 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 24.07.2023
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В Узбекистане выложили портрет президента из кубиков Рубика (видео)
17:49 25.07.2023

Спидкубер создал портрет Шавката Мирзиеева из 11 000 кубиков Рубика

18-летний спидкубер Хусан Мирзахабибов создал портрет Шавката Мирзиеева из 11 000 кубиков Рубика.

Реализация проекта, приуроченного к 66-летию президента Узбекистана, заняла три месяца.



Сбор полотна на льду спортивного комплекса Humo Arena потребовал шесть часов.

Высота композиции составила семь метров, ширина - пять. Вес превысил одну тонну.

Источник - afisha.uz
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