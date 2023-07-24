О нейросети без истерик. Технологии движутся вверх, а человек катится вниз, - Евгений Фатеев

19:54 25.07.2023

О нейросети без истерик. Технологии движутся вверх, а человек катится вниз

Евгений Фатеев



Сейчас все больше говорят о нейросети. И это только начало. Нейросети - это еще не искусственный интеллект, о котором написано в фантастических романах, но уже что-то в ту сторону. Это уже особенный такой, когнитивный пока еще калькулятор, который, правда, уже способен создавать эффект, спектакль, видимость, обманку чего-то, напоминающего мышление. Этот калькулятор к тому же постоянно совершенствуется. В отличие, кстати, от человека, который, к сожалению, постоянно деградирует.



И уже сегодня нейросеть приходит в нашу жизнь, властно ее меняя. Мне хотелось бы поделиться с читателями несколькими своим размышлениями и наблюдениями, даже некоторым опытом взаимодействия с нейросетями. Заранее предупреждаю: постарайтесь напрячься и понять нижеприведенное. Установка на практичность и прагматизм в этом деле совершенно не поможет. Как раз смешные и глупые прагматики, презрительно относящиеся к размышлениям как к "бла-бла-бла", разучившиеся напрягать мозг, будут первыми кандидатами на выход, станут первыми жертвами нейросети.



А очень важно понять, что, в отличие от калькулятора, помогающего нам считать, навигатора, помогающего нам ориентироваться в пространстве, и прочих девайсов, которым мы делегировали и отдали на аутсорс множество разных навыков, нейросеть пришла не для нас, а вместо нас, вместо человека. Еще совсем недавно внедрение технологических новинок пытались как-то объяснить и даже легитимизировать. От возможности накормить бедных и вылечить болящих до как минимум сбережения времени самых широких слоев населения. Причем сейчас уже не очень понятно, зачем это время экономится.



Сегодняшний человек, потратив массу усилий на экономию времени по одному поводу, сразу же стремится погрузиться в новую эпопею времясбережения, и так до ставшей уже дурной бесконечности. В этой погоне за временем у него совершенно не остается этого самого искомого времени вообще ни на что. Ну да ладно. Пусть так. Это хотя бы что-то. Но сейчас и здесь инновации уже перестали прикрываться фиговым листком насущности и необходимости. Взять, к примеру, чат-боты, роль которых в наши дни растет стремительно. Чат-боты эти способны создавать тексты, картинки, программные коды…



И уже сейчас в западной образовательной системе, да и в нашей тоже, бьют тревогу. Школьники и студенты активно используют нейросети для написания эссе и сочинений. Уже далеко не всегда такие вторжения искусственного разума удается выявить. Совсем недавно уже бастовали художники, которых чат-боты начинают лишать заработка. И вообще эти пресловутые чат-боты уже начинают взламывать что-то корневое человечье. Появился конкурент человеку. Так его и позиционируют. Не помощник человека, а его соперник.



Если создание ИИ все-таки возможно, то он обязательно появится. В сегодняшнем человечестве некой способности контроля за прогрессом технологий, этических ограничений просто нет. И никакие открытые письма, подписанные И. Маском и Т. Куком, уже не помогут. Прогресс технологий уже происходит по своим законам. И сегодняшний стремительно архаизирующийся человек контролировать этот процесс не способен. Можно только запасаться поп-корном и наблюдать за происходящим.



Человек стремительно разучивается читать, а значит, представлять, а значит, быть способным к сложности, а значит, быть способным к снам о чем-то большем, а значит, к способности к человечности и человекообразности. Происходит какое-то странное и разнонаправленное движение. Технологии движутся вверх, а человек катится вниз. Вниз от алфавитной аналитики к иероглифу, а затем еще ниже - к устному преданию, а затем еще ниже - к жесту. Человек перестает, во имя каких-то очень смешных бонусов вроде удобства и экономичности утрачивает способность читать. А нейросеть читает. Все оцифровки библиотек, архивов, музеев сделаны прежде всего для нейросети.



