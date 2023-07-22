Кто покушается на деньги таджикских трудовых мигрантов?

13:28 24.07.2023 Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



На них поглядывают не только таджикские чиновники, но уже и российские политики.







Российский политик Сергей Миронов предлагает повысить зарплаты трудовым мигрантам, но при этом обложить их налогом на денежные переводы. Объясняем, почему и первое, и второе предложение – это явная глупость.



Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, известный своими резкими высказываниями в отношении трудовых мигрантов, не так давно сделал неожиданное предложение - повысить им оплату труда до уровня россиян.



"Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте РФ", - говорится в обращении Миронова к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.



В случае нарушения данной нормы Миронов предлагает штрафовать работодателей.



Возможно, кто-то подумал об удивительном перевоплощении Миронова. Ведь еще пару месяцев назад этот человек, после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о росте числа уголовных дел с участием мигрантов в 2022 году, требовал радикальных мер со стороны государства:



- ввести визовый режим с теми странами, откуда сегодня идет поток мигрантов;



- прекратить массовое предоставление гражданства РФ мигрантам и аннулировать его в тех случаях, когда оно выдавалось с нарушением закона;



- вводить ответственность для работодателей за преступления, которые совершают мигранты.



Но эти меры по своей форме покажутся добрыми, если вспомнить его предыдущие высказывания в отношении мигрантов.



К примеру, весной 2021 года он призвал правоохранительные органы "брать за шкирку и выбрасывать" мигрантов за границу.



"Нашим людям негде работать, и именно мигранты способствуют этому в большей степени", - писал тогда Миронов в своем Twitter.



И последнее предложение главы партии "Справедливая Россия - За правду" никак не связано с изменением его отношения к мигрантам. Наоборот, оно нацелено на то, чтобы работодатели отказались от использования труда последних.



Этому свидетельствует пост Миронова, опубликованный в его телегам-канале в конце января этого года:



"Позиция нашей партии предельно ясна: ввести визовый режим для граждан СНГ и мораторий на предоставление гражданства РФ жителям Таджикистана. Но, очевидно, к административным мерам нужно добавить и экономические рычаги", - написал тогда он.



Миронов предложил ввести дополнительный налог работодателям на использование "иностранной рабочей силы".



"Это заставит работодателя лишний раз подумать, нужны ли ему мигранты и в каком количестве", - заключил политик.



Впрочем, то, что его отношение к мигрантам остается неизменным, подтверждается также второй частью его недавнего обращения к Мишустину.



Он предлагает ввести государственную комиссию в размере 1% на денежные переводы мигрантов.



"Переводя денежные средства в другие страны, трудовые мигранты способствуют ослаблению экономического потенциала России", - прокомментировал свое предложение Миронов.



Предложения ради предложения



Несостоятельность предложения Миронова (юриста и экономиста, кстати, по образованию. Он 30 лет работает в законодательном органе и около 10 лет возглавлял Совет Федерации ФС РФ) о повышении зарплат трудовым мигрантам до уровня россиян заключается в том, что государство при той экономической модели, которая существует в РФ, никак не может навязывать частным работодателям назначение тех или иных зарплат.



А мигранты в основном трудоустраиваются именно у частников.



Существует минимальный размер зарплаты, ниже которой работодатель не имеет права платить, в РФ данная нижняя черта называется "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ), размер которой на данный момент составляет около 17 тыс. рублей ($200).



Понятно, что на оплату труда ниже этой отметки мигранты сами не будут соглашаться, так как этих денег не хватит даже на первоочередные нужды (оплата за патент, квартплата и прочее), не говоря уже об отправке денег домой.



Предложение о введение госкомиссии на переводы мигрантов является еще более нелепым.



Дело в том, что трудовые мигранты при получении зарплат, как и россияне, оплачивают налоги (НДФЛ). Непонятно, как можно взимать дополнительные сборы с доходов, которые уже облагались налогами?



Более того, финансовый посредник (платежная система) взимает с денежных переводов комиссию, часть которой получает бюджет РФ в качестве налога на доход.



