Польша, похоже, отвоевалась. Первые признаки отрезвления, - Павел Лисицки

00:35 25.07.2023

Do Rzeczy

Польша



Первые признаки отрезвления



Польский публицист заметил признаки "отрезвления" в позиции даже радикальных поляков по отношению к России. На страницах консервативного издания Do Rzeczy он определяет причины этого в провале плана Байдена. А план этот был прост: западное оружие - победа Киева - всеобщее движение Восточной Европы к США и ЕС.



Павел Лисицкий



Читая и слушая последние высказывания польских публицистов и политиков, у меня создается впечатление, что мы имеем дело с чем-то вроде отрезвления.



Это относится не ко всем – что касается официального оптимизма и фанатичного следования однажды выбранной линии поведения по отношению к Украине, то тут оппонировать президенту пока никто не решается, хотя с недавнего времени то тут, то там начинают звучать и чуть уклоняющиеся от официальной линии мнения.



Один известный публицист и главный редактор влиятельного средства массовой информации, которого я до сих пор всегда видел с большим сине-желтым бантом в лацкане пиджака, яростно осуждавший любого, кто хотя бы гипотетически поднимал тему переговоров между Москвой и Киевом, вдруг запел по-другому. Поскольку переговоры имеют смысл только в том случае, если они предполагают какие-то территориальные уступки в пользу России, он прежде отвергал даже тень мысли об этом. А теперь вот неожиданно написал, что, мол, да, возможно, в территориальных уступках есть необходимость, и что, вероятно, "только таким образом Киев может рассчитывать на окончание изнурительного конфликта, на приобретение пространства для проведения реформ и перспективы реальных шагов, направленных на вступления в ЕС и НАТО". Еще несколько месяцев назад за подобные предположения человека клеймили позором и в лучшем случае награждали ярлыком "полезного идиота", действующего в интересах Путина.



В свою очередь, один наш польский "военкор", чье военное репортерство заключалось в том, что он в течение нескольких месяцев рассказывал, будто у России с минуты на минуту кончатся боеприпасы, а ее армия разбежится, - так вот, и он вдруг прозрел. Если раньше он предсказывал, как перешедшие в наступление ВСУ одним смелым броском сметут войска "кацапов", то теперь вдруг начал понимать, что все не так просто. Оказывается, украинские потери – как в людях, так и в технике – огромны, а военные успехи мизерны. Наконец, растет и число тех, кто совсем недавно пророчил создание Соединенными Штатами польско-украинской державы, а теперь заметил, что реальное положение вещей гораздо сложнее. Что же случилось?



Думаю, изменению настроений способствовали, главным образом, три события. Во-первых, то, как скверно украинские власти (причем с молчаливого согласия польского руководства) отнеслись к 80-й годовщине геноцида на Волыни. Я не согласен с теми, кто утверждает, будто бы совместное присутствие в Луцком соборе Анджея Дуды и Владимира Зеленского была успехом Польши. Напротив, Польша пошла на уступки: общая тональность этих мероприятий свидетельствовала о том, что польская сторона приняла украинский релятивистский нарратив.



Польский президент вел себя так, будто он не в курсе, кто был виновником, а кто жертвой Волынской резни. Так же жалко звучали и заявления польского Министерства иностранных дел. Симметричность в данном случае является признаком не беспристрастности, а пассивности.



Четкой декларации Украины о согласии на эксгумацию жертв бандеровцев получить не удалось. Более того, нет никаких признаков того, чтобы польские политики смогли решительно отреагировать на культ преступников из ОУН* (экстремистская организация нацистского толка, запрещена в России – прим. ИноСМИ) и других нацистских украинских групп. Вместо осуждения палачей наши польские политики либо прячут голову в песок, либо оправдывают собственное бессилие, рассказывая, что, дескать, хотя украинские националисты и совершали ужасные преступления, но кого почитают украинцы – не наше дело. Неужели? Разве не существует универсальных правил, разделяемые всеми цивилизованными народами? Неужто сторонники этого тезиса хотели сказать, что Германия тоже имела бы право поклоняться своим военным преступникам – они же были "их собственные" немцы? И что Польша бы с этим согласилась?



Второй момент – все более явное изменение настроений среди членов НАТО. Именно это можно было наблюдать на саммите в Вильнюсе. Интересно, что, за исключением Польши и некоторых государств помельче, все (даже США) смогли понять, что принятие Украины в Альянс вызвало бы начало мировой войны. Несмотря на финансовую и военную помощь Украине, ее военные успехи выглядят не особо впечатляющими. И главное – ради чего все эти санкции и разрушения? Все большее число граждан Германии, Франции и Британии говорят в опросах общественного мнения, что проблемы европейских экономик вызваны вовлечением их стран в "не свою схватку".



Третий факт – это, наконец, само поведение президента Владимира Зеленского, который, по-видимому, решил, что ему навсегда доверена роль совести всей планеты. Поэтому вместо того, чтобы благодарить за оказанную ему поддержку, он начал выступать в роли того, кому она полагается. Он не стеснялся ругать и поучать лидеров, которые, по его мнению, недостаточно вовлекли свои страны в помощь его стране. Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным во время и после саммита.



Каким будет эффект от этой смены настроений, сказать сложно. Если бы не тот факт, что Джо Байден поставил все на одну карту – на поражение России в конфликте с Украиной – Вашингтон, вероятно, давно бы сделал так, чтобы реальные переговоры Москвы с Киевом состоялись. Однако сейчас отступление от победного нарратива, согласно которому Россия вот-вот рухнет под ударами оснащенной американской техникой украинской армии, сильно уменьшило бы шансы победы Байдена на президентских выборах. До ноября 2024 года реальных шагов для достижения мира мы не увидим. Что касается Польши, то здесь за счет изменения отношения к конфликту очки будет набирать "Конфедерация"** – единственная политическая сила, выражавшая скепсис по отношению к действиям официальных властей РП.



Павел Лисицкий (Paweł Lisicki)



* экстремистская организация нацистского толка, запрещена в России

** "Конфедерация свободы и независимости" - коалиция евро-скептических консервативных партий Польши. В ее состав входят партии Януша Корвина-Микке, Гжегожа Брауна и Петра Лироя-Мажеца. (Еще одно название – партия "Корвин-Браун-Лирой.)