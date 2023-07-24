КазНацбанк отчеканил монету в честь Наркома просвещения КазССР в 1934-37 гг. Темирбека Жургенова

00:07 25.07.2023

О выпуске в обращение коллекционных монет TEMIRBEK JÚRGENOV.125 JYL

24.07.2023



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) 24 июля 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты TEMIRBEK JÚRGENOV.125 JYL из серии "Выдающиеся события и люди".



Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК https://kazcoins.nationalbank.kz c 26 июля 2023 года.



