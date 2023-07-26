Казахстанские русофобы толкают республику в пропасть, - Вл.Прохватилов

07:09 26.07.2023

26.07.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Вдобавок к этому Запад, прикрываясь благими намерениями, стремится порвать братские узы России и Казахстана



Председатель казахстанского общественного объединения "Совет генералов" генерал-майор в отставке Махмут Телегусов недавно предложил отказаться от вооружений российского производства и перейти на образцы НАТО.



"Российско-украинская война заставляет казахстанскую общественность задуматься над вопросом боеготовности Вооруженных сил РК", – сказал отставной военный в интервью порталу Orda.kz, добавив, что в силу геополитической нестабильности в случае наступления часа икс Казахстану лучше рассчитывать на свои силы, а не на помощь ОДКБ.



В первую очередь генерал Телегусов рекомендует отказаться от российского ЗРК С-300, так как "запчасти к нему закупаются в России, которая гипотетически в любой момент может отказаться от поставок необходимых комплектующих. Вместо С-300 можно было бы купить зенитно-ракетные комплексы производства стран-участниц НАТО, которые отлично зарекомендовали себя в ходе последних военных конфликтов. Например, американский "Пэтриот" или американо-германо-итальянский MEADS".



Вряд ли казахстанский генерал не в курсе того, что у северного союзника Казахстана по ОДКБ не было, нет и не будет никаких поводов для отказа в поставке запчастей для вооружений и военной техники российского производства. Да и ненароком вставленная оговорка про час икс наводит читателя на мысль о возможной агрессии со стороны России, так как иных серьезных военных держав вокруг Казахстана, кроме миролюбивого Китая, не наблюдается.



Прожектер не ответил на вопрос расспрашивавшего его журналиста, где взять денег на крайне дорогое оружие НАТО. И сколько лет уйдет на переобучение личного состава казахстанской армии на натовское оружие. Нетрудно догадаться, что авторитетный казахстанский отставник продвигает американскую инициативу по открытию второго фронта против России и втягивания Казахстана в войну против верного союзника, не так давно помогавшего в подавлении военного путча, инициированного именно коллективным Западом.



Не иначе как в помощь возлюбившему НАТО отставнику на днях на свободу выпущен один из самых одиозных казахстанских русофобов Ермек Нарымбаев.



Это классический прозападный либеральный националист, "казахский Навальный", который несколько раз сидел, сбежал в 2016 году из-под домашнего ареста на Украину, получил статус беженца и долгое время вел из Киева блог против России, ратуя за великотюркскую идею.



Нарымбаев ранее работал в казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) в период, когда его возглавлял Ерлан Карин, рьяный сторонник Великого Турана. По собственному признанию Нарымбаева, он занимался изучением так называемого русского сепаратизма, то есть сочинял методички, по которым позднее стали преследовать русское население Северного Казахстана.



Похоже, что за освобождение Нарымбаева из-под стражи хлопотал именно Карин, отвечающий за работу со СМИ и идеологию как советник президента республики.



Не секрет, что на Казахстан оказывается сильнейшее давление со стороны США и их союзников с целью представления полного карт-бланша прозападным активистам. Так, 15 января 2023 года в Алма-Ату нагрянули незваные гости, а именно делегация британских парламентариев с либерально-карательной миссией: расследовать "январские события и дело Жанболата Мамая".



Незваные потому, что уже 16 января в МИД Казахстана заявили, что знать не знают, что это за "британские ученые" и чего они тут к нам, казахам, пожаловали.



"Мы слышали, что в Казахстан приехала так называемая британская парламентская комиссия по расследованию кейса Жанболата Мамая. Хотелось бы отметить, что нет никакой официальной комиссии, созданной в парламенте Великобритании. По заверению британской стороны эта так называемая комиссия не представляет официально ни парламент, ни правительство этой страны", – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в министерстве.



По заказу группы анонимных казахстанцев, добавил он, собственным расследованием занимается частная юридическая компания Bindmans LLP, которая и привлекла к расследованию трех членов британского парламента.



На деле британские ревизоры являлись членами специальной комиссии, созданной депутатами британского парламента для "расследования правомерности ареста в феврале текущего года оппозиционного политика, лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая".



Председатель комиссии – известный британский юрист и политик бывший директор Генеральной прокуратуры Великобритании и старший барристер лорд Кеннет Макдональд из Ривер Глейвен, тот самый, который расследовал убийство бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. В состав комиссии также вошли члены парламента Великобритании Рушанара Али и Эндрю Митчел.



Между тем компания Bindmans LLP, помимо прочего, представляла в Высоком суде Англии и Уэльса иск Всемирного уйгурского конгресса "против властей Великобритании, оспаривающий ввоз хлопчатобумажных изделий, произведенных с применением принудительного труда в Китае". "Такие товары беспрепятственно ввозятся в Великобританию, несмотря на хорошо задокументированное и широко распространенное использование принудительного труда уйгуров в хлопковой промышленности Китая. В случае успеха суд объявит решения властей незаконными и подтвердит, что в соответствии с уголовным законодательством компаниям не разрешается приобретать доходы от злодеяний", –говорится в тексте иска.



То есть в Казахстан нагрянула откровенно антироссийская и антикитайская делегация, причем в статусе комиссии по расследованию якобы имевших место нарушений прав человека в ходе "кровавых январских событий".



Жанболат Мамай был уличным вождем "кровавых январских событий". На 40-й день после них на центральной площади Алма-Аты прошел митинг с требованием отставки президента Токаева, собравший несколько сотен человек. Участники акции держали плакаты, написанные по-английски, видимо, чтобы заказчикам подобной акции не надо было тратиться на переводчика. Организатором акции выступил лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай.



Следует отдать должное казахстанским властям, которые показали непрошеным ревизорам от ворот поворот. Мамая на волю не выпустили. Однако на свободе оказался не менее одиозный прозападный русофоб Ермек Нарымбаев, который годится на роль нового фронтмена антироссийских акций.



Заметим, что республика переживает в последнее время не самые лучшие времена и регулярно обращается за помощью к северному соседу.



Например, 18 июля Министерство энергетики Казахстана сообщило о заключении договора между Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО" на плановые поставки электрической энергии, которые позволят в случае необходимости обеспечить покупку электрической энергии, взятой из энергосистемы Российской Федерации.



Ранее Россия помогла Казахстану с поставками бензина. Компания "Газпром нефть" начала поставлять в Казахстан бензин марки АИ-95, так как Москва решила помочь Астане на фоне рисков образования дефицита топлива из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщил глава Минэнерго Республики Казахстан (РК) Алмасадам Саткалиев.



При этом ни один местный националист не возмутился, да и не возмутится тем, что свет в казахстанских домах будет зажжен с помощью русской электроэнергии, а автомашины будут ездить на бензине северного соседа.



Да и российский газ скоро пойдет в Казахстан по магистральным трубопроводам, проложенным в рамках тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана.



Кстати, тот упрямый факт, что русское оружие успешно противостоит поставленным на Украину западным системам, не желает замечать и сторонник закупок натовских вооружений отставник Телегусов.



На словах желая своей родине счастья и процветания, русофобы на деле толкают республику в пропасть межнациональной вражды, провоцируя хаос. Именно он является стратегической целью коллективного Запада, которому не привыкать ловить рыбку в мутной воде.