 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Если в кране нет воды... Садыр Жапаров рассказал о причинах нехватки влаги в Чуйской области и Бишкеке
20:34 24.07.2023

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в интервью "Кабар" рассказал о причинах нехватки воды в Чуйской области и Бишкеке.

Глава государства отметил, что в связи с изменением климата в мире, воды с каждым годом становится меньше.

"Второе - главная причина дефицита воды в Кыргызстане, который находится у начала воды - то, что с момента обретения независимости в Кыргызстане, в частности в Чуйской долине, не построено ни одного БСР (бассейна суточного регулирования - прим.), БДР (бассейна декадного регулирования - прим.), водохранилища. Работают только прежние БСРы, построенные в советское время. Начиная с будущего года мы будем прикладывать все силы для строительства БСРов. Все деньги будем выделять на это направление. Построим БСРы. После строительства БСРов проблема воды будет решена. Если не хватает БСР, то как мы сможем полностью обеспечить водой Чуйскую долину, Бишкек?" - сообщил С.Жапаров.

Справка:

Бассейны суточного и декадного регулирования - это термины используемые в контексте гидроэнергетики и управления водными ресурсами.

Бассейн суточного регулирования используется для управления и распределения потока воды в течение дня. Он обеспечивает возможность сглаживания нагрузки гидроэлектростанций, снижая их в периоды меньшего спроса на электроэнергию и увеличивая в пиковые часы. Это особенно важно для электросети, поскольку спрос на электроэнергию варьируется в течение дня. Бассейн суточного регулирования позволяет сохранить воду для выработки электроэнергии в моменты наибольшего спроса.

Бассейн декадного регулирования имеет схожую цель, но он работает на более долгосрочном уровне. Он обеспечивает управление водными ресурсами в течение 10-дневных периодов (декады), учитывая климатические и погодные условия (например, периоды засухи или наоборот - большой приток воды во время дождей), а также прогнозируемый спрос на электроэнергию.

Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690220040


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