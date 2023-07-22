"Заболел"... В Китае исчез глава МИДа Цинь Ган

13:23 24.07.2023 Был, да не всплыл

"Ъ" разбирался, куда исчез глава МИД Китая Цинь Ган



Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированный на конец июля визит в Пекин, который должен был стать первой за последние пять лет поездкой главы британской дипломатии в Китай. Причина неординарная: из публичного пространства исчез китайский коллега британского министра - глава МИД КНР Цинь Ган. Джеймс Клеверли пополнил длинный список мировых политиков, которые с конца июня не могут встретиться с министром иностранных дел Китая. Западные СМИ выдвигают многочисленные, порой полярные версии случившегося: от внезапной опалы Цинь Гана до его готовящегося перехода на новую, более высокую должность. Российские эксперты осторожны в оценках, но признают, что отсутствие Цинь Гана вызывает немало вопросов.



Одна из версий исчезновения главы МИД Китая Цинь Гана состоит в том, что он чем-то проштрафился - возможно, в бытность послом в Вашингтоне



О переносе на неопределенное время визита главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли в Пекин сообщило в конце минувшей недели со ссылкой на источники агентство Bloomberg, назвавшее основной причиной "почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике". При этом МИД Великобритании ситуацию с отменой визита комментировать отказался. Ранее издание Politico сообщало о том, что в Лондоне связывали немалые надежды с поездкой Джеймса Клеверли, которая должна была стать первой подобной миссией главы британской дипломатии за последние пять лет.



Предпочли не комментировать ситуацию и в Вашингтоне. "Мы не знаем. Буквально так",- кратко ответил на вопрос о судьбе Цинь Гана советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



При этом он напомнил о не состоявшейся в середине июля встрече Цинь Гана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая должна была пройти на полях министерского форума АСЕАН в Индонезии.



Вместо Цинь Гана в Джакарте с главой американской дипмиссии в итоге встретился глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Он занимал пост главы МИД КНР до декабря прошлого года перед тем, как уступить его Цинь Гану.



Тем не менее 19 июня в ходе своего визита в Пекин Энтони Блинкен успел встретиться с Цинь Ганом и пригласил его посетить Вашингтон. Китайская сторона приняла приглашение. "Мы продолжаем вести переговоры с правительством в Пекине на тему того, когда и в каком виде может состояться этот визит, однако пока не пришли к окончательному решению",- заявил в конце июня представитель Госдепа США Мэттью Миллер.



Выступая на прошлой неделе на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сообщил: "Китайская сторона указала в прошлом месяце, что она очень хотела бы принять предложение госсекретаря Блинкена, чтобы член Госсовета и министр иностранных дел Китая Цинь Ган посетил Вашингтон".



Однако после встречи с Энтони Блинкеном в Пекине, давшей старт подготовке его визита в США, Цинь Ган находился в публичном пространстве еще шесть дней, после чего исчез.



В последний раз его видели 25 июня в Пекине, когда он проводил переговоры с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко. Тогда же он выступил в онлайн-формате на конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".



Китайская сторона отсутствие Цинь Гана не комментирует. Единственный раз его упомянул 11 июля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщивший, что глава МИД КНР не поедет на встречу АСЕАН "из-за проблем со здоровьем". "Член госсовета КНР и министр иностранных дел КНР Цинь Ган не сможет в этот раз принять участие во встрече глав МИДов по состоянию здоровья",- заявил Ван Вэньбинь. Вместо него представлять Китай в Индонезию отправился предыдущий глава МИДа Ван И.



Между тем уже в начале июля стало ясно, что отсутствие действующего министра иностранных дел создает проблемы в дипломатических контактах Пекина, вынуждая в спешном порядке отменять запланированные ранее важные визиты и переговоры.



Так, в конце первой недели месяца китайская сторона уведомила Брюссель об отмене намеченного на 10 июля визита в Пекин главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Для Брюсселя это стало полной неожиданностью. Еще 4 июля посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо говорил о визите Жозепа Борреля как о деле решенном. "Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам в областях, где мы сотрудничаем, конкурируем",- заявил Хорхе Толедо.



Однако, как выяснилось, посол ЕС в Пекине не владел всей полнотой информации об изменениях планов китайской стороны. "К сожалению, мы были проинформированы нашими китайскими коллегами о том, что визит в запланированные даты невозможен, и мы должны искать альтернативы",- заявила представитель Еврокомиссии Набила Массрали.



Цинь Ган не вошел также в круг китайских официальных лиц, которые встретились в Пекине с министром финансов США Джанет Йеллен и спецпосланником по климату Джоном Керри. Кроме того, он не пообщался с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, которого принял председатель КНР Си Цзиньпин.



Несмотря на промелькнувшую в официальном заявлении версию о "проблемах со здоровьем", учитывая столь длительное отсутствие главы МИД КНР в публичном пространстве, это объяснение удовлетворило не всех.



Западные СМИ захлестнули самые разные, порой полярные версии, которые при этом объединяет неверие в то, что отсутствие Цинь Гана в публичном пространстве связано с состоянием его здоровья, внезапно ухудшившегося до такой степени, что он утратил способность исполнять обязанности главы МИДа.



Один из самых молодых членов нового китайского правительства, утвержденного на мартовской сессии ВСНП (парламент страны), 57-летний Цинь Ган никогда ранее не имел серьезных проблем со здоровьем. При этом его политические позиции всегда выглядели прочными - бывший посол в США Цинь Ган входил в круг китайских чиновников, пользовавшихся особым расположением председателя КНР Си Цзиньпина, что и предопределило его назначение на должность министра. При этом он всегда демонстрировал способность транслировать линию партии и правительства.



Журнал Time высказывает предположение, что столь длительное отсутствие может быть свидетельством внезапного конца карьеры в силу тех или иных обстоятельств, которые могли вскрыться в последнее время. Издание напоминает, что бывший министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин отсутствовал в официальных сообщениях в течение 21 дня, после чего стал фигурантом громкого коррупционного дела.



Газета The Guardian приводит слова журналиста Фила Каннингема, рассказавшего изданию о том, что пять абзацев с упоминанием Цинь Гана из его статьи, которую он написал для гонконгской газеты South China Morning Post, были вычеркнуты редакцией без объяснения.



Самую экзотическую версию высказывает британский таблоид Daily Mail, повторяя заполнившие китайские соцсети слухи о том, что Воин-Волк (прозвище Цинь Гана) мог иметь роман с китайской телеведущей Фу Сяотянь, которая брала у него интервью. В соцсетях стиль интервью назвали "ласковым флиртом".



В то же время западные СМИ не исключают и того, что после своего исчезновения Цинь Ган может выйти из тени и сделать новый шаг вверх по карьерной лестнице - такие случаи тоже остаются частью китайской политической традиции.



"В Китае пропал министр иностранных дел Цинь Ган. Пропал и все. Якобы проблемы со здоровьем. Но официальных разъяснений нет. Когда ключевой и публичный министр такой страны, как Китай, внезапно исчезает из виду, возникает немало вопросов",- осторожно комментирует эту загадочную историю директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

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