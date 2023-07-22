Казахстан | Кому мешает легальная золотодобыча в Казахстане, - Саян Абаев

13:19 24.07.2023 Кому мешает легальная золотодобыча в Казахстане



Саян Абаев



Инвестор "ВСАМ Продакшн" сообщает о препятствовании работе бизнеса.







Как известно, в 2013 году на месторождениях Маралихинское и Маралихинское рудное поле Курчумского района Восточно-Казахстанской области начались геологоразведочные работы. Контракт на разведку с 2013 по 2023 год на месторождении Маралихинское принадлежит ТОО Maralicha, ТОО "Горнорудная компания Maralicha-Gold" ― на месторождении Маралихинское рудное поле с 2012 по 2024 год. В рамках проекта также планировались строительство перерабатывающей фабрики, добыча и переработка руды, а затем ликвидация и рекультивация месторождений, передает inbusiness.kz.



В декабре 2020 года состоялось стратегическое совещание по вопросам развития минерально-сырьевой базы области. Тогда было сказано, что разведанных запасов полезных ископаемых в регионе осталось на 17-20 лет. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев (позднее занял пост министра) заявил, что горнодобывающая и горноперерабатывающая промышленность являются драйвером социально-экономического развития области, и отметил необходимость увеличения объема финансирования этой отрасли.



История инвестора WSAM Group Ltd



В 2021 году частная компания WSAM Group Ltd., зарегистрированная на территории Международного финансового центра "Астана" (с участием корейских бизнесменов), пришла в ВКО на уже разведанные месторождения в качестве инвестора. Также в Курчумском районе деятельность ведут еще две компании ― ТОО "Горнорудная компания Maralicha-Gold" и ТОО "ВСАМ Продакшн". Последняя выступила инициатором проекта строительства золотоизвлекательной фабрики по переработке окисленных золотосодержащих руд методом кучного выщелачивания производительностью 250 тысяч тонн руды. Строительство ведется в 2,8 км от села Маралды. Срок эксплуатации ― 7 лет. Выпускаемая товарная продукция ― золотосеребряный сплав Доре. Для реализации проекта выдан в аренду на 10 лет земельный участок общей площадью 90,4352 гектара.



Компания взяла на себя обязательство создать 220 рабочих мест в период открытия фабрики и 110 ― в период эксплуатации. В бюджет до 2027 года должны были поступить 144 миллиона тенге обязательных платежей. Помимо этого, золотодобывающая компания пробурила три скважины и запланировала на 2022-2029 годы оказать социальную помощь Курчумскому району и селу Маралды на сумму 438 миллионов тенге.



В июле 2022 года департамент экологии ВКО выдал экологическое разрешение на строительство золотоизвлекательной фабрики. Основание ― положительные согласования уполномоченных государственных структур и дополнительных природоохранных мероприятий.



Весь процесс реализации проекта, начиная с геологоразведочных работ, сопровождался многочисленными общественными слушаниями. На первых из них ― в 2013 году - местные жители спокойно выслушали информацию о проекте по строительству фабрики и оценили немалые социальные преференции, которые гарантировали инвесторы. Никаких возражений или претензий со стороны сельчан не поступало.



Ситуация резко меняется после отказа старателям



Все резко изменилось в начале 2022 года, когда в группу компаний-инвесторов обратились жители села Маралды с просьбой предоставить им разрешение на осуществление старательства на контрактной территории. И получили отказ. Вот тогда-то и началась активная кампания против законных недропользователей и строительства золотоизвлекательной фабрики.



За минувший год сельские активисты перекрывали дорогу, препятствовали проезду транспорта ТОО "ВСАМ Продакшн", распространяли в соцсетях откровенные фейки, устраивали провокации на общественных слушаниях и предпринимали попытки проникнуть на территории фабрики. Каждый раз руководство ТОО писало заявления в правоохранительные органы, но ни одно из них не привело хотя бы к административному наказанию тех, кто вершил самоуправство.



К сельским активистам присоединились даже жители столицы, блогеры, представители НПО. В итоге на встрече с сельчанами 22 июня 2022 года присутствовало более 450 человек, и это при численности взрослого населения села в 279 человек.



