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На выборах в Испании победила правая Народная партия, но социалисты сохранили шанс остаться у власти, - РГ
12:40 24.07.2023

Юрий Когалов
По итогам прошедших в Испании в воскресенье досрочных парламентских выборов победу одержала оппозиционная Народная партия. Согласно данным ЦИК (после подсчета 99,94 процента бюллетеней), консерваторы заручилась поддержкой 33,03 процента избирателей, что гарантирует им 136 мест в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента). Испанская социалистическая рабочая партия получила 31,7 процента, что дает ей 122 депутатских кресла. Крайне правая "Вокс" получила 12,39 процента (33 места), левое движение "Сумар" - 12,31 процента (31 место).

В парламент также прошли еще семь политических сил: "Левые республиканцы Каталонии" (1,89 процента и 7 мест), "Вместе за Каталонию" (1,6 процента и 7 мест), "Бильду" (1,36 процента и 6 мест), Баскская националистическая партия (1,12 процента и 5 мест), Галисийский националистический блок (0,62 процента и 1 место), Коалиция Канарских островов (0,46 процента и 1 место) и Союз наваррского народа (0,21 процента и 1 место). Еще четыре политические силы, принимавшие участие в выборах, не смогли пробиться в законодательный орган.

Хотя Народная партия и одержала убедительную победу, став первой в 40 из 52 провинций, этого результата недостаточно, чтобы она могла самостоятельно сформировать правительство. И это означает, что пришло время переговоров и создания коалиций. Консерваторам необходимо добиться поддержки своей программы как минимум 176 депутатами (из 350). Даже если они сформируют коалицию с крайне правыми, вместе они получат только 169 кресел, а потому им нужны голоса региональных сил, которые пробились в парламент. По оценкам аналитиков, правые могут привлечь на свою сторону представителей Коалиции Канарских островов и Союза наваррского народа, то есть заручиться еще двумя голосами.

Интересно, что при таком результате лидер социалистов, занявших второе место, премьер-министр Педро Санчес имеет неплохие шансы остаться у власти в Испании. ИСРП хотя в этот раз и уступила победу, заручилась даже большей поддержкой избирателей, чем на прошлых выборах (31,6 процента голосов против 27,99 процента). В союзе с левым движением "Сумар" Санчес может рассчитывать на голоса 153 депутатов, когда будет определяться, кто именно станет новым главой правительства. По мнению политологов, социалисты могут привлечь на свою сторону также представителей "Левых республиканцев Каталонии", "Бильду", Баскской националистической партии и Галисийского националистического блока (как это было в 2019 году). Если переговоры с ними пройдут успешно, левые смогут рассчитывать на голоса уже 172 депутатов, это менее половины от общего числа членов нижней палаты, но все же на один больше, чем у правых сил.

Таким образом, политическое будущее Испании находится в руках представителей ряда националистических движений, в первую очередь, баскских и каталонских. Эксперты особо выделяют партию "Вместе за Каталонию", неформальным лидером которой является бывший глава Женералитата Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанских властей в Бельгии. Эта политическая сила была в оппозиции по отношению к социалистам на протяжении последних четырех лет. В ходе предвыборной кампании ее представители утверждали, что не поддержат и консерваторов. И изменение позиции "Вместе за Каталонию" может оказать существенное влияние на то, кто станет новым премьер-министром.

Как испанцы голосуют на парламентских выборах: курьезы и рекорды
Согласно установленному графику, парламент должен быть сформирован к 17 августа, как нижняя, так и верхняя палата (кстати, в Сенате большинство мест заняли представители Народной партии). После этого король Филипп VI проведет встречи с лидерами крупнейших сил, обсудит с ними перспективы формирования правительства. А уже в сентябре в самом парламенте начнутся дебаты о том, кто станет новым премьер-министром. Если одному из претендентов удастся заручиться поддержкой 176 депутатов, решение будет принято уже по итогам первого тура, что, впрочем, маловероятно. В ином случае парламентариям отводится 47 дней с момента первого голосования, чтобы принять решение (тут уже претенденту нужна поддержка простого большинства). Если по истечении этого срока депутаты так и не смогут определиться с кандидатурой главы правительства, парламент будет распущен, а в стране проведены новые выборы.

Источник - РГ
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