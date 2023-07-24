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Поучиться военному делу? Зачем Шойгу улетел в Северную Корею
07:41 26.07.2023

Шойгу впервые прилетел в КНДР, эксперты делают смелые предположения
Алексей Иванов

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

"В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства. Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Это первый визит Сергея Кужугетовича в Северную Корею.

Рабочая поездка продлится до 27 июля (корейский День победы), когда российские и китайские высокопоставленные деятели примут участие в грандиозном параде в Пхеньяне.

Приморский журналист и писатель Алексей Суконкин в интервью "МК" предположил, что темой №1 в ходе визита будет военное сотрудничество, которое может принести значительную пользу для СВО: "Речь может, пожалуй, идти о поставках вооружения и боеприпасов. Как бы ни относились к Северной Корее, но там создали очень серьезные вооруженные силы, оснащенные весьма продвинутыми видами вооружения. Как в свое время Япония брала все передовые технологии и в итоге стала чуть ли не самой передовой страной в технологическом плане, так и Северная Корея сегодня добилась серьезнейших результатов. В Северной Корее сегодня запускают баллистические ракеты, и там достигли оперативной готовности сил для нанесения ударов вплоть до США. Но, думаю, эти вооружения вряд ли станут предметом обсуждения во время визита нашего военного министра в КНДР. [Предметом для обсуждения могут стать] артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, организация взаимодействия между артиллерией и пехотными и танковыми подразделениями. В этих вопросах Северная Корея ушла вперед, и очень далеко. Мы по многим артиллерийским системам, например, можем им только позавидовать. Они, например, создали реактивные системы залпового огня - аналог нашего "Смерча", но гораздо более мощные и боеспособные. В артиллерии у них есть 175-мм самоходная пушка - орудие, стреляющее на большую дальность. Она перекрывает все дальности, которые может дать натовская артиллерия, превосходящая, кстати, по дальности и точности наши старые системы. Плюс к этому значительное количество артиллерии у северокорейской армии - либо советское, либо построено по лицензии по советским образцам. Соответственно, они накопили огромное количество боеприпасов нашего калибра. Полгода назад западные СМИ, кстати, писали, что Северная Корея под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки поставляла России 122-мм и 152-мм боеприпасы, а также 122-мм ракеты для реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо-Г". В КНДР тогда эти заявления опровергли. Обращение к Северной Корее, вероятно, вынужденная мера. Но если визит завершится в положительном ключе, то мы, вероятно, получим такие виды оружия, которые очень кстати будут сейчас на поле боя. Повторюсь еще раз, если кто-то все еще думает, что КНДР - отсталая страна, сильно заблуждается. У Северной Кореи вооруженные силы, весьма продвинутые и по конкретным видам вооружения, ушли далеко вперед, в том числе от НАТО, и по некоторым позициям даже от нас".

"У Северной Кореи мощнейшая оборонная промышленность. Нужно выйти из режима санкций по отношению к стране и принять любую их помощь: снаряды, вооружение. У них лучшая в мире РСЗО, которая стреляет намного дальше, чем HIMARS. Если северокорейские добровольцы изъявят желание воевать на нашей стороне, надо обязательно принимать их помощь. Это дисциплинированные, отважные войны. Очень надеюсь, что визит Шойгу направлен именно на сотрудничество с ВПК и армией Северной Кореи. Солдаты КНДР мотивированы нанести поражение их злейшему врагу - Америке. Они готовы это сделать", - сказал в интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

"Могут обсуждаться возможности участия военных корейских строителей в восстановлении гражданских и других объектов инфраструктуры, потому что дисциплина и производительность у северокорейцев очень мощная, их помощь нам весьма поможет. Также не исключаю, что будут подняты вопросы об участии добровольцев из КНДР в СВО на Украине", - сказал NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

"Может быть все что угодно. Безусловно, будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества России и КНДР. Причем будут обсуждаться не только военные вопросы, но и политические", - отметил заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков.

Чрезмерно говорливый политолог Сергей Марков: "Шойгу прибыл в КНДР. Что делает министр обороны далеко-далеко, когда армия воюет? Много чего. Идеальное решение.
1. Россия получит часть тех колоссальных запасов снарядов и дешевых ракет, которые накоплены в КНДР.
2. Десятки тысяч добровольцев из армии КНДР примут участие в СВО. Армия КНДР - около полутора миллионов человек. Им надо иметь опыт реальной войны.
3. Сотни тысяч строителей из КНДР примут участие в военных саперных операциях и в восстановлении бывших новых регионов.
4. Россия может заплатить продовольствием, которое очень нужно КНДР и военными технологиями.
5. Россия должны выйти из санкций против КНДР.
6. КНДР - не угроза России. КНДР - угроза США и ее младшим союзникам. Пусть КНДР усиливается, чтобы США и их союзники слабели от проблем.
7. Вместе с Шойгу прибыл замминистра по вооружениям Алексей Криворучко. Будем брать снаряды и отдавать системами С-400?"

Напомним, что корейский лидер Ким Чен Ын (высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики, председатель Государственного совета, верховный главнокомандующий Корейской народной армией, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Центральной военной комиссии ТПК, маршал КНДР) и его сестра Ким Е Чжон (заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи) полностью поддержали российскую спецоперацию.

Источник - zavtra.ru
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