Утверждение Сергея Миронова об "ослаблении экономического потенциала России" денежными переводами, не выдерживает никакой критики. Ведь деньги мигранты получают именно за то, что вносят реальный вклад в российскую экономику.



Не Мироновым одним



Налогообложение денежных переводов мигрантов предлагалось и экс-главой ЛДПР Владимиром Жириновским еще в 2013 году. Но данное предложение осталось всего лишь предложением.



Российские эксперты тогда говорили, что инициатива лидера ЛДПР носит сугубо пиаро-демагогический характер, адресована к специфической целевой аудитории и электорату этой партии, переключает внимание с реальных проблем утечки ресурсов и денег за границу на второстепенные.



Также существовали предложения о сборе взносов с денежных переводов со стороны таджикских чиновников. Обосновывали они эти предложения тем, что якобы хотят обеспечить в будущем пенсиями мигрантов. Данное предложение было озвучено руководством Минтруда РТ еще в нулевые годы, но оно не было принято.



Впрочем, были не совсем понятные инициативы вокруг денежных переводов мигрантов, которые осуществились и работают до сих пор.



Так, предписанием Национального банка Таджикистана с 2 февраля 2016 года денежные переводы физических лиц без открытия банковского счета в рублях выдаются исключительно в национальной валюте. Проще говоря, речь идет о принудительном обмене валюты.



При этом получатели переводов теряли часть положенных им средств, так как обменный курс в пунктах денежных переводов разнился с курсом пунктов обмена валюты.



К примеру, в пунктах денежных переводов банков 21 мая 2019 года один рубль конвертировался в 0,145 сомони. То есть получателям переводов выдавали вместо 1 тысячи рублей 145 сомони. При этом в пункте обмена валюты этого же банка курс покупки каждого рубля составлял 0,148 сомони (148 сомони за тысячу рублей). Таким образом, с каждой 1 тысячи российских рублей банк необоснованно удерживал по 3 сомони.



Но в последние годы данная разница был устранена, а в некоторых банках денежные переводы в рублях конвертируются по более выгодному клиентам курсу, чем в пунктах обмена валюты.



Чем обязаны мигранту?



Многие в Таджикистане не придают должного значения денежным переводам, отмечая только то, что мигранты поддерживают свои семьи.



Однако специалисты международных финансовых институтов относят экономику Таджикистана к наиболее зависимым от денежных переводов экономик мира.



В первую очередь отмечается тот факт, что мигранты отправляют на родину иностранную валюту (рубль, доллар, евро), за счет которой покрывается огромный дефицит внешнеторгового баланса. Дело в том, что экспортный потенциал Таджикистана в три раза ниже потребностей страны в импорте.



Иными словами, валютой, вырученной за счет экспорта продукции, покрывается только третья часть необходимых республике импортных товаров.



Оставшиеся две трети нужной валюты, для приобретения за рубежом товаров, обеспечиваются за счет присылаемых мигрантами денег. Других заметных источников притока валюты просто не существует, а на наши деньги за рубежом никто ничего не даст.



Кроме того, аналитики международных финансовых институтов отмечают большое значение переводов для потребительского сектора Таджикистана. Семьи мигрантов используют полученные от своих кормильцев средства для покупки товаров и продукции, а также оплаты услуг (электроэнергия, связь, транспорт и пр.).



Более того, денежные переводы обеспечивают определенную часть налоговых поступлений в бюджет страны.



Эти перечисления образуют, как уже было сказано, определенный объем доходов пунктов денежных переводов, продавцов товаров и услуг, которые, в свою очередь, платят налоги.



Существенное сокращение притока денежных переводов приведет к снижению оборота потребительского рынка и налоговых поступлений в бюджет, а около 70% доходов госбюджета Таджикистана составляют именно налоги.



Следовательно, ограничиваются возможности по бюджетным расходам, что может привести к урезанию финансирования тех или иных отраслей и секторов, а за этим последует, опять же, сокращение оборота денег со всеми вытекающими.



И это может продолжаться без конца, цепной реакцией затрагивая все направления жизнедеятельности страны, пока не восстановится приток переводов. Источник - Азия-Плюс

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