В Бишкеке поправили Лаврова. Президент Жапаров уверяет, что русский язык в Киргизии не ущемляется, - В.Панфилова

00:00 25.07.2023

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

24.07.2023

Садыр Жапаров заявил, что закон о госязыке расширяет сферу действия киргизского, и не более того.

Президент Киргизии Садыр Жапаров опроверг слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что принятый в Бишкеке закон "О государственном языке" дискриминирует русский язык. По мнению российского министра, новый киргизский закон не вполне демократичен. Эксперты считают, что главное, чтобы определенные политические силы не противопоставляли киргизский и русский языки.



Глава МИД РФ Сергей Лавров на состоявшейся 19 июля встрече с руководителями российских некоммерческих организаций рассказал про усилия руководимого им по продвижению русского языка, культуры отечественного образования за рубежом. По его словам, русский язык в целом ряде ситуаций ущемляется. МИД РФ предупреждал "киргизских друзей", когда только появилась идея принять закон о государственном языке, что "это не вполне демократично". Российский министр пояснил свою обеспокоенность тем, что, согласно закону, "все госслужащие должны знать кыргызский язык и работать на нем". В категории госслужащих оказались и учителя, и врачи государственных медицинских учреждений. Лавров подчеркнул, что, несмотря на предупреждение, "в Киргизии возобладала другая линия".



В Бишкеке Лаврова услышали. Президент Садыр Жапаров в интервью государственному агентству "Кабар" отметил, что, "видимо, Сергей Лавров не изучил закон детально". "В законе нет умысла подвергать русский язык дискриминации. Наоборот, в нем указано, что русский язык будет применяться в качестве официального. Такая норма есть и в Конституции. Она сохранится и в дальнейшем. К учителям и врачам закон отношения не имеет", – подчеркнул Жапаров.



По словам Жапарова, учителя и врачи к категории госслужащих не относятся. Он уточнил, что никто не будет увольнять учителя русского языка русской национальности за то, что он не знает киргизского. "Для нас русский язык играет столь же важную роль, какую несет кыргызский, потому что мы выстраиваем отношения со странами СНГ посредством русского языка. И с Китаем, арабскими и европейскими странами мы ведем переговоры на русском языке. Акцент на другом: мы хотим в полной мере развивать свой язык. Государственные служащие, депутаты, как мы замечаем, выступают наполовину на русском и наполовину на кыргызском. Никто не говорит на чистом русском или чистом кыргызском. Всегда вперемешку. Поэтому нам надо овладеть обоими языками на должном уровне. Наряду с ними стоит еще изучать английский, французский, китайский и другие языки, ведь чем больше их знать, тем лучше", – считает Садыр Жапаров.



Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов (Бишкек) сказал "НГ", что в Киргизии народ свой выбор сделал в пользу русского языка. А вот ситуация со знанием киргизского языка в республике оставляет желать лучшего. "Принятие закона о госязыке направлено в первую очередь в отношении тех киргизов, которые занимают государственные посты, но языка управления государством не знают. Поэтому это требование вполне оправданно", – считает Орлов. Эксперт напомнил историю, происшедшую в 1939 году, когда в дни 1-й Декады киргизского искусства и литературы на приеме в Кремле Сталин задал вопрос первому секретарю ЦК КП Киргизии тов. Вагову Алексею Власовичу, знает ли он киргизский язык. На его "немного" заметил: "Как же вы будете знать, чего хочет народ, если вы его не понимаете?" После этого случая всем киргизским госучреждениям выделили по два часа в неделю на изучение киргизского языка.



"При Хрущеве эта традиция была утеряна. В настоящее время русский язык в киргизских школах изучается. Русские классы переполнены. Причина – миграция. Кто-то уезжает насовсем, кто-то – зарабатывать. Но и те и другие едут в Россию. В республике образуется языковой вакуум, который заполняют китайский, турецкий, английский, но только не киргизский язык", – отметил Орлов, добавив, что на бытовом уровне проблемы общения на русском или киргизском нет.



Политолог из Киргизии Асилбек Эгембердиев считает, что языковой вопрос в последние годы политизирован. Любое выступление в защиту киргизского языка вызывает споры, но при этом ущемления русского в республике нет. Проблема в том, что поколения, которые обучались на русском языке, уходят. Молодежь ориентирована на изучение английского, китайского, турецкого языков, отмечает эксперт.



"Русские центры, ответственные за продвижение и обучение русского языка, далеки от реалий и часто работают неэффективно. Их деятельность ограничивается проведением народных гуляний, как говорят в народе, "блинами и балалайкой". В результате молодое поколение проявляет меньше интереса к изучению русского языка, что может привести к его постепенной утрате. Очевидно, что ситуация требует реформирования. Необходимо повысить эффективность работы русских центров, сосредоточиться на привлечении молодежи к изучению русского языка. Одновременно важно сохранить равновесие и уважать права и интересы всех языковых групп в республике", – сказал "НГ" Эгембердиев.



Директор киргизского центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков (Бишкек) не раз проводил круглые столы в защиту русского языка. По его словам, на одном из заседаний представители Министерства образования Киргизии сообщили, что русский язык в школах преподается всего два часа в неделю, русская литература перешла в разряд зарубежной. "Русский язык в Киргизии выживает самостоятельно, без поддержки Центра", – сказал "НГ" Шестаков.



По его оценке, ситуация с русским языком в Киргизии уникальная и имеет множество аспектов. Обсуждалась она неоднократно и в контексте вступления Киргизии в Евразийский экономический союз, и в связи с миграционной политикой. Киргизия – страна трудовой миграции. Более миллиона граждан республики трудятся в России. В прошлом году они перевели на родину 2,6 млрд долл. Этот рекордный показатель связан с тем, что киргизстанцы лучше других трудовых мигрантов владеют русским и работают в сфере услуг, занимая привилегированные позиции на рынке труда. Поэтому русский язык является важной составляющей не только образовательного, но и миграционного пространства.



По словам Игоря Шестакова, в русских классах до 70 учеников, особенно в школах юга Киргизии. При этом занятия проходят по учебникам 80-х годов прошлого века, которые начинаются с иллюстраций "Я живу в Советском Союзе". Эксперт задается вопросом, почему соответствующие ведомства России, которые ответственны за решение гуманитарно-образовательных вопросов, не уделяли этому вопросу внимания. Решение о строительстве девяти русских школ в Киргизии принято только в марте нынешнего года. Однако еще в 2016 году общественность Оша обращалась в российские представительства с просьбой открыть в городе русскую школу. "Кыргызско-российский славянский университет является аутсайдером высшего образования в Киргизии. Его диплом не признается даже Россией. Вуз уступает по всем параметрам американскому университету в Центральной Азии и турецкому университету "Манас", который патронируется лично Эрдоганом", – отметил эксперт.