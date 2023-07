Дефицит бюджета США впервые стал опасным

21:17 24.07.2023 Днем со дном: дефицит бюджета США впервые стал опасным

Проценты по долгу будут съедать два военных бюджета и затраты на транспортный сектор в придачу



Дмитрий Мигунов



Бюджетные проблемы в США вышли на новый уровень: дефицит в прошлом месяце достиг рекорда. А с начала фискального года он увеличился на 70% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Быстрое наращивание объема задолженности для Америки не в новинку: так происходило во время пандемии и других кризисов. Отличие нынешней ситуации в том, что "долговое дно" было пробито в "штатной" экономической обстановке. В результате быстрого накопления долгов и роста ставок рефинансирования обслуживание долга в обозримом будущем может обойтись американскому государству в $1 трлн в год - больше, чем весь военный бюджет. О том, почему доходы государства, работающего с крупнейшей экономикой мира, хронически отстают от расходов и к чему это может привести - в материале "Известий".



"Серый лебедь" на рынке США: дефицит бюджета вырос на 170%



По итогам июня-2023 дефицит американского бюджета установил новый рекорд: $228 млрд. Это почти в три раза больше, чем в июне 2022 года, - тогда было всего $89 млрд - и значительно больше, чем в среднем ожидали аналитики. Прогнозы по разнице между расходами и доходами США не превышали $175 млрд.



Дефицитный бюджет - нормальное состояние для американских государственных финансов (как, впрочем, и бюджетов подавляющего большинства стран мира). Профицитным, или сбалансированным, он был последний раз в 2001 году, хотя госдолг увеличился и тогда. Однако дефицит в прежние времена был небольшим и редко выходил за 3% ВВП. Лишь после кризиса 2008 года начался по-настоящему взрывной рост дефицитов, как в абсолютных, так и в относительных к ВВП цифрах.



Все рекорды побили пандемийные показатели. В 2020 году дефицит федерального бюджета превысил $3 трлн, в 2021-м достиг $2,8 трлн - это больше 10% ВВП США. Сумма дефицита оказалась из ряда вон выходящим явлением, впрочем, чрезвычайными были и обстоятельства. По своим эффектам для экономики пандемия мало чем отличалась от военного времени, а во время войны дефициты всегда огромны.



Не штатная ситуация: будет ли дефолт в США действительно опасным

Шансы на отказ Америки оплачивать свои обязательства выше, чем в сходном положении 10 лет назад



Но в фискальном 2023 году (по американской традиции финансовый год для государства начинается 1 октября) ни о каких экстренных случаях говорить не приходится. И тем не менее нынешняя динамика разительно отличается даже от периода "Великой рецессии" 2008–2009 годов. С начала года дефицит уже дошел до без малого $1,4 трлн, что на 170% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За исключением двух пандемийных лет показатель стал крупнейшим в истории США. Конечно, следует сделать поправку на то, что около $400 млрд из указанной суммы приходятся на разовое списание студенческих кредитов, но и без них цифра выходит впечатляющая.



При сохранении текущей динамики по итогам всего 2023 года дефицит бюджета может составить $2 трлн, а это более 8,5% американского ВВП. Это абсурдно высокий показатель для обычного года без кризисов и потрясений. Тем более для страны, политики которой весной устроили настоящую битву по поводу потолка госдолга, разрешив вопрос лишь в последний момент.



В этот раз все иначе: проценты по госдолгу США превысят $1 трлн



Огромный дефицит бюджета - только половина проблемы. Наращивание дефицита в прошлом не наносило катастрофического вреда для платежеспособности государства. Дело в том, что последние 10 лет ставка по долговым обязательствам была практически нулевой, а за последние 16 месяцев резко возросла и сейчас находится на уровне 5%. Если в начале прошлого года доходность пятилетних облигаций ФРС составляла 1,35%, сейчас она достигла 3,96%.



