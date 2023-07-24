Атаки Москвы. Час патриота. Любой крен в либерализм в таких условиях был бы для власти самоубийством, - А.Дугин

00:42 26.07.2023

Александр Дугин



Патриоты - это главная опора Путина. Не только электоральная, но историческая, социальная, онтологическая. Патриотов (всех типов) в России 85%. Либералов (осознанных или бессознательных) от силы 15%. В элите процент обратный - 85% либералов и 15% патриотов. Поэтому в народе, когда говорят "все", имеют в виду 85%, которые вокруг (а это патриоты). Но и элиты, когда говорят "все", тоже имеют в виду 85% (но в данном случае казнокрадов и жителей Рублевки). И снова "которые вокруг".



Для Лидера в самых критических ситуациях важна поддержка народа, общества, массы, а это 85%, которые патриоты. Лояльность элит важна в мирное спокойное время. Когда все хорошо в обществе и в мире. Когда все становится проблематичным, пропорции сдвигаются к народу.



Многим патриотам очень не нравится соотношение патриотов и либералов в элитах. Более того, всем патриотам вообще не нравится такое соотношение, но выражают свою неприязнь патриоты по-разному.



Лидер держит патриотов на голодном пайке, скармливая по одному мерзавцу и предателю в довольно долгий срок. Почему так, затрудняюсь с ответом, но это так.



Патриоты (то есть 85%) не перестают быть патриотами, даже если им что-то не нравится.



Опасения (патриотов) и надежды (либералов), что сейчас Лидер, реагируя на ряд демаршей недовольных патриотов, начнет нежить либералов и заигрывать с предателями, - это в разгар-то СВО! - совершенно безосновательны. Крен в либерализм возможен только после восстановления нормальности, а для этого надо выиграть войну. Либералы же наивно полагают, что нормализация возможна через заключение "позорного мира" (который никто не предлагает и не предложит). Патриоты опасаются - столь же недальновидно - того же самого.



Резюме: патриотизм никуда не денется и его градус будет постепенно, но неуклонно возрастать. Главное сохранять лояльность Лидеру (а это долг патриота - особенно во время войны) и выбирать корректные выражения для - подчас вполне оправданной - критики его окружения. Но какой-то зазор для такой критики просто необходим, чтобы ошибки и их последствия не возлагались на Лидера прямо, а его авторитет - это вопрос суверенитета страны. Окружение должно понимать, что цена за свое высокое положение, это необходимость в трудный момент взять удар на себя. Запрет на критику Лидера - необходим, запрет на критику его окружения создаст для всей системы в целом огромные риски и может привести - если что-то пойдет не так, а у нас время от времени кое-что идет не так (признаем честно) - к перегреву, что скажется на Лидере. Поэтому время от времени бояр надо казнить. Это прерогатива Князя.



Так что патриотам в целом нечего опасаться, а либералам не на что надеяться. Специальная Военная Операция в России это больше, чем просто специальная военная операция.



Насколько же наивны те силы в России, которые надеются на скорый (позорный) мир, а в нынешних условиях любой мир для России был бы позором и капитуляцией.



Враг истово атакует Крым, как и обещал. Пытается дотянуться до Москвы. Сегодняшняя ночная атака беспилотниками столицы чуть посерьезней предыдущей. И тут совершенно бессмысленно восклицать - Как же так? Почему допустили? Это просто война не на жизнь, а на смерть.



И атаки Крыма и Москвы, и использование кассетных снарядов, и подготовка врагом терактов на ядерных станциях, и передача Киеву F-16 - все это неумолимые знаки войны, которая подходит к своей кульминации.



Войну способны выиграть только патриоты. Русские патриоты. Это понимал даже интернационалист Сталин. Любой крен в либерализм в таких условиях был бы для власти самоубийством.



Мы воюем с русофобией, а тут начинают циркулировать чисто русофобские списки и угрозы репрессий против патриотов. Якобы из-за страха после мятежа. Мятеж не был подавлен, но вменен в "яко не бывший". Была такая прекрасная старорусская юридическая формула. И сейчас обдумывается экскурсия в Жешув или прогулка на Киев.



Мне представляется оживление российских либералов на прошлой неделе, попытки начать - пусть в сети - охоту на патриотов, ссылаясь на подделанные ЦИПСО якобы списки неугодных, настоящей диверсией, направленной на то, чтобы обострить противоречия между патриотическим большинством и властью. По хорошему стоило бы провести расследование - кто особенно встрепенулся и активизировался, вообразив себе мнимый конфликт Кремля и русского народа. Будет полезно на будущее.



Понятно, что в элитах есть значительный пласт затаившихся врагов - на прошлой неделе они вышли из режима тишины. Но на часах истории сейчас час патриота. Иначе не может быть. И выборы Путина - как символ его всенародной поддержки (хотя она и так есть без всяких выборов) - могут пройти только на волне высокого решительного и четко оформленного патриотизма, Русской Идеи. Технологии не работают, когда дает о себе знать сама история. А сегодня это именно так.



Россия пробуждается. И это не остановить ни кому. Остается только возглавить процесс Пробуждения.



24.07.23