Мирзиеев утвердил создание Фонда развития промышленности с капиталом в $1 млрд

08:15 25.07.2023

При ФРРУ Узбекистана создается Фонд развития промышленности с капиталом в 1 млрд долларов. За счет средств ФРП будут выделяться кредиты на промышленные проекты по производству высокотехнологичной продукции и расширение мощностей, аренду и покупку зданий и другие цели.



В Узбекистане создается Фонд развития промышленности (ФРП) при Фонде реконструкции и развития (ФРРУ). Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиеева от 21 июля (УП-111).



В ФРП будут привлечены средства в эквиваленте 1 млрд долларов, в том числе из ФРРУ в 2023-2024 годах - 200 млн долларов.



Фонду развития промышленности разрешается привлекать средства из внешних источников, в дальнейшем - новых источников в капитал фонда.



Начиная с 2024 года за счет средств государственного бюджета ежегодно будет выделяться 2 трлн сумов на инфраструктурные расходы, а также 15 млн долларов США в эквиваленте на расходы по предоставляемым ФРП субсидиям и компенсациям.



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За счет средств Фонда развития промышленности:



выделяются кредитные, включая оборотные, средства в иностранной и национальной валюте, на промышленные проекты, направленные на производство новых видов высокотехнологичной продукции и расширение действующих мощностей;

выделяются кредиты на приобретение и аренду зданий и сооружений на основе системы "Промышленная ипотека" для увеличения объемов производства;

финансируется часть расходов, связанных с маркетинговыми исследованиями проектов, направленных на освоение производства востребованной продукции, а также разработкой проектной документации, привлечением зарубежных специалистов и сертификацией производимой продукции;

оказывается содействие промышленным предприятиям в форме участия в их уставном капитале, приобретения имущества, предоставления займов в национальной и иностранной валюте, а также иных формах, не противоречащих законодательству.

Напомним, что в январе 2019 года был создан Фонд прямых инвестиций (ФПИ) с капиталом в 1 млрд долларов, а также управляющая компания этим фондом с уставным капиталом в размере 5 млн долларов.



ФРРУ является единственным учредителем ФПИ. При этом Министерство инвестиций, промышленности и торговли (правопреемник Госкомитета по инвестициям) координирует деятельности ФПИ и его управляющей компании.



Как пишет Telegram-канал "КорпИнфо", на основании указа президента от 7 сентября 2022 года управляющая компания была преобразована из АО (акционерного общества) в ООО (общество с ограниченной ответственностью), а первоначальный уставный капитал, формируемый за счет средств ФРРУ, определен в размере 100 млн долларов.



При этом уставный капитал ФПИ планируется поэтапно довести до 1 млрд долларов с учетом дополнительных инвестиций, привлекаемых вместе с инвесторами в рамках совместной реализации проектов.



Фонд будет осуществлять инвестиции в форме долевого участия до 49%, рассчитываемого по рыночной стоимости акций (долей) в уставном капитале юридических лиц, приобретения имущества и предоставления займов.



Инвестиции ФПИ для одного проекта не должны превышать 20 млн долларов. При этом превышение допускается с согласия президента.



Согласно главе 8 Бюджетного кодекса, доходы Фонда реконструкции и развития формируются за счет поступлений от превышения мировой цены на стратегические ресурсы (золото, медь и другие) над ценой отсечения, устанавливаемой решениями президента при утверждении прогноза основных макроэкономических показателей и параметров госбюджета, а также иных источников.