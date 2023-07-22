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Украина захотела заручиться поддержкой Пакистана против РФ
21:21 24.07.2023

В Исламабад по делу срочно: Украина захотела заручиться поддержкой Пакистана против РФ
Накануне в исламскую республику впервые за 20 лет отправился глава МИД Украины

Ксения Логинова

Украинские власти стремятся укрепить военные связи с Пакистаном на фоне потепления отношений Исламабада и Москвы . Накануне исламскую республику посещал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Этот визит на уровне главы внешнеполитического ведомства стал первым между двумя государствами с 1993 года. Исламская республика не раз заявляла о своем нейтралитете в отношении украинского конфликта. Сможет ли страна и дальше придерживаться этого курса, разбирались "Известия".

Надежное партнерство

"Сотрудничество между Пакистаном и Украиной носит тесный и добросердечный характер, в частности, в областях торговли, инвестиций, сельского хозяйства и высшего образования", - говорится в заявлении пакистанского МИДа относительно визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Исламабад.

Дипломат встретился с главой внешнеполитического ведомства исламской республики Билавалом Бхутто Зардари и премьер-министром Шехбазом Шарифом. Стороны заявили, что это "будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей между странами".

К визиту было приковано особое внимание, поскольку это первая встреча такого уровня в истории отношений двух стран, установленных в 1993 году. В последнее время Исламабад стал импортировать пшеницу с Украины.

Как сообщается на сайте украинского МИДа, Кулеба подчеркнул, что Украина "настроена оставаться надежным поставщиком продовольствия на глобальные рынки, в частности, в Пакистан, который является традиционным покупателем украинского зерна".

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"В этой связи министр поблагодарил Пакистан за готовность приобщиться к международным усилиям для возобновления черноморской зерновой инициативы и поиска решения, которое позволит продолжить экспорт украинских зерновых из украинских портов", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что стороны обсудили шаги по активизации двустороннего сотрудничества. "Украина заинтересована в увеличении объемов двусторонней торговли, создании взаимовыгодных проектов в сфере цифровизации государственных услуг, машиностроения и сельского хозяйства, а также углублении сотрудничества в сфере образования", - подытожил глава украинского МИДа.

Российского журналиста не пустили

За полчаса до начала совместного брифинга министров иностранных дел Пакистана и Украины был вынужден покинуть пресс-центр пакистанского МИДа корреспондент ТАСС Руслан Бекниязов.

Украинская сторона настояла на недопущении российских журналистов до освещения мероприятия с участием Кулебы. При этом изначально до работы на брифинге российский сотрудник СМИ был допущен.

Пакистанские журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции глав МИД, в течение дня выкладывали в соцсетях посты поддержки российскому корреспонденту, осуждая произошедшее.

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Одним из первых на отсутствие коллеги обратил внимание ведущий пакистанского телеканала GTV Матин Хайдер. "Журналисты объективны при освещении брифингов. Российский журналист, работающий в ТАСС, сегодня был вынужден покинуть МИД за несколько минут до начала совместного брифинга министра иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто Зардари и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Почему?" - написал он в Twitter.

А корреспондент радио Voice of America ("Голос Америки", радиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом) в Пакистане Али Фуркан в своем микроблоге также выразил обеспокоенность случившимся. "Поддерживаю преданных своему делу журналистов, стремящихся к объективным новостям. Обеспокоен недопущением российского журналиста из ТАСС до совместного брифинга. Свобода прессы необходима для обеспечения прозрачности и демократии", - резюмировал он.

Не оставило без внимания произошедшее и посольство РФ в Пакистане. "Мы солидарны с пакистанскими коллегами российского журналиста Руслана Бекниязова. Недопустимо нарушать права журналистов на доступ к информации", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

Также в дипмиссии отметили, что обратились с запросом в пакистанский МИД "о внесении ясности в инцидент".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "попросту струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста".

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"Сказать-то по делу украинскому гостю нечего", - заявила дипломат в комментарии агентству ТАСС.