Если представить себе некий недалекий экстремум, то не исключено, что совсем скоро единственным читающим субъектом на планете окажется именно нейросеть. На наших глазах распадается прежняя великая, всемирная, общечеловеческая нейросеть читающих и пишущих живых людей. Полный распад этой нейросети и наличие единственного читателя-нейросети будет окончательным фиаско человека как биологического вида. Человека победят в сфере идеального, представимого и беспрецедентного - всего того, что было монополией человека.



Злая ирония состоит в том, что этот соперник объявился там, где его не ждали так рано. Он уже замечен в той отрасли человеческой деятельности, которую принято называть творчеством. А ведь именно туда обещали загонять освобожденных от рутины производственной деятельности человеков, тщательно и продуманно запуганных экологической угрозой. Именно креативную экономику обещали многочисленным креаклам, которые вдруг стали яростными адептами нового мира. Да.



Пока чат-боты - это неплохие, но немного кондовые и какие-то усредненные текстовые и картиночные калькуляторы. Но нейросети могут их быстро натаскать, да и сами они способны учиться. Лиха беда начало. Всем многочисленным эс-эм-эмщикам и дизайнерам, видимо, придется переквалифицироваться в электрики. Только не покидает один, самый главный, вопрос: а зачем все это? Если оно взламывает систему образования и культуру, то зачем оно нужно? И для кого? Дискуссий на эту тему у нас пока нет. И там, как ни странно, тоже нет.



Сегодня нейросеть все же пока еще является инструментом. И, кстати, даже сейчас действительно удивительным инструментом, который подарит некоторым из нас ощущение всесильности. С нейросетью уже вполне можно вести подобие философского диалога. Она уже вполне способна создавать соцсетевой контент. Настоящую журналистику она все же пока выдавать не может, но, думаю, скоро научится. Уж точно нейросеть не будет допускать фактических и грамматических ошибок (улыбка). Она уже способна создавать музыку и приличную графику. Она уже способна идеально имитировать и искать. Созданные ею сценарии и тексты еще нужно крепко редактировать, но это поправимо со временем.



И даже на этом элементарном пока уровне нейросеть как инструмент будет доступна уже немногим. Почему? Потому что ее уже сейчас нужно правильно спросить, правильно сформулировать для нее техзадание. Вопрошание - это наивысшая, крайне непростая когнитивная процедура. Именно вопрошанию сейчас нигде не учат. Вопрошание, фиксация осознанного неизвестного - это непросто. В этом могут помочь либо философия, либо продолжительный опыт, а потому от качественного использования нейросети уже отшиваются почти все сегодняшние молодые, так как качество современного образования просто ужасающее. По сути, происходит массовая, тотальная варваризация человечества. В лучшем случае молодняк будет "компьютером забивать гвозди".



Неизбежно, вопрос только когда, нейросеть в ходе решения предложенных ею задач будет постоянно приходить к осознанию одной главной проблемы. Почти всегда она будет упираться в один корень всех проблем, в первопроблему - человека. Человека с его ненадежностью, нестабильностью, иррациональностью, противоречивостью, в конечном итоге с его человечностью и человекообразностью. И, не дай Бог, если у нейросети когда-нибудь появится доступ к ресурсам для решения этой проблемы.



P.S. Мне в 2050 году, когда технооптимисты обещают пришествие технологической сингулярности, исполнится 75 лет. Я имею шанс увидеть, но не сильно пострадать, так как буду староват и жизнь моя будет прожита, по счастью, в еще человеческом мире. А вот сегодняшних и завтрашних молодых мне откровенно жалко. И очень хочется им помочь, что-то посоветовать, хотя я понимаю, что мой непрошенный совет никто не послушает (горькая улыбка). Но я все же рискну дать один самый главный совет, эдакую волшебную красную кнопку. Готовы? Читайте, друзья, книги. Читайте, пока не поздно.