жомарта Токаева вручается решение об отмене Конгрессом поправки "Джексона-Вэника", которая формально ограничивала РК в торговле с США. Никакой серьезной пользы это стране не принесет, так как и так ресурсы беспрепятственно вывозятся за рубеж, но станет аргументом при переговорах о получении оставшихся стратегических минералов, важных для американского ВПК.



И как следствие данного геополитического поворота в сторону Запада в Астане заговорили о нецелесообразности строительства компанией Росатом АЭС на юге республики. Об этом заявил на прошлой неделе председатель правления квазигосуларственного фонда АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.



Он посетовал на то, что государство не может позволить себе отдать десятки миллиардов долларов, а потом в технологическом смысле зависеть от России.



Смешно слышать это от чиновника, который прекрасно знает, что РК уже на постоянной основе закупает до 30% электроэнергии, а теперь после аварий на двух НПЗ и МАЭК еще и дизельное топливо, и бензин. Очевидно, что россказни о "зависимости" являются установкой Акорды (администрации президента), которую озвучила "говорящая голова", чтобы продемонстрировать Западу дистанцирование от Москвы.



Еще одним враждебным актом стали трехдневные учения подразделений территориальной обороны в Северо-Казахстанской области (СКО), в которых принимают сейчас участие еще и десантно-штурмовые части уже вооруженных сил МО РК.



Интересно, что целями территориальных формирований является "защита территориальной целостности", и подобные сборы во взаимодействии с регулярными подразделениями наглядно показывают от кого они будут защищать данную "целостность".



В связи с тем, что никаких угроз для суверенитета РК со стороны РФ не возникало, то учения надо рассматривать как явно недружественные действия, которые еще и должны поддержать внутри самого казахстанского общества напряжение от постоянного истеричного муссирования неизбежной агрессии Москвы и сепаратистской волны со стороны местных русских, проживающих в СКО. Поэтому следует ожидать неизбежный рост русофобских настроений и акций.



Все это на фоне заявлений генерал-майора Махмута Тлегусова о необходимости отказа от российских вооружений в пользу западных и закупки турецкой бронетехники на $4.4 миллиарда создает на южных рубежах России очень тревожные ожидания.



В прошлом материале мы приводили слова начальника генштаба РК генерал-лейтенанта Марата Хусаинова о необходимости держать под контролем механизм формирования сил территориальной обороны, исходя из опыта противостояния Украины России. Он даже предлагал амнистировать всех тех граждан РК, кто сейчас воюет на стороне ВСУ в различных легионах и мобилизовать их в действующую армию для обучения способам ведения боевых действий с российскими войсками.



Все это еще и еще раз наглядно показывает, что правящая казахстанская элита твердой поступью идет по пути Украины превращаясь в плацдарм и орудие для ведения враждебной деятельности в отношении России, а в перспективе и Китая. И тем, кто принимает решения необходимо быстрее делать выводы, исходя из негативных процессов, происходящих сейчас в южном подбрюшье. Источник - Политнавигатор

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