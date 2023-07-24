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В Киргизии русских вывели за скобки, - А.Грошев
19:41 25.07.2023

В КИРГИЗИИ РУССКИХ ВЫВЕЛИ ЗА СКОБКИ
Президент Киргизии сделал хорошую мину при плохой игре. Накануне он подписал закон, который обязывает всех госслужащих знать киргизский и работать только на нем.

В Киргизии русских вывели за скобки
Глава республики довольно глупо заявил, что: "Русский язык используется в качестве официального. Эта норма есть и в Конституции… без русского языка работать со странами СНГ нельзя. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же европейские страны, разве мы не говорим по-русски?"

Характерно, что при этом киргизский лидер говорит только о себе любимом и киргизах. Но разве в его стране живут только они?

Тут сотни тысяч русских, татар, украинцев, поляков, евреев, уйгур, белорусов, казахов, кавказцев. Им-то что делать, как жить дальше?

Джапаров сделал вид, что их просто нет, вывел за скобки. Как и фактически закрыл всем этим людям дорогу в приличное общество. Все свободны, больше, дескать, не нужны.

Понятно, даже через 30 лет после распада СССР большинство лидеров независимых государств используют для общения между собой русский. Себе начальство разрешает все. Своим гражданам-отчасти. Но это все давно проходили в Прибалтике, Таджикистане, Туркмении, Азербайджане, Армении и кровью написали на Украине.

При этом никто из политиков этих стран не приводит никаких аргументов в пользу дискриминации русскоязычных. А вот так захотели и никто нам не указ!

Причем очевидно, что захотели исключительно правящие классы. Им нужно, видимо, чтобы народ поскорее отошел от культурных связей с Россией. В идеале, видится, похоже, Туркменистан. Все двери на замок, чужакам только на выход.

Примечательно, как вмиг испаряются все разговоры о демократии, толерантности, дружбе народов при решении языковых проблем, как легко выбрасываются в мусорку все соглашения и договоры о сохранении культур и языков.

Например, 2023 год объявлен для стран Евроазиатского союза годом русского языка. И в разгар его следует смачный плевок официального Бишкека, противоречащий даже собственной Конституции.

Радует, что до этого маразма не дожил Константин Юдахин. Выпускник ташкентской учительской семинарии, советский академик. Именно он составил первый словарь киргизского языка, придумал синтаксис и орфографию, написал учебники, запустил выпуск филологов, научил целый народ выражать на бумаге свои мысли

Еще недавно его бюст стоял у парадного подъезда киргизской Академии наук как отца-основоположника всей современной науки, литературы и искусства республики. Убрали, чтобы глаза не мозолил, мы сами теперь с усами…

Александр ГРОШЕВ

Источник - vesti.uz
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