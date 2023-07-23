За чудовищные взятки и непотизм задержана экс-министр природы Кыргызстана Динара Кутманова

07:35 25.07.2023

25 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержана экс-глава Минприроды Динара Кутманова



Экс-министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова задержана и водворена в СИЗО. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



По его данным, бывшая чиновница является "ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов в Минприроды".



Следствие основывалось на доказательства, в том числе на свидетельские показания других участников коррупционных схем, а также на результаты очных ставок с участием экс-министра и других обвиняемых.



"Динара Кутманова, обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег", - говорится в сообщении.



По данным ГКНБ, экс-министр вовлекла в противоправную коррупционную деятельность не только подчиненных, но и своих родственников (сын и сестра), включая близкое окружение (домработница, друг сына и других) для имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии.



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Следует напомнить, что за три года общая сумма финансирования составила около 969 миллионов 568 тысяч сомов, из которых 180 миллионов направлено на госзакупки для нужд Минприроды, а физическим и юридическим лицам в рамках 110 проектов по защите и охране природы выдано 789 миллионов 568 тысяч сомов.



Всего в рамках уголовного дела в качестве обвиняемых привлечено 9 лиц. Сын экс-министра находится в международном розыске, и принимаются меры по его депортации из Турции.



Динара Кутманова задержана и водворена в СИЗО ГКНБ КР.



Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других аналогичных фактов.



Отметим, ранее экс-глава Минприроды Динара Кутманова 24.kg сообщила, что в Стамбуле похитили ее сына Кемелбека. По ее словам, требовали в качестве выкупа $600 тысяч. МВД опровергло информацию Динары Кутмановой.



22 июля пресс-центр ГКНБ рассказал, кто задержан в рамках уголовного дела по фактам коррупции в Минприроды и ОФ "Фонд развития природы" и как экс-министр Динара Кутманова и ее семья присваивали миллионы из различных проектов.