В Узбекистане выложили портрет президента из кубиков Рубика (видео)

17:49 25.07.2023

Спидкубер создал портрет Шавката Мирзиеева из 11 000 кубиков Рубика



18-летний спидкубер Хусан Мирзахабибов создал портрет Шавката Мирзиеева из 11 000 кубиков Рубика.



Реализация проекта, приуроченного к 66-летию президента Узбекистана, заняла три месяца.







Сбор полотна на льду спортивного комплекса Humo Arena потребовал шесть часов.



Высота композиции составила семь метров, ширина - пять. Вес превысил одну тонну.