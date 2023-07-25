Зачем Европе гунны XXI века? - Елена Пустовойтова

07:40 25.07.2023 25.07.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Бездумная политика Евросоюза грозит будущим поколениям европейцев социальным взрывом и потерей идентичности



Разношерстная афро-азиатская миграция в Европу ставит себе цель захватить плацдарм на чужом берегу. Все остальные различия, краски и оттенки миграционной проблемы есть не более чем словесные упражнения либерального политикума, используемые для того, чтобы извлечь сиюминутную пользу из этого масштабного нашествия.



Заглянем в историю. Рашид ад-Дин, персидский государственный деятель, врач и ученый-энциклопедист второй половины XIII века, в своих летописях отмечал, что к моменту смерти Чингисхана численность монгольских войск составляла 129 тысяч всадников, они покорили Евразию от Желтого моря до Днепра, подчинив себе 33 миллиона человек. Один монгол приходился на 255 покоренных.



А теперь поинтересуемся статистикой Еврокомиссии: по ее данным, только в 2021 году в ЕС въехало 2,3 миллиона иммигрантов из стран, не входящих в ЕС, что почти на 18% больше в сравнении с 2020 годом. Из них 1,4 миллиона человек не сидели на месте, а блуждали по континенту в поисках удобной среды обитания. Из 446,7 миллиона человек европейцев на 1 января прошлого года 23,8 миллиона человек, или 5,3%, гражданами ЕС даже не являлись, то есть были нелегалами. Ну а легальными гражданами только за один 2021 год государства ЕС сделали 827 300 мигрантов. Если представить, что завтра они поднимутся на борьбу за новую мечеть вместо старой кирхи, то на каждого мигранта только двух последних лет придется меньше 2 десятков европейцев.



Собственно, и до оружия дело может не дойти. Ныне редко вспоминаемая социологическая "формула спасения" национальной идентичности европейских народов показывает, что, если чужеродная популяция в коренном этносе достигает 2 процентов, ее воздействие на этнос становится необратимым. К примеру, в Люксембурге инородцев уже почти половина населения, в Швейцарии – 29%, в Швеции – 19,84, Австрии – 19,3, Германии – 18,4, Франции – 13, Италии – 10,56...



Европе не страшно потерять свою идентичность?



А вот в Тунисе указующего перста Брюсселя нет, и после того, как 3 июля в драке африканских мигрантов с местными арабами в городе Сфаксе был убит тунисец, сотни мигрантов были насильственно выселены в пустынные районы вдоль границ с Алжиром и Ливией и брошены там на произвол судьбы. Для европейцев это кажется ужасным. А то, что орды мигрантов из африканских стран к югу от Сахары действуют организованно, как утверждает президент Туниса Каис Саид, "в заговоре с целью изменения демографического состава страны", которая стала главным маршрутом для мигрантов, пытающихся попасть в Европу (всего 130 километров по морю до итальянской Лампедузы), кажется ужасным для тунисских арабов. Ни один голос в ЕС не раздался в поддержку тунисского президента.



Официальное издание ЕС Еuractiv сообщает, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, узнав об "ужасах выдворения мигрантов", немедленно отправилась на другую сторону Сардинского пролива защищать несчастных африканцев. И уже через неделю Европейский союз и Тунис подписали меморандум о взаимопонимании по "стратегическому и всеобъемлющему партнерству в области нелегальной миграции, экономического развития и возобновляемых источников энергии". Сделка включает финансовую помощь, и, как заявила Урсула фон дер Ляйен, направлена на "инвестирование в общее процветание". Она предложила Тунису 105 миллионов евро для поддержки мер по пресечению нелегальной миграции и 150 миллионов евро в качестве немедленной поддержки, а также долгосрочный кредит в размере около 900 миллионов евро. Двоякая позиция, когда Брюссель одной рукой платит за усмирение нелегалов вне своих границ, а другой платит им пособие, чтобы этой дешевой рабочей силой поднять прибыль собственных бизнесменов, решает сразу несколько задач в либеральной Европе.



В Германии в этом году средний размер месячного пособия на семью, состоящую из двух взрослых и пятерых детей, получивших на территории страны убежище, составляет 3612 евро. Для бегущих на этот "огонек" иммигрантов такое пособие превышает в сотню, а то и в тысячу раз сумму, которую они могут заработать дома. Тут стоит отбросить либеральную шелуху относительно "политических беженцев" и "угрозу репрессий". Очевидно, что турки, курды, сирийцы, афганцы, африканцы всех мастей бегут за деньгами. Не будь этого фактора, быть может, они своим трудом сделали бы свою жизнь и жизнь собственной страны сытой и комфортной.



Ты беженец, который не может найти работу? В Дании будешь сидеть без дела на 1800 евро в месяц. В Норвегии получишь минимум 1502 евро. В Голландии пособие всего 1300 евро, что примерно равно 111 тысячам рублей в месяц.



В утлых лодчонках через Средиземное море плывут жители стран с абсолютно другой культурой. Это не только мусульмане, но и африканцы – люди с особым менталитетом, который формировался на стыке культур в постоянной конфронтации с ними. Но эта конфронтация может проявиться во втором поколении "новых европейцев", ментально оставшихся в объятиях собственных религиозных представлений, традиций и привычек. Зато сейчас можно горько обливаться слезами по поводу трагической судьбы каждого из этих несчастных миллионов, чтобы гарантированно получить их голоса на выборах.



Эти голоса можно зарабатывать по-разному. Можно пороть чепуху с умным видом, как это делает Карола Ракете (Carola Rackete): "Мы сможем преодолеть нынешний экологический кризис только в том случае, если создадим социально справедливую окружающую среду – это анализ, которым я делюсь с Левой партией", – из ее выступления в Берлине. Эта 35-летняя немецкая "зеленая" активистка приобрела дурную славу у итальянских моряков в 2019 году в качестве капитана и симпатизантки Sea Watch – неправительственной организации, спонсирующей морские спасательные миссии в Средиземном море. Тогда она спасла нелегалов и доставила их на Лампедузу, несмотря на запрет итальянских властей, затем была арестована, затем оправдана. А в минувший понедельник неугомонная морячка была выдвинута в качестве одного из двух ведущих кандидатов от Левой партии Германии на выборах в ЕС в следующем году. Нет сомнений, за нее проголосуют все немецкие иммигранты.



А можно поднимать политические очки, как это делала в Тунисе Урсула в компании с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и ее голландским коллегой Марком Рютте. Они "очень усердно трудились, чтобы быстро разработать надежный пакет услуг, который является инвестицией в наше общее процветание, стабильность и в будущие поколения".



"Цветочки" этой демагогии быстро облетят, когда волны мигрантов обесценят рабочие руки в Европе. Долгосрочный кредит Урсулы зависит от МВФ, где до сих пор не одобрен для Туниса кредит в 2 миллиарда долларов из-за разногласий с президентом Саидом. Тот уже неоднократно отвергал требования МВФ отменить государственные субсидии на основные товары и услуги, а именно на нефть и электроэнергию, и провести приватизацию 100 государственных фирм.



Что изменилось в отношениях между либеральным Западом и "авторитарным незападом", после того как Международная организация по миграции (МОМ) зафиксировала за первый квартал этого года 441 смерть мигрантов на самом смертоносном в мире миграционном маршруте через Средиземное море? Ничего.



Европа продолжает принимать будущих "гуннов XIX века". Источник - fondsk.ru

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