Доходность по текущим обязательствам правительства будет увеличиваться по мере того, как будет подходить срок для оплаты более ранних выпусков. В конце июня средний процент по государственной задолженности составил 2,96%, но в ближайшие месяцы он может вырасти до 4%. Это означает резкий рост платежей по процентам. По оценке Федерального банка Сент-Луиса, на данный момент объем выплат по госдолгу в годовом исчислении составил $900 млрд и должен впервые в истории превысить $1 трлн в течение одного квартала. За год цифра вырастет до $1,3 трлн. Для сравнения, расходы на социальные гарантии (крупнейшая статья в американском бюджете) едва превышают $1 трлн, а оборонные расходы -- $600 млрд. Обслуживание долга будет съедать два военных бюджета и государственные траты на транспортный сектор в придачу.



Облегчение может наступить только в случае снижения ставок, но такое возможно лишь при возвращении контроля над разогнавшейся инфляцией. Достичь этого будет непросто, учитывая, что "коренная" инфляция без продуктов питания и топлива остается исторически высокой и падает очень медленно. В любом случае, снижение трат на обслуживание долга имеет отложенный характер и произойдет лишь через много месяцев после того, как ставки придут в "норму" образца 2010-х годов.



Зловещая траектория



Ситуация с бюджетным дефицитом вызывает серьезную тревогу у экономистов. В частности, бывший министр финансов США Ларри Саммерс на днях заявил, что Америка идет "по совершенно неустойчивому пути", и затруднился назвать момент, когда "траектория выглядела столь же зловещей, как сейчас". Для понимания контекста, в прошлые годы Саммерс был стойким адептом увеличения бюджетных расходов и считал, что поддержка экономического роста важнее дефицитов.



Однажды в Техасе: США ждет стагнация нефтедобычи

У американских нефтяников нет ни желания, ни возможностей увеличивать производство



Схожим образом высказался на страницах The Financial Times глава инвестфонда Rockefeller Capital Management Ручир Шарма. Знаменитый инвестор отметил, что, хотя США находятся в бюджетном дефиците с 1960-х годов и до сих не получили на этой почве финансового кризиса, это вовсе не означает, что дефициты не имеют значения. По его оценке, в ближайшие годы расходы будут превышать государственные доходы на 6% ВВП, что ровно в шесть раз больше, чем в других развитых странах в среднем. Шарма считает, что Америка сейчас демонстрирует исключительную в мировой практике "фискальную безответственность".



Президент США Джо Байден во время обсуждения экономики США и усилий его администрации по возрождению американского производства



Последствия такой бюджетной политики рассчитать не так-то просто, поскольку мы сейчас находимся в зоне неопределенности - подобное происходит впервые. В прошлом США избегали любых проблем с наращиванием дефицитов не в последнюю очередь благодаря "непомерной привилегии" американского доллара, которая в последние годы все чаще подвергается сомнению. Звоночки вроде периодического исчезновения ликвидности с рынка американских государственных облигаций проявляются уже сейчас, но комплексных признаков долгового кризиса пока не наблюдается. О чем можно говорить c высокой степенью уверенности: резкий рост выплат по госдолгу станет одной из ключевых тем предстоящих президентских выборов, так что, вероятно, большую политику эта проблема затронет быстрее, чем экономику.



Между тем данные по дефициту обнаружили и еще одну интересную тенденцию. Июнь 2023 года ознаменовался не только возросшими расходами американского бюджета (на 15%), но и резким (на 9%) сокращением налоговых поступлений. Поэтому разница в расходах и доходах и выросла так сильно. Это может говорить о существенном снижении экономической активности в стране. Прочие индикаторы пока не указывают на наступление полноценной рецессии, хотя данные по ВВП за второй квартал выйдут только в конце следующей недели. Но проблема с этими индикаторами в том, что они оценочные, рассчитываются по сложным математическим моделям, свежие результаты редко бывают точными и несколько раз пересчитываются. Тогда цифры поступлений по налогам совершенно объективны и точны до доллара. Если судить по ним, то экономика США находится в крайне опасной близости от рецессии, которая только ухудшит ситуацию с госдолгом и дефицитом. Источник - Известия