По ее словам, отказ допустить журналиста на брифинг "стал топорной выходкой украинской стороны". Захарова добавила, что "попытки Киева вбить клин между Россией и Пакистаном своими цирковыми представлениями обречены на провал".

Визит украинского министра в пакистанскую столицу, как отмечает Reuters, проходил на фоне потепления отношений Исламабада с Москвой. "Недавно Пакистан начал импортировать российскую сырую нефть со скидкой, чтобы удовлетворить местные потребности и сэкономить валютные резервы", - говорится в сообщении агентства.

Еще за неделю до визита индийское издание The Economic Times писало, что, скорее всего, на встрече будут обсуждаться поставки Исламабадом оружия и боеприпасов, "которых не хватает Украине для успешного контрнаступления". "По указке Запада Пакистан был в авангарде [военных] поставок Украине с августа прошлого года", - сообщает издание.

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По сведениям газеты, Исламабад поставил Киеву свыше 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня "Град" и другие боеприпасы. В общей сложности, как отмечает The Economic Times, с 1991 по 2020 год Киев и Исламабад заключили оружейные контракты почти на $1,6 млрд. Пакистан закупил у Украины 320 танков Т-80, а также заключил договоры на ремонты танков на сумму $85,6 млн.

К тому же авиабаза Нур-Хан в Пакистане была перевалочным пунктом для воздушных сил Великобритании, которые передавали оружие Украине.

В середине декабря 2022 года на фоне неафишируемых военных поставок Киеву через Восточную Европу Пакистан получил от России отказ в скидке на нефть, писали индийские СМИ. Трения между Исламабадом и Москвой начались после отстранения от власти посетившего Москву в феврале того же года премьер-министра Имрана Хана и переориентации новых прозападных властей на альянс с США и их союзниками.

По сведениям СМИ, поставляя оружие Киеву, Исламабад рассчитывал на помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17, находящихся на вооружении ВВС Пакистана.

В течение последних десятилетий исламская республика была одним из самых лояльных клиентов украинской оборонной промышленности. "Возможно, сейчас наступил момент, когда Пакистан платит Украине той же лояльностью", - писал тогда портал Geo-politic.

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На фоне этого, как отмечало пакистанское издание The News, местные власти были расстроены, что переговоры с Москвой не привели ни к каким договоренностям. "Что касается РФ, мы не добиваемся и не получаем никаких скидок на энергоносители. При этом мы находимся в крайне тяжелой экономической ситуации, сталкиваемся с инфляцией и ростом цен на бензин. У нас действительно есть проблемы с энергетической безопасностью", - сокрушался тогда глава пакистанского МИДа Билавал Бхутто Зардари.

Однако в апреле 2023 года, как сообщило агентство Reuters, Россия и Пакистан все же смогли договориться.

Непростые отношения

Отношения Москвы и Исламабада исторически складывались весьма непросто, рассказывает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, директор Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики Алексей Воробьев. В первые десятилетия после провозглашения независимости от Британской Индии Пакистан сделал геополитический выбор, взяв курс на тесные экономические и военно-политические связи с США.

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"Этот фактор в значительной степени и предопределил прохладные отношения Москвы и Исламабада в годы холодной войны. Наиболее сложные периоды двусторонних отношений пришлись на начало 1960-х годов, когда над Свердловском был сбит американский самолет-разведчик U-2, вылетевший с пакистанской территории, а также на годы присутствия советских войск в Афганистане, когда Пакистан являлся плацдармом для подготовки антисоветских сил", - пояснил политолог.

При этом даже в годы холодной войны стороны стремились к сотрудничеству. В частности, президент Пакистана Мухаммед Айюб Хан старался наладить отношения с Москвой - в середине 1960-х он дважды посещал с официальным визитом СССР, а советская сторона поставила Пакистану сотни танков Т-54/55.

