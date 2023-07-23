 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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По олигархическому счету: несмотря на СВО, богатые богатеют, бедные беднеют
00:47 25.07.2023

Может, пора переориентировать экономическую политику страны в интересах более широких слоев населения

Михаил Морозов

Простым россиянам предлагается умирать за страну и скидываться на амуницию для участников СВО. Идет война, в которой Запад, так называемый "золотой миллиард" ополчился на Россию. При этом внутри страны ничего не изменилось. Богатые богатеют, бедные беднеют. Государство, как и прежде, оберегает интересы крупного бизнеса.

Как сообщают информагентства, российские олигархи стали богаче в текущем году на $ 16,5 млрд. Больше всех прибавил совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, его состояние выросло на $4,8 млрд и превысило $20 млрд. На второй позиции совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его капитал вырос на $1,5 млрд и превысил $26 млрд. На третьей строчке - фактический владелец НЛМК Владимир Лисин, который перевел юрисдикцию своих активов с Кипра в ОАЭ. Его состояние увеличилось более чем на $3,2 млрд и достигло $23,1 млрд.

При этом большинство российских олигархов связывают свою жизнь с Западом или с офшорами. Там они держат капиталы, там их семьи. Среди 117 миллиардеров РФ на начало 2022 г. 46 имели иностранное гражданство, 65, помимо России, проживали за границей, у 78 там жили члены семьи, а более 88 (или ¾) имели за рубежом недвижимость, подсчитал телеграмм-канал "Равенство" по данным Forbes и открытых источников.

Общее богатство тех, кто частично или полностью связывал личную жизнь с заграницей, - $462 млрд. Столько же у 81% менее обеспеченной части россиян (119 млн). При этом так называемое состояние российских олигархов накоплено за счет эксплуатации труда в России, а нередко прямого ограбления страны, участия в коррупционных схемах.

Пока народу по-прежнему рассказывают сказки о загибающемся бизнесе, эксплуатация труда капиталом достигла в стране максимума за 30 лет. Как подсчитал телеграмм-канал "Равенство" на основании данных Росстата, работникам в 2022 году недоплатили 54% созданной ими стоимости, из которых капитал присвоил 45%. В 2022 г. созданная трудом стоимость составила в РФ 131 трлн руб. Из них 60 трлн руб. - это оплаченный труд (зарплата и социальные взносы), а 71 трлн руб. - неоплаченный труд, который распределился на чистые налоги (12,3 трлн руб.) и чистую прибыль (59 трлн руб.). То есть за месяц в среднем каждый работник создавал товаров и услуг на 152 000 рублей, но получал всего 69 400 рублей.

В последнее время некоторые олигархи стали отказываться от российского гражданства и осуждать Россию за проведение СВО в защиту своего суверенитета. Это сделал миллиардер Игорь Макаров, состояние которого накоплено за счет торговли российским газом ($2,2 млрд). От российского паспорта отказались Юрий Мильнер (состояние $6,8 млрд), Николай Сторонский ($3,3 млрд), Тимур Турлов ($3,1 млрд) и Олег Тиньков ($600 млн). У государства есть все основания рассматривать приватизацию активов таких миллиардеров для покрытия возникшего дефицита бюджета. Но пока об этом разговора нет.

При этом экономическая политика по-прежнему направлена на обеспечение прежде всего интересов крупного бизнеса. Как и прежде отвергаются предложения о введении прогрессивной шкалы налогообложения или, например, отмены НДФЛ для малообеспеченных. Несмотря на заверения властей, в условиях роста военных расходов и санкционных трудностей неизбежно сокращение социальных расходов. В частности, расходов на социальные выплаты и расходов на здравоохранение. Последние в России опустились ниже 3,8 процента ВВП, хотя, например, в США они составляют 17,1 процента ВВП, в Германии - 11,2 процента, в Грузии - 7,5 процента. Россия в этом списке стран находится на 65-м месте в мире, ниже даже такой страны, как Науру, где расходы на здравоохранение составляют 11 процентов ВВП.

В последнее время видимо для покрытия дефицита бюджета идут разговоры о новой приватизации, от которой еще больше выиграет олигархат. А надо бы обратить в доход государства и использовать на социальные нужды активы миллиардеров, предавших страну или связавших свою жизнь с недружественными странами.

Кстати, политику выравнивания доходов и ограничения прибылей олигархов проводит в последнее время руководство КНР. Там не стесняются жестко разговаривать с крупнейшими миллиардерами, если они делают что-то, противоречащее интересам страны. Хороший пример - судьба знаменитого основателя Алибабы Джека Ма, который ныне вынужден отойти от дел и скитается по свету. А ведь миллиардеров в Китае на порядок больше, чем в России, их состояния и влияние куда существеннее, чем у отечественных олигархов.

Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690235220


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