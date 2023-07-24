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Ван И назначен министром иностранных дел Китая. Вместо репрессированного? Цинь Гана
19:56 25.07.2023

Глеб Сотников
Парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности главы МИД. Новым министром китайского внешнеполитического ведомства назначен глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua.

Ранее 11 июля в МИД Китая сообщили, что Цинь Ган не сможет поехать на встречу глав МИД АСЕАН в Индонезии 11-15 июля "по состоянию здоровья". Вместо него в Джакарту отправился глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Ван И родился в Пекине в 1953 году. С 2013 по 2022 год он занимал должность министра иностранных дела Китая. С января 2023 года Ван И стал главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК.

Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине. С 1988 года он занимал различные дипломатические должности. С 2018 по 2021 годы находился на посту вице-министра иностранных дел КНР. С июля 2021 года работал в качестве посла Китая в США. Главой МИД Китая Цинь Ган стал 30 декабря 2022 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rg.ru
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