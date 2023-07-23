Китайский мастер воспроизвел флотилию великого мореплавателя Чжэн Хэ

00:37 25.07.2023

"Жэньминь жибао" онлайн --Китаец Фу Куньсян из города Куньмин /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ воспроизвел сцену морской экспедиции мореплавателя Чжэн Хэ /1371―1435 гг/, который в 1405-1433 гг. совершил семь крупномасштабных морских экспедиций в Юго-Восточную Азию и Индийском океане.



Фу Куньсян более 40 лет занимается изготовлением моделей кораблей. Чтобы создать копии наиболее похожие на оригинальные корабли Чжэн Хэ, Фу Куньсян и его команда отправлялись в город Нанкин, провинции Фуцзянь и Гуандун для сбора информации о великом китайском мореплавателе, а также учились у опытных лодочников традиционным технологиям судостроения.



Согласно биографии Чжэн Хэ, возглавляемый им флот включал в себя более 200 судов различного назначения. Фу Куньсян и его команда создали в общей сложности 208 моделей кораблей Чжэ Хэ, в том числе 62 корабля для перевозки командиров, дипломатической делегации и сокровищ, 20 кораблей для перевозки зерна, 15 кораблей с пресной водой, 86 военных кораблей и другие. Самая большая копия имеет длину 3 метра. Для демонстрации моделей всего флота требуется площадка размером с футбольное поле. На изготовление этих моделей у Фу Куньсяна и его команды ушло три года. Об этом пишет сайт "Хуаньцюван".