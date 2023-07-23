Восстание маккавеев подавлено? Израильская полиция водометами разметала протестующих

08:07 25.07.2023

Участников протестов разогнали водометами в Израиле

Акцию протеста против судебной реформы разогнали водометами и конной полицией в Тель-Авиве

25 июля 2023, Антон Антонов

В Тель-Авиве полностью разогнали стихийную акцию протеста против судебной реформы, в разгоне участвовала конная полиция, использовались водометы, сообщают СМИ.



Акцию устроили у комплекса правительственных зданий. Демонстранты жгли костры, перекрывали шоссе Аялон, нарушали общественный порядок, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.



В результате столкновений демонстрантов и полиции пострадали десять правоохранителей. Задержаны 18 участников акции протеста, их подозревают в нападении на полицейских, поджоге и нарушении общественного порядка.



На фоне отказа многих несогласных с реформой резервистов от воинской службы глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к согражданам попросил их не вовлекать армию в споры вокруг судебной реформы.



Напомним, реформа предполагает передачу парламентскому большинству контроля над выбором судей Верховного суда, который при этом лишится права отменять решения кабмина.