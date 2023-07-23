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22 страны претендуют на вступление. В чем важность БРИКС? - Аид Амира
13:42 25.07.2023

NoonPost
Египет

22 страны претендуют на вступление в БРИКС. Почему это важно?

Многие страны мира следят за действиями БРИКС в свете его растущего влияния как экономического и политического блока, пишет Noonpost. Расширение объединения негативно отразится на Западе, в частности на США и долларе, отмечает автор статьи.

Перспектива расширения БРИКС активно обсуждается западной прессой. Многие страны подали заявки на вступление в это объединение, что подтверждает его экономическую и политическую значимость.

В этой статье мы осветим роль БРИКС на глобальном уровне, а также рассмотрим государства, стремящиеся присоединиться к этому блоку, и причины, которые ими движут.

Заявки на вступление

Очередной саммит БРИКС будет проходить с 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР. Более 20 государств официально подали заявки на вступление в объединение. Об этом сообщил представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

С момента своего образования в 2006 году БРИКС принял только одного нового члена - Южно-Африканскую Республику в 2011 году.

В 2022 году Китай стал председателем БРИКС и начал активно поддерживать процесс его расширения. Вторая по величине экономика мира пытается использовать дипломатические рычаги, чтобы противостоять гегемонии развитых стран в Организации Объединенных Наций (ООН).

Анил Суклал заявил: "Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в БРИКС. Примерно такое же количество государств неофициально выразили желание присоединиться к объединению. Это свидетельствует о доверии к той работе, которую БРИКС проделал за 15 лет своего существования".

Среди желающих - семь арабских стран, пять из которых являются нефтедобывающими. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Алжир, Бахрейн, Египет и Судан уже подали официальные заявки на вступление в БРИКС.

Ряд африканских стран также захотели присоединиться к организации. Нигерия, Сенегал, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Коморские Острова и Габон официально объявили о намерении присоединиться к БРИКС.

Сообщается, что заявка Ирана на членство в БРИКС находится на рассмотрении. Аргентина, Мексика, Никарагуа, Таиланд, Уругвай, Венесуэла, Куба, Казахстан и Индонезия тоже проявили интерес к этому блоку.

Не факт, что все потенциальные кандидаты станут полноправными членами БРИКС, поскольку для этого требуется одобрение всех нынешних стран-участниц.

Есть и другие важные условия. ВВП стран-членов БРИКС должен быть не менее 200 миллиардов долларов. ВВП ЮАР (самая маленькая экономика в БРИКС) составляет 419 миллиарда долларов, тогда как в 2021 году был всего лишь 163 миллиарда долларов.

Экономическое значение БРИКС

Расширение БРИКС ударит по Соединенным Штатам и другим западным странам, ВВП которых упадет до уровня этого блока. Более того, число государств, желающих присоединиться к этой международной организации, продолжает расти.

Налаживание политических взаимосвязей началось в сентябре 2006 года, когда во время 61-й сессии ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Бразилии, России, Индии и Китая. Официальная дата создания БРИКС - 16 июня 2009 года.

В этот блок сейчас входят пять стран с наиболее высокими темпами экономического роста. БРИКС - один из самых важных экономических блоков в мире, учитывая высокие показатели, достигнутые его членами за последние годы.

Китай и Индия являются лидерами по численности населения. Они занимают вторую и третью строчки в рейтинге крупнейших экономик мира. Россия имеет самую большую площадь в мире. Бразилия является самой развитой экономикой ​​Латинской Америки, а ЮАР - третья экономика в ​​Африке.

БРИКС стремится стать реальным конкурентом "Большой семерки", на долю которого приходится 60% мировых богатств. У него есть для этого все необходимые инструменты. Страны БРИКС занимают около 40% площади мира. Общая численность их жителей составляет более 40% населения планеты.

В 2014 году в бразильской Форталезе прошел 6-ой саммит стран группы БРИКС, в ходе которого был учрежден Новый банк развития (НБР) с уставным капиталом в сто миллиардов долларов.

Банк предназначен для финансирования инфраструктурных проектов и прочих программ, направленных на поддержание устойчивого роста развивающихся экономик. В прошлом году НБР принял в свои ряды Уругвай, ОАЭ, Бангладеш и Египет.

Лидеры стран БРИКС подписали соглашение о резерве на случай непредвиденных обстоятельств (CRA) и создали валютный резервный фонд в размере ста миллиардов долларов для обеспечения защиты от глобального давления в плане ликвидности.

БРИКС также занимается разработкой единой валюты, которая положит конец доминированию доллара в мировой экономике. Россия совместно с другими странами БРИКС работает над созданием новой международной резервной валюты на основе корзины группы, сообщил президент Владимир Путин в июне 2022 года.

Кроме того, страны БРИКС работают над созданием многосторонней платежной системы, аналогичной SWIFT, чтобы обезопасить торговые расчеты и лишить США возможности санкционного давления.

Политическая мощь

БРИКС стремится стать одным из основных политических полюсов и извлечь выгоду из переустройства мирового порядка после окончания конфликта на Украине.

БРИКС надеется увеличить количество стран-участниц и диверсифицировать их, особенно в свете тенденции к созданию новых геополитических блоков, что объясняет, почему он впервые за более чем десятилетие открыл свои двери для новых членов.

Блок стремится подорвать гегемонию Запада и положить конец однополярной системе во главе с Соединенными Штатами. Он сосредоточил свое внимание на улучшении мировой экономической ситуации, реформировании финансовых институтов и расширении сотрудничества между государствами-членами.

Китай и Россия имеют право вето в Совете Безопасности ООН, что добавляет политический вес группе БРИКС, членами которой они являются, поскольку никакая резолюция не может быть принята без их одобрения.

БРИКС - это не военный блок, что является одной из причин, почему развивающиеся страны хотят присоединиться к объединению. Они намерены противостоять Западу во главе с Соединенными Штатами, чьи руки обагрены кровью невинных людей во многих регионах мира.

Предстоящий саммит БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) станет поворотным моментом в истории организации. Ее ряды пополнят новые члены, что усилит обеспокоенность Вашингтона и его союзников.

Автор: Аид Амира (عائد عميرة)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690281720


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