Бывшего КазЕлбасы лишили госохраны

08:39 25.07.2023

Служба госохраны больше не будет обеспечивать безопасность первого президента Казахстана



Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 17 июля 2023 года, которым утвердил новую редакцию положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, теперь в задачи СГО входит:



обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности Президента РК и других охраняемых лиц;

охрана собственности, обеспечение общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;

осуществление в пределах своих полномочий противодействия терроризму;

прогнозирование и выявление угроз охраняемым лицам и объектам, осуществление комплекса оперативных мер по их предупреждению и нейтрализации;

осуществление охраны эталонов Государственного Флага РК и Государственного Герба РК и участие в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий;

организация обеспечения президентской связью;

иные задачи, определяемые законами и актами Президента РК.

Ранее Служба государственной охраны обеспечивала безопасность Первого Президента РК - Елбасы, а также отвечала за выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Первого Президента РК - Елбасы, обеспечение его международной и иными видами связи на территории РК и за рубежом.



Теперь эти пункты исключены из положения о Службе государственной охраны. Также из положения исключены организация и проведение охранных мероприятия по обеспечению безопасности Первого Президента РК - Елбасы.



Указ вводится в действие с 4 августа 2023 года.



Ранее была исключена уголовная ответственность за публичное оскорбление и нарушение неприкосновенности Елбасы.



Лариса Черненко