Кыргызские банки дружно отключаются от российской "Юнистрим". Это не союзники, это дерьмо кошачье...

20:22 25.07.2023

25 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Количество банков Кыргызстана, отказывающихся от "Юнистрим", растет



Девять банков Кыргызстана приостановили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим". Об этом сообщают их сайты.



Сегодня "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк" (KICB) разместил объявление, что работа системы денежных переводов "Юнистрим" приостановлена. О возобновлении обслуживания в финансово-кредитном учреждении обещали рассказать дополнительно.



В "Бакай Банке" сообщили, что приостановлены выдача и отправка денежных средств через системы денежных переводов "Юнистрим" и "Контакт" в долларах США и евро. Ограничение не распространяется на переводы в рублях.



"Капитал банк" временно приостановил все выплаты и отправку по системе денежных переводов "Юнистрим".



Банки "Компаньон", Finсa банк и "РСК Банк" на официальных сайтах сообщили, что транзакции по системе недоступны. Банк "Компаньон" указал, что это произошло в связи с санкционными ограничениями. Finсa банк заявил, что приостановил работу с долларами и евро, а два других банка - только в долларах.



Позже о приостановлении переводов сообщил и "Халык Банк", связав это с техническими работами. Сегодня о приостановлении переводов по системе в долларах заявил и "Банк Азии".



Напомним, 20 июля Минфин США объявил о введении санкций. Под них попали четыре кыргызстанские компании. Ограничения также коснулись банка "Юнистрим", который и представляет систему переводов. В банке заявили, что разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Его реализуют в кратчайшие сроки.