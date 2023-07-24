Дефицит воды вынуждает Иран давить на соседа, - И.Субботин

01:16 25.07.2023

24.07.2023



Тегеран просчитывает варианты эскалации конфликта с Афганистаном

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Член комитета по нацбезопасности и внешней политике Ирана Фада Хусейн Малики заявил: на повестке дня стоит вопрос о "недипломатических мерах" давления на афганское руководство.

Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) может лишиться посольства в Тегеране. С таким предложением выступают члены комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского парламента), которые ищут ответ на нерешенные пограничные проблемы. Расположенные по соседству с Афганистаном провинции Исламской Республики продолжают сталкиваться с дефицитом воды, что принято связывать со стремлением талибов монополизировать доступ к важным рекам. Эксперты не исключают, что препятствием может быть и позиция внешних сил.



О том, что на повестке дня в Меджлисе стоит вопрос о "недипломатических мерах" давления на талибское руководство, заявил член комитета по нацбезопасности и внешней политике Фада Хусейн Малики.



"В нашем распоряжении есть много инструментов, которые мы можем использовать в этих целях", – отметил депутат. По его словам, Тегеран имеет право пересмотреть свои подходы к дипломатическому присутствию талибов и забрать недавно переданное им здание афганского посольства. "Мы дали им все, что они хотели, даже скомпрометировав наши отношения с друзьями, говорящими на фарси и пушту", – посетовал Малики. По его словам, иранское руководство должно полностью пересмотреть политику умиротворения своего соседа.



Тегеран уверен, что талибы преднамеренно возводят плотины на пути таких важных рек, как Гильменд, чтобы блокировать ему доступ к стратегическим ресурсам. В Меджлисе фиксируют "бедственное положение" в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, населенные пункты которой постепенно пустеют из-за засухи. Эта территория известна своим чрезвычайно жарким и сухим климатом, который в сумме с речными проблемами превращается в осязаемую катастрофу. По словам иранских специалистов, высокие температуры в этом году и продолжительный период засухи привели к интенсивному испарению поверхностных вод, что поставило под удар даже водно-болотные угодия Хамун – целую группу трансграничных водоемов.



Воды Гильменда в течение многих лет были одним из наиболее значительных источников напряженности. В конце мая речной спор стал фоном произошедших на ирано-афганской границе вооруженных столкновений, в результате которых погиб пограничник Исламской Республики. В Тегеране утверждали, что талибы первыми обстреляли контрольно-пропускной пункт "Сасоли", что "повлекло за собой решительный ответ". В зону боевых действий вошли несколько населенных пунктов, которые находятся между Систаном и Белуджистаном и иранской провинцией Нимруз, а высокопоставленные представители "Талибана" пригрозили Ирану наземной операцией, что ознаменовало серьезный сдвиг в двусторонних отношениях.



Слова Малики – не первый признак комплексного ужесточения риторики с иранской стороны за эти недели.



В этом месяце министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что в последние месяцы лидеры "Исламского государства" (признано в России террористическим и запрещено) направились в Афганистан из Ирака, Сирии и Ливии. "Это одна из проблем, стоящих перед талибами", – подчеркнул глава МИД. Его комментарии были в штыки приняты Кабулом. Официальный представитель талибского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи не без издевки выразил надежду, что Тегеран поделится с афганским руководством данными о переброске боевиков. Он призвал соседей занять конструктивную позицию по экономическим, политическим и социальным вопросам.



"Систематическая нехватка воды наносит серьезный урон двум приграничным провинциям Ирана, – заметил в разговоре с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Поэтому водный вопрос для Тегерана становится важной внутриполитической темой. Общественное давление превращает эту проблему в тренд, с которым вынуждены считаться местные политики. У меня нет сомнения, что с самого начала именно водный вопрос стоял во главе угла во взаимоотношениях между Тегераном и талибами после прихода последних к власти". По словам собеседника "НГ", Тегеран пошел на определенные уступки новым властям в Кабуле, но не демонстрировал готовности отдать все свои рычаги влияния на Афганистан.



"Талибы в своих официальных заявлениях также ссылаются на нехватку воды, подчеркивая свою приверженность старым договоренностям, однако не дают согласия на то, чтобы иранские специалисты обследовали течение реки с афганской стороны, – отмечает Нессар. – На мой взгляд, помимо низкого уровня воды внутри страны на позицию талибов влияет целый ряд других факторов. Например, это влияние внешних игроков, заинтересованных в том, чтобы столкнуть талибов с Ираном, а также конкуренция между разными фракциями талибов и пр.". Отдельно собеседник "НГ" указывает на еще одну версию: согласно ей, течение реки в приграничных районах Афганистана контролируется некоторыми этноплеменными группами, с которыми движение "Талибан" попросту не хочет портить отношения.