Эта встреча оказалась максимально деструктивной: уроженец села Маралды, проживающий в Усть-Каменогорске, ударил эколога-проектировщика, разбил телефон юристу. По факту хулиганства правоохранители возбудили уголовное дело, которое позднее было прекращено за примирением сторон: напавший попросил прощения у пострадавших и сослался на наличие троих маленьких детей.



Известно, что активисты из числа жителей села и тех, кто много лет там уже не проживает, создали группу в одном из мессенджеров, куда каждый должен был добавить по 30-40 человек. Перед каждым активным участником ставилась задача ездить по селам области, рассказывать о вреде фабрики, об угрозе отравления цианидом, который уйдет в реку Иртыш и нанесет вред всему Восточному Казахстану, о риске заболеть раком от наличия урана. Кроме того, распространялись призывы к организации собраний, созданию видеороликов с протестными лозунгами и распространению их в социальных сетях. Также активисты обращались к лидерам общественного мнения, в СМИ, настраивали сельчан против трудоустройства на фабрику и другие структурные подразделения недропользователей, отговаривали от социальной помощи.



После обращения активистов в различные инстанции уполномоченными органами был проведен полномасштабный отбор проб компонентов окружающей среды (вод поверхностных водных объектов, подземных вод, атмосферного воздуха), произведены замеры радиационного фона, замеры сейсмических колебаний и ударной воздушной волны при производстве взрывных работ. Результаты проведенных исследований показали, что воздействие, возможное при реализации проекта фабрики, на селитебную территорию села Маралды Курчумского района ВКО не превышает допустимых норм.



Еще ранее на все проекты инвесторы получили необходимые разрешительные документы, проведены исследования. Государственные экспертизы показали, что реализация данных проектов не окажет негативного влияния на окружающую среду. Уран в руде отсутствует ― это подтверждено исследованиями.



Активисты пугают сельчан прорывом хвостохранилища, что в принципе невозможно, поскольку оно отсутствует в проекте. И об этом неоднократно говорилось всем заинтересованным лицам, но распространение недостоверной информации продолжается до сих пор.



Позиция компании "ВСАМ Продакшн"



Учитывая сложившуюся обстановку, акты самоуправства и открытые угрозы со стороны местного населения в адрес работников предприятия, руководство компании-инвестора, как заказчик проекта и застройщик, направило обращение в минэкологии, на имя акимов ВКО и Курчумского района, в областной департамент экологии с просьбой организовать встречу с населением для принятия законной позиции.



"Мы хотим донести до сельчан информацию об отсутствии необратимых последствий для экологии и людей. При этом предлагаем вариант переноса фабрики и ДСК на 10 километров дальше от села, на более ровный рельеф, несмотря на удорожание проекта на 1,5 млрд тенге. Жители и местные исполнительные органы попросили нас приостановить строительно-монтажные работы с 22 июня по 22 июля, нам обещали провести через месяц эту встречу. Это решение мы приняли в надежде, что за месяц совместными усилиями с акиматом будет проведена определенная разъяснительная работа и достигнуты договоренности. При этом были готовы рассмотреть любые предложения, однако поддержки со стороны местных исполнительных органов не поступило", ― говорят в компании.



19 июля 2023 года золотодобывающая компания "ВСАМ Продакшн" заявила о нападении сотни жителей села Маралды на своих сотрудников. По словам представителей ТОО, протестующие закидали камнями служебные автомобили компании, а после пошли на штурм частной собственности, вытеснив с ее территории охранников.



В полиции ВКО сообщили, что факт нападения зарегистрирован в установленном порядке, проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. На месте работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника департамента полиции области. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время обстановка стабильная.



Общественность в обсуждении ситуации в Курчумском районе разделилась на несколько лагерей. Одни выступают на стороне активистов, другие говорят о попытке рейдерского захвата. Есть и третье мнение: оно связано с большим влиянием так называемых черных копателей на жителей села Маралды.



В пользу этой версии говорит тот факт, что в июле прошлого года группа жителей села Маралды написали открытое письмо президенту Казахстана. По их словам, они стали заложниками ситуации, когда на территории простого сельского округа схлестнулись интересы частного бизнеса, действующего на законных основаниях, и представителей криминалитета.



