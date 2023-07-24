Мир на пороге нового продовольственного кризиса, - НГ

00:58 25.07.2023

Россия готова обеспечивать голодающих своей агропродукцией

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

24.07.2023



Европейские страны в этому году не в первый раз сталкиваются с погодными аномалиями.

В этом году мир столкнется с новой продовольственной угрозой, предупредил Bloomberg, описав, какой урон наносят урожаям в Азии, Европе и США погодные аномалии. И важность российских поставок для обеспечения глобальной продовольственной безопасности возрастает. Ведь, например, каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире – российского происхождения. Повышенным спросом пользуется и другая продукция из РФ – например, свинина, объем экспорта которой в этом году может стать рекордным. Опрошенные эксперты допускают, что весь российский агроэкспорт в стоимостном выражении может выйти на новый максимум, приблизившись к 50 млрд долл.



Аналитики западного агентства Bloomberg указали на новые опасения по поводу продовольственной безопасности в мире и ситуации с инфляцией.



"Высокие температуры опустошают фермы от США до Китая, сбор урожая, производство фруктов и молочных продуктов находятся под угрозой, – сообщает агентство (перевод дается по ИноСМИ). – Жара, охватившая огромные территории Азии, Европы и Северной Америки, – лишь очередное испытание в этом непростом для фермеров году. Им приходилось сталкиваться с экстремальными погодными условиями, включая продолжительные засухи, проливные дожди и наводнения".



В одной только Италии ущерб сельскому хозяйству, связанный с погодными условиями, в этом году может превысить прошлогодние потери в размере 6 млрд евро (6,7 млрд долл.). Также в агентстве указали на то, что "крупнейший экспортер риса, Индия, запретила часть поставок этого товара для сдерживания внутренних цен".



"С каждым днем становятся отчетливее перспективы мирового продовольственного кризиса, который, вероятнее всего, достигнет своего пика обострения к концу 2023 года и первой половине 2024 года", – прокомментировал "НГ" эти сообщения профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.



И, по его словам, среди причин не только погодные аномалии, но и множество других факторов, "которые прямо или косвенно связаны с глобальной геополитической ситуацией, с труднопреодолимыми барьерами для экспорта и импорта энергоносителей, удобрений, сельскохозяйственной техники, продовольствия".



Аналитики Bloomberg в этом материале сослались на фактор зерновой сделки, не уточнив, однако, по какой причине Россия из нее вышла и на каких условиях готова вернуться. Хотя это ранее разъяснил президент РФ Владимир Путин: "Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке".



"Изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение. Запад эту суть полностью выхолостил и извратил, – пояснял Путин. – И вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций спекулянтов на глобальном зерновом рынке".



Затем в опубликованной в понедельник на сайте Кремля статье Путин отметил, что "за почти год в рамках сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн т грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объема – менее 1 млн т".



Путин также напомнил, что, например, Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 млн т зерновых, а за первые шесть месяцев текущего года – еще почти 10 млн т. И это, как он обратил внимание, "невзирая на введенные в отношении нашего экспорта санкции, которые действительно серьезно затрудняют экспорт российского продовольствия в развивающиеся страны, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей".



По заверению президента, РФ в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что в РФ в этом году "вновь ожидается рекордный урожай".



Ранее Минсельхоз прогнозировал, что урожай зерновых в текущем году составит не менее 123 млн т, из которых 78 млн т – пшеница. Неделю назад в пресс-службе министерства подтвердили "НГ" эту оценку, уточнив, что при благоприятных погодных условиях она может быть увеличена (см. "НГ" от 18.07.23). С учетом прогнозируемого урожая и переходящих остатков экспортный потенциал в текущем сезоне (1 июля 2023-го – 30 июня 2024-го) ведомство оценивало на уровне 50–55 млн т.



Международный совет по зерну прогнозирует, что экспорт пшеницы из России в этом сельхозгоду превысит 45 млн т. Его прогноз по экспорту всех видов зерна из РФ составляет чуть более 55 млн т.



Напомним, в 2022 году, судя по итогам, которые подводил весной Росстат, сбор зерновых и зернобобовых культур составлял в РФ почти 158 млн т, в том числе около 104 млн т – это пшеница. При этом, как заявлял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, Россия в 2022/23 сельскохозяйственном году экспортировала рекордный объем зерна – 60 млн т.



Поставки из России крайне важны для глобальной продовольственной безопасности. "Каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире – российского происхождения", – сообщал Минсельхоз. Доля РФ на мировом рынке пшеницы – 20%, а Украины – менее 5%, подтверждал Владимир Путин. Так что "именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность".



И речь идет не только о зерне, но и о масложировой продукции, рыбе, а также о мясе. Например, за первые шесть месяцев этого года Россия отправила на зарубежные рынки более 74 тыс. т свинины и свиных субпродуктов, что на 57% больше аналогичного периода предыдущего года. Экспортная выручка в годовом выражении увеличилась на 86%. Об этом сообщил в понедельник Федеральный центр развития экспорта агропромышленного комплекса Минсельхоза ("Агроэкспорт").



Как уточнили в "Агроэкспорте", Национальный союз свиноводов прогнозирует, что при сохранении текущих тенденций уже в 2023 году российский экспорт может достичь 220–230 тыс. т (это 500 млн долл.). "Такой объем станет рекордным и позволит разгрузить внутренний рынок", – комментирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.



В итоге, если резюмировать, Россия, как пояснял еще в начале июля руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов, находится в точке, где две составляющие – роль России в мировой продовольственной безопасности и роль международной торговли для российского аграрного производства – "сошлись в экстремуме". То есть российский агроэкспорт важен для всех сторон. "Хотя геополитическая обстановка осложнилась, а значит, и неопределенность весьма высока, текущая статистика показывает, что и в 2023 году следует ожидать дальнейший рост объемов", – уточнил он.



В минувшем году объем агроэкспорта из РФ составил почти 42 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2021-м на 12%. "В этом году ситуация для поставок благоприятная, есть свой уже сформированный пул покупателей", – комментирует первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Как оценивает директор департамента компании "ИВА Партнерс" Артем Тузов, можно ожидать, что в этом году продовольственный экспорт РФ даже превысит 50 млрд долл. в стоимостном выражении.