"В 1970-е годы, когда у власти в Пакистане находился Зульфикар Али Бхутто, советские специалисты построили в пакистанском городе Карачи крупный металлургический комплекс, функционирующий по настоящее время. Торгово-экономические отношения не прекращались и в непростые 1980-е", - добавил эксперт.

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Он отметил, что в последние пару десятилетий появились предпосылки для укрепления взаимодействия Москвы и Исламабада в силу того, что Пакистан "стал все больше тяготеть к евразийской политике как в сфере международной повестки, так и в торгово-инвестиционной сфере".

"Индия же - традиционный партнер СССР и России в Южной Азии - начала все больше дрейфовать в сторону сотрудничества с США. И причина тому не только и не столько в заинтересованности Нью-Дели в развитии отношений с Вашингтоном, но и в необходимости поддержания баланса в отношениях с Китаем", - считает Воробьев.

Он добавил, что в последнее время Пекин значительно расширил свое влияние в Евразии.

"Если в годы холодной войны Исламабад воспринимался как проводник западной (американской) политики в регионе, то сегодня он является также и стратегическим партнером Пекина в Евразии", - подытожил специалист.

Не пойдет на обострение с Москвой

- Учитывая столь длительное сотрудничество, не думаю, что Пакистан пойдет на ухудшение отношений с Россией, несмотря на то, что Украина пытается наладить связь и контакт с Пакистаном, - считает член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвестсоветник в реестре ЦБ РФ Юлия Кузнецова.

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Эксперт отмечает, что экономическое сотрудничество Пакистана и России началось с 1950-х годов. Однако новый импульс отношениям придало присоединение Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена в июне 2017 года. Сегодня Пакистан - важный внешнеполитический партнер России. Поддерживается политический диалог, в том числе на высшем уровне.

Собеседница добавила, что Пакистан считает Россию важным игроком в Западной, Центральной и Южной Азии.

- Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сказал как-то, что укрепление отношений с РФ остается важным приоритетом для Пакистана, они служат не только взаимным национальным интересам, но также вносят вклад в региональную и глобальную стабильность и безопасность, - пояснила Кузнецова.

Что выберет Пакистан

Как пояснил в интервью ТАСС научный сотрудник Института политических исследований Исламабада (IPRI) Хамза Рифаат Хуссейн, тем временем украинский министр заинтересован в том, чтобы заручиться поддержкой Исламабада против Москвы. При этом, по мнению эксперта, власти страны на такой шаг не пойдут.

"Хорошего и радушного приема главы МИД Украины следует ожидать, но никак не поддержки одной стороны за счет другой. Нейтралитет останется краеугольным камнем внешней политики Пакистана в отношении конфликта на Украине", - пояснил он.

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Эксперт также добавил, что в сложившейся ситуации Исламабад, вероятнее, выберет выгодное взаимодействие с Москвой, учитывая договоренности между странами в отношении торговли энергоносителями.

Юлия Кузнецова, в свою очередь, отметила, что импорт России из Пакистана в 2021-м составил $353 млн, увеличившись на 20,69% по сравнению с предыдущим годом.

- От Москвы Исламабад получает продовольственные товары и сельхозсырье, зерновые и бобовые. Все это составляет около 74% российских поставок. Также минеральные продукты - уголь, различные масла животного происхождения, черные металлы, бумагу и картон, - подытожила эксперт.

Что касается экспорта Пакистана в Россию, то его большая часть приходится на текстильную продукцию и обувь, пояснил Алексей Воробьев. Кроме того, идут поставки продовольствия, химической продукции, машин и оборудования.

При этом член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов Юлия Кузнецова отметила, что в настоящее время существует немало трудностей в российско-пакистанской торговле, созданных пакистанскими коммерческими банками в рамках санкций.

- Тем не менее товарооборот между странами сохраняется. По итогам девяти месяцев 2022 года он снизился незначительно: основные потери пришлись на пакистанский экспорт, тогда как российский экспорт снизился лишь на 4,5%, - резюмировала она.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690222860


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