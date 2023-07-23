Какие территории Ташкентской области отойдут "Новому Ташкенту"

13:40 25.07.2023

Для строительства "Нового Ташкента" планируется выделить земельные участки на 19,7 тысячи га территорий Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области. Это пятая часть общей площади этих двух районов, которая перейдет в состав Ташкента после одобрения парламентом.



Для строительства "Нового Ташкента" выделяются земельные участки на 19,72 тысячи га территорий Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 20 июля. Как мы сообщали ранее, это пятая часть общей площади двух районов.



Для проекта 12,88 тысячи га сельскохозяйственной земли, включая 11,48 тысячи га орошаемых земельных участков, переводят в категорию земель населенных пунктов. Остальные 6800 га являются землями других категорий. Общее число землепользователей на них составляет 772. В их числе:



- фермерские хозяйства и другие сельскохозяйственные предприятия - 1300 га (242 пользователя);

- подсобные хозяйства и тепличные угодья - 2300 га (49);

- дехканские хозяйства - 3200 га (100);

- прочие землепользователи - 2200 га (379);

- приусадебные участки населения - 3000 га;

- резервные земли местного хокимията - 600 га (2);

- земельные участки, отведенные под каналы и дороги, - 680 га.



Категория земельного фонда участков будет признана измененной, когда действующие собственники, пользователи и арендаторы возвратят их в запас районов, а также после регистрации в качестве госсобственности.



Земельные участки для "Нового Ташкента" впоследствии могут использоваться в иных целях после регистрации в качестве госсобственности и полной компенсации убытков населению и бизнесу.



Для предупреждения сокращения сельскохозяйственных земельных участков хокимиятам поручено до 1 января 2028 года освоить новые земли аналогичной площади.



Участки, где планируется строительство инженерно-коммуникационных сетей, объектов транспортной инфраструктуры и социальной сферы в рамках генплана "Нового Ташкента", будут выделяться хокимом Ташкента или хокимом Ташкентской области по предложению дирекции строительства "Нового Ташкента" с правом постоянного пользования.



Участки для предпринимательской деятельности, включая строительство домов, торговых и сервисных объектов, будут реализованы или переданы в аренду через аукцион. Вырученные средства перечислят на счет дирекции и направят на строительство "Нового Ташкента".



На первом этапе планируется провести работы по строительству и благоустройству на 2420 га земли.



Теперь передачу земель из Ташкентской области в состав Ташкента должны одобрить палаты парламента Узбекистана.



"Газета.uz" подробно рассказывала о проекте генерального плана Ташкента, который включает в себя строительство города "Новый Ташкент" к востоку от столицы между реками Чирчик и Карасу. Он займет площадь в 20 тысяч га и будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Однако до 2045 года планируется застроить лишь 6000 га. Исходя из этих расчетов разработаны перспективные районы развития и застройки, а также схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом. Президент дал старт строительству "Нового Ташкента" 18 марта.