Выборы в Камбодже позволят передать власть от отца к сыну: от Хун Сена к другому Хуну

00:02 25.07.2023

Правящая партия на выборах завоевала 120 из 125 мест в парламенте

Владимир Скосырев



Премьер Камбоджи Хун Сен и его сын Хун Манет приветствуют избирателей.

В Камбодже завершилось голосование на выборах в Национальную ассамблею. "Мы не просто победили, мы победили с потрясающим перевесом. У нас есть только одна опция – продолжать радостно служить народу", – заявил представитель Народной партии премьер-министра Хун Сена. Хун Сен правит страной около 40 лет и почти искоренил диссидентов. Перед схваткой единственная значительная оппозиционная партия "Свечи" была дисквалифицирована по техническим причинам, а тем избирателям, которые демонстративно портили бюллетени в социальных сетях, власти пригрозили юридическими последствиями.

Еще одной новацией гонки за мандатами стало то, что 70-летний глава правительства собирается уйти в отставку. А на смену ему должен прийти сын Хун Манет. Как передает агентство Reuters, ссылаясь на выступление премьера, его потомок может возглавить правительство в следующем месяце. С точки зрения закона, тут все в порядке. Хун Манет прошел в парламент от округа в Пном-Пене, столице государства.



Группа парламентариев в Юго-Восточной Азии заявила, что выборы стали коронацией Хун Сена и его приятелей. Ива Сундари, представитель группы "Парламентарии АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) за права человека" назвала выборы пантомимой. Тем не менее нельзя сказать, что процесс голосования походил на скачки с одной лошадью. В гонке участвовали еще 17 партий, в основном мало кому известных.



45-летний Хун Манет редко давал интервью СМИ, так что трудно определить, каким он видит будущее своей страны численностью 16 млн человек. Он получил степень магистра в Университете Нью-Йорка, а докторскую – в Университете Бристоля, обе по экономике. Затем прослушал курс в американской военной академии West Point. Это помогло ему подняться по службе и стать генералом, начальником сухопутных войск и заместителем командующего вооруженными силами.



Западные державы будут тщательно следить за тем, продолжит ли сменщик авторитарный стиль правления отца или допустит большую степень либерализации. Проголосовав, Хун Манет уклонился от вопросов репортеров, сказав им по-английски: "Я пришел только для того, чтобы отдать свой голос". Как ни странно, в СМИ Азии и Запада дискутируется вопрос, не выведет ли он страну с орбиты Китая и не нормализует ли связи с США, которые постоянно были в состоянии напряжения при его отце.



Что касается поддержки внутри страны, то Народная партия и ранее побеждала на выборах в деревне. Ее главный козырь состоял в том, что после десятилетий, когда бушевала война, власть обеспечила мир и стабильность. До 2019 года рост экономики составлял более 7%. Создавались рабочие места в сфере производства одежды и строительстве.



Хун Сен заявил, что число пришедших голосовать было самым большим за три десятилетия. Он призвал тех, кто разорвал бюллетени, признаться в этом: "Мы знаем ваши лица. Не бойтесь. Вы можете прийти и рассказать об этом… Иначе против вас будут приняты шаги по закону".



Хотя власть будет передана сыну, нынешний премьер дал ясно понять, что он останется как бы серым кардиналом. В июне он сказал: "Даже если я больше не буду премьером, я буду продолжать контролировать политическую жизнь как глава правящей партии". А в прошлом году он раскрыл порядок транзита власти на более далекую перспективу: "Я стану отцом премьер-министра после 2023 года и дедом премьер-министра в 2030-х годах".



Как пишет New York Times, Хун Сен готовил сына к будущей роли много лет и потому отправил его учиться за границу. В то же время отец наделил отпрыска священными полномочиями. По его словам, могучий волшебник пролетел и озарил ярким светом дом в тот момент, когда мать рожала Хун Манета.



В беседе с "НГ" Дмитрий Мосяков, руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН, отметил, что в выборах участвовали многие партии. Но аппарат Народной партии настолько мощный, что у нее не было конкурентов. Так что результаты были предопределены. Что касается возможных изменений во внешней политике, о которых толкуют западные СМИ, то они маловероятны. Китай вложил огромные деньги в Камбоджу, как и в Лаос. Они останутся в его сфере влияния".



Оценку прошедшим выборам дала и Международная наблюдательная миссия Общественной палаты (ОП) России. Как передал ТАСС, она посетила в воскресенье десятки избирательных участков. Председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, возглавлявший делегацию наблюдателей ОП, заявил, что уровень организации выборов высокий. Ящики для голосования были запломбированы в соответствии с правилами, четко организовано само голосование и наблюдение за ним. "Со стороны избирателей или участников выборов жалоб и сведений о нарушениях к нам не поступило", – указал Максимов.



Как полагают, Москва в свете такого успешного волеизъявления в Камбодже может пригласить камбоджийских наблюдателей на выборы президента РФ в 2024 году.