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Даже в Германии не понимают: зачем Россия поставляет топливо для Бандер-армии
00:14 26.07.2023

"Леопарды" идут на прорыв, подзаправившись топливом из "Дружбы"
В Германии назвали "парадоксом", что украинские танки работают на нефти, поступающей из России
Светлана Гомзикова

Материал комментируют:
Алексей Анпилогов

Танки ВСУ ездят на топливе, полученным из российской нефти. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на данные украинской таможни.

Из них следует, что Украина увеличила закупку нефтепродуктов в Венгрии и Турции, а эти страны на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) используют именно нефть из России.

Издание называет это "парадоксом" военного конфликта. Но подчеркивает, что Киев был вынужден пойти на этот шаг, поскольку "незалежная" полностью зависима от импорта дизельного топлива, а потребности армии огромны. При том, что нужды промышленности в продуктах нефтепереработки сократились в стране на 40−50%.

Венгерская нефтяная компания MOL, к примеру, за последние полгода удвоила продажи на Украину. Это связано с тем, что у нее есть конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтегазовыми компаниями. А именно, она имеет специальное разрешение Евросоюза на продолжение снабжения своих НПЗ российской нефтью, напоминает Handelsblatt.

Как пояснил газете аналитик Института Центральной Европы Михал Пашковски, топливо в "незалежную" в основном поступает по железной дороге из Польши, а также из Румынии. По трубопроводам нефть идет из Словакии и Венгрии.

MOL принадлежит два нефтеперерабатывающих завода не имеющих выхода к морю, которые в основном получают российскую нефть Urals по южной ветке магистрального трубопровода "Дружба". В Венгрии это Дунайский НПЗ в г. Сазхаломбатт (мощность 8,1 млн т/год), в Словакии - Slovnaft в Братиславе (мощность 5,5 млн т/год).
В прошлом году 95% всей нефти, которая шла на словацкий Slovnaft, это была российская нефть, но к концу 2023 этот показатель планируют снизить до 65−70%. В конце текущего года истекает также срок действия исключения, позволяющего компании продавать нефтепродукты из российского сырья в Чехию. Поэтому в начале июля Будапешт попросил Евросоюз продлить MOL и ее "дочке" Slovnaft разрешение торговать нефтепродуктами из российского сырья еще на год.

Напомним, после введения в декабре 2022 года эмбарго на поставки российской нефти в ЕС Чехии, Венгрии и Словакии в качестве исключения позволили получать трубопроводную нефть из России.

Но теперь очередной "сюрприз" европейским потребителям российской нефти подготовил Киев. С 1 августа за транзит через Украину по "Дружбе" они будут платить больше: компания-оператор "Укртранснафта" поднимает тарифы вдвое - до 27,2 евро за тонну, сообщает "Коммерсант".

Средства якобы нужны на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий. Но расходы понесут именно в Венгрии, Чехии, Польши и Словакии, как основные получатели российской нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал рост тарифа нечестным поступком со стороны Киева. По его мнению, ни одна страна не должна получать выгоду от энергетического кризиса или от статуса транзитера.

Только это, скажем так, еще мелочи. Зеленский вообще собирался подорвать трубопровод "Дружба". Об этом в мае со ссылкой на данные американской разведки, попавшие в Сеть, писала The Washington Post.

Согласно этим материалам, в середине февраля на встрече с вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко Владимир Зеленский якобы заявил, что "Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить промышленность венгерского премьер-министра Виктора Орбана, которая работает в основном на российской нефти".

Киевский фюрер, как известно, давно точит зуб на Венгрию и венгерского премьера за то, что тот выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию.

Интересная получается история. Киев делает все, чтобы Венгрия и другие страны Восточной Европы отказались от российской нефти. При этом одновременно наращивает у них закупки нефтепродуктов для своей армии. То есть, наша нефть, которую мы продаем венграм, становится ГСМ для танков, боевых катеров и самолетов противника…

Прокомментировать ситуацию "СП" попросила политолога, руководителя Фонда поддержки научных исследований "Основание" Алексея Анпилогова:

- С моей точки зрения, относиться к этому нужно спокойно. Причем и нам, и украинцам. Потому что мы, к сожалению, живем не в той парадигме, в которой воевали наши деды, да и более давние предки.

Они воевали в ситуации, когда каждая из стран имела достаточно замкнутую экономику. Да, были моменты глобальной торговли, но они фактически не вовлекали основные экономически силы производящие в более серьезную кооперацию, как это присутствует сейчас.

Таких примеров можно привести массу. Китайские компании, скажем, поставляют запчасти к беспилотникам для двух сторон. Обе стороны пользуются операционной системой, которая была произведена в Соединенных Штатах, а также чипами, изготовленными на Тайване. И т.д.

Мы настолько сейчас погружены в глобальный мир, что даже не замечаем, что многие экономические моменты, они не происходят из нашей местности, из нашей области, где мы живем, из нашей страны. А это где-нибудь производится в другой части мира.

С другой стороны, линия фронта украинского конфликта имеет протяженность более 800 км. Это масштабы Первой и Второй мировых войн. Но Российская Федерация, благодаря такой вовлеченности в глобальную экономику, пока что обходится без перевода собственной экономики на военные рельсы. И даже без тотальной мобилизации, как это было во времена Первой мировой войны и в Великую Отечественную.

"СП": Но тут явная моральная дилемма: мы продаем им нефть, а они используют эту нефть против нас…

- Глобальная экономика, ставя такие неприятные вопросы: имеем ли мы право, допустим, поставлять нефть Венгрии или той же Турции, дает как раз возможности странам воевать с гораздо меньшим напряжением сил. Другое дело, что мы согласны на что поменять?

То есть, чем, условно говоря, мы готовы пожертвовать ради своего морального удовлетворения от того, что мы сейчас перережем венграм эту нефтяную пуповину. Потому что, а куда эту нефть продавать? Как, допустим, выплачивать пенсии нашим пенсионерам? Или, в конце концов, финансировать перевод части экономики на производство военной продукции?

У нас в этом году впервые за долгое время будет дефицит государственного бюджета. Связано это как раз с огромными тратами, которые государство сейчас вливает в экономику, в том числе, кстати, для того, чтобы вытянуть ее частично из глобальной экономики.

Мы знаем прекрасно, что сейчас значительные инвестиции идут на суверенизацию критически важных отраслей экономики, на то, чтобы они были минимально завязаны на глобальный мир. Но это, опять-таки, вопрос безопасности, баланса и эффективности.

Поэтому сейчас, действительно, нам придется постоянно этот вопрос себе задавать во многих аспектах, связанных, в том числе, с военным строительством. Где у нас будет баланс между спокойной моралью и экономическим достатком, между эффективностью и безопасностью. И каждый раз, для каждого конкретного вопроса, искать сложный, неочевидный ответ.

"СП": То есть, все непросто?

- Черно-белых красок тут явно не хватит: мол, это плохо, а это - хорошо. И правильно, что те, кто так считает, не привлечены к государственному планированию.

Мы видим, что после 500 дней специальной военной операции российская экономика устояла, вопреки многим раскладам. Устояла именно потому, что избежали каких-то крайностей.

И наша армия начинает побеждать. Побеждать неотвратимо. В том числе, потому что у нее есть надежный тыл, который как раз и обеспечивается такой экономикой.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690319640


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