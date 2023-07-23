Охотники за смыслами Россия остро нуждается в идеологии, - Александр Проханов

08:52 25.07.2023

Охотники за смыслами

Россия остро нуждается в идеологии, способной сражаться с врагом на невидимом поле брани

Александр Проханов



Ельцин уничтожил Советский Союз, а вместе с ним – коммунистическую идеологию. Идеологи победившего либерализма – Гайдар и Чубайс - построили страну, напоминавшую уродливую карикатуру победившей западной цивилизации.



Россия перестала быть цивилизацией, перестала быть страной, русский народ перестал быть народом, и по некогда великим пространствам между трех океанов носилась бешеная либеральная метла, выметая все, что связано с русской неповторимостью.



Теперь, когда ельцинская Россия столкнулась с войной на Украине и либеральная идеология улетучилась вместе с ее идеологами, Россия, обобранная, обессиленная, обманутая, лишенная идеологических смыслов, сражается с гигантским чудищем Запада, у которого помимо космических группировок Илона Маска и дальнобойных "Хаймарсов" существует мощная, опробованная в веках идеология, уходящая своими корнями в таинственные глубины европейской метафизики.



Россия, испытывая острую нужду в снарядах и танках, в резервных батальонах и дивизиях, остро нуждается в идеологии, способной сражаться с врагом на невидимом поле брани, в империях идеологических смыслов.



И сегодня в России объявлена охота за смыслами. Множество политологов, политтехнологов, философов ищут смыслы. Они их ищут под ногами, находят, несут в свои лаборатории, склеивают чем-то липким, что выделяется из их политологических желез. Относят свои изделия в Кремль, предлагая на основе этих изделий писать учебники истории, строить новое российское государство, создавать общественные организации, политические движения, новую символику, новые песни, нового русского человека, способного выиграть битву за историю.



Но изделия еще на подходе к Спасской башне рассыпаются. Клейкая слюна политологов высыхает, и комочки найденных под ногами смыслов распадаются – идеология не склеивается.



Смыслы добываются не в мозговых штурмах политологов, не в дискуссионных клубах политиков. Смыслы добываются откровениями отдельных богооткровенных людей, которым вдруг открываются врата в те небесные сферы, где обитают смыслы. Смыслы - обитатели высоких лазурных пространств, которых достигает религиозное сознание мыслителей. Смыслы, как самородки, хранимые в глубинах небес.



Глубинное содержание российской цивилизации, меняя свои внешние формы, облекаясь из века в век в различные ризы и одеяния, оставалось неизменным в своей сокровенной сущности. Это была мечта об идеальном бытии, божественной гармонии, создающих справедливое царство, где нет насилия, гнета, тьмы, попирания сильным слабого, богатым бедного. Где побеждена самая страшная, преследующая род людской несправедливость, - побеждена смерть.



Образ этого царства переселился из языческих сказок в православное вероучение, в фантазии космистов, в мистерии поэтов и музыкантов, в политические декларации народовольцев и коммунистов. Этот образ и теперь живет как мечта в глубинах народного чувства, не давая народу пропасть, побуждая его сражаться и строить, направляя его к совершенству.



Русская Мечта о справедливом государстве есть драгоценное достояние Русского Мира, который задуман Творцом как хранилище этого восхитительного замысла.



К достижению этого идеала, построению этого восхитительного царства ведут русские коды - ступени, по которым поднимается народ, преодолевая ужасные трудности, горечи, пожары и поражения, каждый раз возвышаясь из праха, и своими обугленными, обожженными руками продолжающего строить этот дивный чертог.



Русские коды - это и есть смыслы, клавиатура, играя на которой великий правитель создает симфонию народа и государства - русского и татарина, чеченца и ханта. Великие правители, такие как Владимир Святой, Иван Васильевич Грозный, Петр Первый, Иосиф Виссарионович Сталин, владели этой клавиатурой, вели Россию от великих потрясений к величию.



Этих кодов тысячи. Такими кодами являются Пушкин, Сталинград, Байкал, Пересвет, "Во поле березонька стояла".



Но среди этих тысяч кодов есть семь, без которых невозможно построение солнечного русского государства. Это код взыскания - непрерывного стремления к этому государству, вымаливание, выкликание его среди буреломов истории. Это код священного труда, коим добывается не только хлеб насущный, но и строится само государство, и обретается Царствие Небесное, "которое трудами дается".



Это код воскрешения, позволяющий России подниматься вновь после страшных исторических поражений и стремиться к завещанному ей идеалу.



Это код русского чуда, который спасает Россию, когда, казалось бы, нет спасения, и бездна охватывает страну и народ. Россия погружается в темные глубины озера Светлояр, чтобы вдруг в сверкании божественного чуда вновь всплыть из неведомых вод, своими золотыми куполами, восхитительными дворцами и храмами подняться к величию.



Это код общего дела, превращающего народ в гигантскую трудовую артель, в огромный непобедимый батальон. И вход в это идеальное царство, в этот небесный Иерусалим будет осуществлен всем народом – и тем, кто еще живет на земле, и тем, кто уже почил и кто еще не родился.



Это код оборонного сознания, когда свою мечту, свой идеал народ защищает, принося для его сбережения колоссальные жертвы. Россия, отстаивая свои идеалы, берет на себя всю тьму мира, превращая ее в свет. Господь поручил России оборонять этот божественный идеал, омывая его слезами и кровью.



Это код Россия - душа мира. Ибо Россия приглашает в свой исторический поход весь род людской, желает духовной победы не только себе, но и всему человечеству, открывает каждому человеку Земли калитку в этот восхитительный русский сад.



Сокровенное знание русских кодов - суть обретения смыслов. Добытые коды нужно сберегать от врага. Враг, допущенный в хранилище русских смыслов, уничтожает их, отсекает народ от неба, изгоняет его из истории. К этому стремились все завоеватели, приходящие на русскую землю. К этому стремились демоны перестройки. К этому стремятся и сегодняшние недруги, пытающиеся дотянуться своими дальнобойными дронами, своими скоростными ракетами не просто до кремлевских палат, но и ударить в хранилище русских смыслов.



Изборский клуб собирает в свое духовное братство людей с озаренным сознанием, ясновидцев, которым открываются смыслы. Это школа духовного знания, где учителями являются русские духовидцы, будь то языческие скоморохи или Достоевский, Серафим Саровский или Иосиф Сталин.



Только что состоялся форум движения Русской Мечты. Он проходил в подмосковной усадьбе Гребнево, куда со всей России съехалось множество исповедников этой драгоценной русской веры. Делились открытиями, братались, одаривали друг друга своими духовными открытиями. Там были певцы, раненые в Донбассе воины, философы и политики.



На огромной ночной поляне зажгли костер, который пылал, посылая в небо бесчисленные золотые искры, и каждая из них была молитвой, взысканием, упованием на русское чудо и на русскую победу.



Смыслы добываются огненными, любящими и бесстрашными сердцами, открытыми для света. Исповедники Русской Мечты, открыватели русских смыслов платят за свои открытия огромную цену. Дарья Дугина, ее величественный отец Александр Дугин, блистательный русский писатель Захар Прилепин. И вот теперь - Александр Бородай, герой Донбасса, попал под удар украинского танка. Раненый, он лежит в донецком госпитале.



Саша, поднимайся скорей с одра, русские смыслы ждут тебя.