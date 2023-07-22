Аким Шымкента Айтенов отрицает, что его уже сняли и арестовали... Еще нет!

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12:32 24.07.2023
Информацию о смене акима Шымкента прокомментировали власти города
В акимате Шымкента информацию о смене акима мегаполиса Мурата Айтенова назвали ложной, сообщает Zakon.kz.
Комментарий опубликовали в Instagram городского акимата 24 июля 2023 года:
"Сегодня в СМИ и социальных сетях публикуется ложная информация о смене акима Шымкента".
В пресс-службе акимата Шымкента заявили, что "данная информация не соответствует действительности".
"В настоящее время аким мегаполиса М. Айтенов продолжает свою работу".
Пресс-служба акимата Шымкента
20 июля 2023 года в Шымкенте задержали заместителя акима города Максута Исахова. По данным КНБ РК, его подозревают в коррупции. По данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. 21 июля Специализированный следственный суд мегаполиса в отношении замакима Исахова избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
Динара Халдарова