"Ранее ни для кого не было секретом, что незаконной добычей золота здесь промышляли только "черные копатели". Наш район при этом никогда не был в числе развитых, работы никогда не хватало для сельчан. Однако стоило прийти сюда серьезной золотодобывающей компании, которая может обеспечить нам достойную жизнь, как со стороны местного криминалитета, который напрямую связан с "черными копателями", началось противодействие ее деятельности. На их сторону встала и группа местных жителей, которая также участвовала в незаконной добыче драгоценного металла", - писали сельчане.



В письме также сообщалось, что местная исполнительная власть, которая сама заключала все соответствующие договоры, в данной ситуации не предпринимает никаких мер для обуздания подстрекателей из числа криминалитета. Закрывают глаза на попытки выдавливания бизнеса и местные правоохранительные органы, сообщали авторы обращения.



"От безысходности обращаемся к вам. Мы просто хотим жить в новом "справедливом Казахстане", хотим иметь достойную зарплату и возможность кормить свои семьи! Недра нашей богатой земли должны кормить всех нас, а не только горстку криминалитета! Господин президент, разберитесь, пожалуйста, в данном вопросе!" - писали жители села Маралды.



"Черные старатели" ― это проблема не только Курчумского района.



В апреле этого года сообщалось, что почти в четыре раза увеличилось количество случаев незаконного проникновения на территорию золотодобывающего предприятия Аксу-2 в Акмолинской области. За первый квартал 2023 года задержано более 200 человек, за аналогичный период 2022 года ― 106. Факты незаконных проникновений выявлены также на площадках "Жолымбет" и "Акбакай".



"В рамках борьбы с нелегальным старательством с начала года пресечены и возвращены в производство 329,08 кг золотосодержащего материала. Анализ по задержаниям нелегальных старателей показывает, что в большей степени данным промыслом занимаются местные жители, которые не имеют постоянного места работы", – отмечали в компании-недропользователе.



В ноябре прошлого года сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД на участке "Едилбай" в Жарминском районе Абайской области задержали преступную группу, занимавшуюся незаконной добычей, переработкой золотосодержащего материала, самовольным пользованием недрами и организацией незаконной миграции. В ходе проведенных мероприятий в 30 км от поселка Жангизтобе ликвидировано два незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Задержаны 13 "черных старателей", в числе которых семь иностранцев. При проведении обыска было обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, а также более двух килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, а также оборудование, необходимое для добычи. Также был установлен местный житель, организатор преступной группы, являющийся хозяином незаконных цехов, собравший "бригаду старателей" по добыче и переработке золотосодержащего материала.



Случается, что "черные старатели" выходят на "промысел", даже несмотря на риски для жизни. Так, в январе 2023 года в полицию позвонил диспетчер рудника шахты "Центральная" (Акмолинская область). Он сообщил, что на 520-м горизонте под обвалами руды обнаружены тела двух мужчин. В ходе первоначального сбора материалов были установлены личности погибших. Один из них – житель поселка Бестобе, 1986 года рождения. Несколькими годами ранее мужчина работал на шахте проходчиком. Второй погибший ― 35-летний житель Степногорска.



В 2021 году в мажилисе поднимали проблему нелегальной добычи золота. Тогда депутаты сообщили, что только на предприятии "Казахалтын" с 2015 по 2020 год было задержано более 32 тысяч нелегальных старателей. С февраля 2019 года по сентябрь 2020 года там же задержали и передали в полицию 5722 нелегальных старателя. Из них 80% совершили данное преступление повторно и более.



По оценке экспертов, на каждые три тонны легально добытого в Казахстане золота приходится одна тонна добытого нелегально. Разумеется, терять щедрый источник дохода не захочет ни один организатор нелегальной артели.



В то же время устойчивый характер и масштабы такого явления, как незаконная добыча золота, явно не сформируют у потенциальных инвесторов, работающих в сфере золотодобычи и переработки, доверия к "комфортному инвестиционному климату", о котором постоянно говорит президент Токаев. Это значит, что регионы, где природные богатства могли бы дать толчок к социально-экономическому развитию, так и останутся эпицентром криминального "недропользования". Источник - inbusiness.kz

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