Джозефу Байдену грозит судьба Ричарда Никсона, - НГ

06:59 26.07.2023

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США намерен инициировать процедуру импичмента президенту страны



Данила Моисеев Геннадий Петров

25.07.2023



Президент США и его семья, возможно, скоро станут героями судебной, а не светской хроники.

Палата представителей Конгресса США, где большинство у оппозиционной Республиканской партии, начинает подготовку к импичменту президенту Джозефу Байдену. Это следует со слов ее спикера, республиканца Кевина Маккарти. Отправить в отставку главу государства вряд ли удастся: для этого нужен раскол в пропрезидентской Демократической партии, которого пока нет. Но снизить и без того изрядно снизившийся рейтинг Байдена республиканцы могут. А главное, это будет хорошим ответом на уголовные дела против Дональда Трампа, о которых американцам будут активно напоминать в следующем году, когда состоятся выборы президента страны.

Кевин Маккарти, можно сказать, официально от имени своей партии объявил войну главе государства. "Он сказал, что его семья не получила ни доллара из Китая, но сейчас мы докажем, что это неправда. Мы лишь следовали за тем, куда привела нас информация. Дело дойдет до расследования для вынесения импичмента", – заявил спикер Палаты представителей в интервью Fox News. Еще весной появилась информация, что сын Байдена Хантер мог получить взятки на миллионы долларов от иностранных компаний, в том числе китайских. Об этом, собственно, и говорил спикер.



Маккарти добавил, что Байден использует административный ресурс как "оружие", чтобы избежать надзора со стороны Конгресса. А это ставит его в один ряд с бывшим президентом Ричардом Никсоном, которому пришлось уйти в отставку раньше срока из-за Уотергейтского скандала. Так Маккарти напомнил, что для отрешения Байдена от должности может не потребоваться доказательств получения взяток. Достаточно лишь подтвердить, что президент, используя свое служебное положение, замял или пытался замять расследование против сына.



На осень в нижней палате, сразу в нескольких комитетах, намечены публичные слушания по делам президентской семьи. На них намерен выступить прокурор Дэвид Вайс, который возглавляет расследование в отношении Хантера Байдена. В своем письме, направленном в нижнюю палату, он предлагает выслушать его в один из дней сентября или октября. Вайс выступит перед судебным комитетом, который возглавляет республиканец Джим Джордан. Этот прокурор, кстати, назначенный во время правления Трампа, ведет расследование, которое касается двух обвинений в адрес Хантера Байдена: уклонения от налогов и незаконного владения оружием. По ним сейчас находится в стадии юридического оформления досудебная сделка. Если суд ее одобрит, то Хантер Байден избежит тюрьмы.



Впрочем, солировать в расследовании против президентской семьи будет другой комитет нижней палаты – по надзору и подотчетности. Его возглавляет республиканец из Кентукки, конгрессмен Джеймс Комер, убежденный противник президента. Он и займется раскруткой обвинений, упомянутых Маккарти. "Джо Байден лгал американскому народу, заявляя, что ничего не знает о деловых отношениях своего сына. Продолжают появляться доказательства того, что Джо Байден был очень вовлечен в коррупционные схемы своей семьи по торговле влиянием и, вероятно, получал от этого финансовую выгоду", – говорится в заявлении Комера, появившемся в понедельник.



Перед комитетом по надзору, по данным Newsweek, выступит Девон Арчер, деловой партнер Хантера. Это, как представляется сейчас, самый серьезный из свидетелей обвинения, чьи показания могут бросить тень на Байдена-старшего. Арчер утверждает, что Хантер при свидетелях, через громкую связь телефона обсуждал со своим отцом дела, касающиеся его бизнеса. Президент сейчас это категорически отрицает.



И конечно, на слушаниях будут фигурировать данные расследования ФБР. Сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли ранее опубликовал документ спецслужбы, в котором сказано, что кипрская энергетическая компания Burisma, предложив место в совете директоров Хантеру, в обмен на решение ряда вопросов готова была заплатить нынешнему президенту США и его сыну по 5 млн долл.



Однако даже если слушания закончатся ничем, удар по имиджу президента будет нанесен. Сам факт того, что в прессе будет постоянно упоминаться личность Хантера, окруженная ореолом скандалов, из которых самые невинные связаны с его беспорядочными половыми связями, серьезно испортит избирательную кампанию главы государства. Как минимум американцам напомнят, что у него есть 53-летний сынок-мажор, которому на протяжении всей жизни его отец все прощал. Последнее, конечно, в какой-то мере объяснимо. Байден потерял первую жену и дочь в автокатастрофе, в которой, кстати, Хантер и его брат Джозеф Робинетт "Бо" получили травмы, но выжили. "Бо" стал политиком, а потом генпрокурором Делавэра – ближе к концу пребывания отца на посту сенатора от этого штата, умер в 2015 году. Так что Хантер – единственный оставшийся в живых сын главы государства.



Но сложные обстоятельства личной жизни президента республиканцев, и особенно Комера, не сильно волнуют. По словам главы комитета по надзору, предварительное расследование выводит на подозрительную сеть из 20 компаний. Именно через них семья Байденов, и в том числе нынешний президент, могли получить от иностранных физических и юридических лиц около 10 млн долл. Обоснованность этих подозрений и будет рассмотрена этой осенью.



"Пройти процедуру импичмента вряд ли получится: все-таки требуется согласие Сената, где большинство у демократов. Но если действительно будут предъявлены весомые доказательства вины Байдена, то это ударит по его рейтингам и станет весомым основанием не выдвигать его в президенты снова", – считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев. В разговоре с "НГ" эксперт отметил, что заменить Байдена в качестве кандидата в президенты, если он сойдет с дистанции этой осенью, пока может лишь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.



"Ни у одного другого демократа победить Дональда Трампа скорее всего не получится. У других возможных кандидатов нет сопоставимых денег, харизмы и базы сторонников. С Трампом тяжело конкурировать, и пример его соперника в Республиканской партии Рона Десантиса это показывает", – рассуждает Рогулев.



Не исключен, однако, вариант, что снятие Байдена с дистанции приведет к тому, что и республиканцы сменят своего кандидата. Все-таки многие в партии считают, что Трамп с его огромным антирейтингом имеет весомые шансы на победу в поединке с действующим президентом, но не с его неизвестным пока сменщиком.