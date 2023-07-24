Без границ: какие риски несет миграция внутри ЕАЭС?

00:47 26.07.2023

Единый рынок труда является одним из конкурентных преимуществ ЕАЭС. Однако построение единой миграционной системы сопряжено с рядом рисков, среди которых можно отметить социальное неравенство, а также этнические и религиозные конфликты. Подробнее о вызовах, с которыми сталкиваются государства ЕАЭС в миграционной сфере, читайте в статье директора по коммуникациям Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Игоря Карачина.



Сколько мигрантов в России?



Россия - основная принимающая страна для мигрантов из стран ЕАЭС. Согласно данным МВД России, за 2022 год на миграционный учет встало более 16,9 миллиона человек, что на 25 % больше показателей 2021 года. В 70 % случаев целью въезда является работа. Однако данный показатель не говорит о числе мигрантов, прибывших в Россию, так как количество фактов снятия с миграционного учета за год составило 14,52 млн единиц, поскольку снятие с учета происходит либо по заявлению, либо автоматически по истечении срока пребывания, после чего зачастую фиксируется повторная постановка на учет.



Количество мигрантов из безвизовых стран можно оценивать по уведомлениям о заключении трудового договора или гражданско-правового договора (не на основании патента). Таковых зафиксировано 854 тыс. единиц, из них наибольшее количество - с гражданами Киргизии (450 тыс.).



Социально-экономические риски миграции



Однако в нынешней ситуации, помимо преимуществ для российской экономики, миграция может стать источником социальной напряженности, а также вызвать проблемы в финансово-экономическом секторе стран выбытия мигрантов.



Важную роль в финансово-экономическом секторе стран Центральной Азии занимают международные денежные переводы.



Самыми зависимыми от денежных переводов являются Киргизия и Таджикистан. Они входят в список 10 стран мира, получающих самые большие денежные переводы по отношению к ВВП. Согласно экспертным оценкам, в Киргизии благодаря денежным переводам уровень бедности снизился на 6–7 %.



Санкционное давление на Россию и уход с российского рынка западных компаний могут привести к разрыву производственных цепочек, а также к сокращению рабочих мест. Это может привести к снижению потребности в мигрантах (по данным ФСБ, за I квартал 2023 года в Россию въехало 1,3 млн иностранцев. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). - Прим. Ia-centr.ru)



Другим вызовом является снижение курса рубля. В случае сохранения динамики снижения, а также увеличения стоимости денежных переводов в страны Центральной Азии многим мигрантам станет невыгодно работать в России.



Повышение риска этнических конфликтов



В дискуссиях о мигрантах часто не обращают внимания на их этническую принадлежность, а фокусируются на несоответствии норм поведения и социокультурных практик. Отклонения от этих норм воспринимаются как угроза личной безопасности и становятся признаком разделения людей на "своих" и "чужих".



Вместе с тем наблюдается враждебное отношение приезжих к местному населению. Усиление конфликтности можно объяснить увеличением среди мигрантов доли молодых приезжих в возрасте до 22 лет, рассчитывающих для достижения социального успеха на социальную поддержку и стремящихся к конкуренции.



Формирование новых этнических меньшинств влечет за собой рост конкуренции, что может в будущем стать почвой для конфликтов. Чтобы не допустить развития таких событий, необходимо жестко регулировать миграционные процессы для организации мирного и безопасного сосуществования на одной территории.



Таким образом, адекватная миграционная политика должна решать проблемы минимизации миграционных рисков, пользуясь потенциалом миграции для развития государства.



Правительства стран Центральной Азии в свою очередь должны регулировать миграционные движения - это является необходимым условием для успешного международного сотрудничества и управления миграционными потоками.



Полную версию статьи "Миграционные риски ЕАЭС" читайте на сайте Вестника Дипломатической академии МИД России.

https://www.dipacademy.ru/library/periodical/vestnic/



Миграционные риски в ЕАЭС

Карачин Игорь Олегович, руководитель аппарата – директор по коммуникациям АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", соискатель Дипломатической академии МИД России, Москва

https://www.dipacademy.ru/documents/6297/Вестник_1_2023_постр_1.pdf