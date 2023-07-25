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Израиль входит в фазу гражданской войны, - И.Субботин
19:47 25.07.2023

25.07.2023

Запуск судебной реформы пошатнул доверие к Нетаньяху
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Высший судебный орган Израиля столкнулся со шквалом петиций, призывающих отменить новый шаг правительства Биньямина Нетаньяху по капитальному ремонту юридической системы. Накануне Кнессет (парламент) проголосовал за отмену "принципа достаточной разумности", дававшего судьям контролировать решения политиков. Это вызвало резонанс: по мнению критиков, реформа подрывает базовые основы государственной системы. Антиправительственные выступления обещают войти в затяжной цикл, а противники Израиля в регионе дают понять, что воспользуются моментом.
К петиционной кампании против новой инициативы правящей коалиции 25 июля присоединилась Коллегия адвокатов Израиля. В адрес Верховного суда поступило огромное число жалоб на отмену "принципа достаточной разумности", за которую Кнессет проголосовал накануне. Протест 25 июля на целые сутки хотели поддержать работники сферы здравоохранения, однако против плана выступил суд по трудовым спорам. Жесткие столкновения, которые произошли вечером между манифестантами и полицией после парламентского заседания по поводу скандальной юридической инициативы, обещают продолжиться. Судя по циркулирующим в соцсетям видеозаписям, правоохранители обладают карт-бланшем на применение силы.

Голосование по инициативе уже нанесло удар по курсу шекеля. Международные кредитные агентства рассматривают вариант с публикацией специальных заявлений, касающихся текущего статуса Израиля. Их представители в эти дни обратились к экономическим и политическим чиновникам еврейского государства с требованием объясниться в связи с отменой "принципа разумности", сообщает радиостанция "Кан". Рейтинговые агентства возмущены тем, что происходящее в Израиле противоречит тем оценкам и обещаниям, которые они получали от людей из правительства Нетаньяху в течение последних нескольких месяцев. Эти уверения с их стороны стали основанием для того, чтобы рейтинг ближневосточного государства не был понижен.

Юридическая реформа, которая призвана ограничить полномочия судебной власти, является триггером крупных общественных противоречий: протест против нее охватил совершенно разные группы, в том числе резервистов. По оценкам бывшего премьера Эхуда Ольмерта, законотворчество правящей коалиции ввело страну в фазу гражданской войны. "Есть угроза, и она очень серьезная", – констатировал он в разговоре с британскими СМИ.

Как отмечают в своей аналитической записке эксперты Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS), устойчивость политической системы Израиля проистекала во многом из "тонкого баланса в отношениях между всеми государственными органами". "Какой бы ни была точка равновесия, центральная идея состоит в том, что ни одна ветвь не обладает абсолютной властью и что каждый из государственных органов оперирует в широком пространстве, в то время как контроль и надзор за ним ведут другие государственные органы", – отмечают в INSS. Независимый и эффективный судебный надзор особенно необходим, учитывая, что у Израиля нет Конституции, подчеркивают эксперты.

В этом смысле важнейшим административным инструментом для Верховного суда был "принцип достаточной разумности", позволявший дезавуировать решения политиков, если они были откровенно несостоятельны в юридическом плане. "Устранение стандарта разумности означает формирование настолько мощного гравитационного поля вокруг исполнительной власти, что ни один человек или орган не могут избежать его, – говорится в аналитике INSS. – Это черная дыра государственного масштаба, буквально концентрирующая всю власть в руках правительства". Такая ситуация, согласно этим оценкам, автоматически подрывает основу политического режима, от которого зависит в том числе национальная безопасность Израиля.

Угроза для нацбезопасности не иллюзорна. Региональные противники с начала этого года открыто дают понять, что могут воспользоваться ситуацией вокруг протестов. Разведсообщество фиксировало попытки близких к Ирану сил форсировать поляризацию общества. "Израиль когда-то считался региональной державой, которую невозможно победить, и страны региона восприняли угрозу с его стороны как неоспоримый факт", – напомнил генсек шиитской организации "Хезболла" Хасан Насралла, выступая на фоне голосования в Кнессете по реформе. Однако, по его словам, отмена "принципа разумности" стала худшим днем" в истории Израиля. "Именно это ставит его на путь краха, фрагментации и исчезновения", – подчеркнул лидер партии Аллаха.

На ситуацию с голосованием не смогла повлиять даже администрация президента США Джозефа Байдена. Американский лидер, как констатируют западные издания, слишком поглощен подготовкой к следующим выборам, намеченным на 2024 год, что не оставляет ему времени заниматься периферийными проблемами. "Мы понимаем, что переговоры (между политиками в Израиле. – "НГ") продолжаются и, вероятно, будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы для достижения более широкого компромисса", – заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер. Он подчеркнул, что администрация президента США будет поддерживать усилия по восстановлению общественного консенсуса.

Однако идея диалога между различными силами уже после принятой Кнессетом юридической инициативы выглядит сомнительно. Основа для раскола уже заложена. Как заявил в связис этим научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) Дэвид Маковски, Нетаньяху сохранил свою коалицию, но потерял общественность.

Источник - НГ
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