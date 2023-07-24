Вновь о "партнерах". Турецкий зерновоз перевозил взрывчатку на Украину

07:43 26.07.2023

Алексей Иванов

24 июля 2023

21 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о зерновом коридоре, самоуверенно заявил, что скоро обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным: "Иншаллах, мы так или иначе решим этот вопрос. В скором времени мы побеседуем с Путиным, будь то по телефону, будь то во время ранее оговоренного визита в Турцию. У Москвы есть ожидания, и, если решить этот вопрос, Россия выступит за продолжение работы зернового коридора". Позднее турецкий министр иностранных дел, экс-глава спецслужбы MIT Хакан Фидан сказал журналистам: "Мы прилагаем значительные усилия для продления зерновой сделки и верим в целесообразность возвращения России за стол. Кроме того, высока вероятность решений, которые не будут угрожать усилиям, направленным на преодоление продовольственного кризиса. Мы надеемся на возобновление в ближайшее время зерновой сделки".



А 24 июля распространен пресс-релиз Центра общественных связей Федеральной службы безопасности: "В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности мореплавания ФСБ России проводится комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов. Так, 22 июля т.г. в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт г. Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Установлено, что в конце мая т.г. судно находилось в украинском порту Килия. В июле т.г. в турецком порту Тузла была осуществлена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины. Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ".



Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием "Абзац": "Найденные следы взрывчатых веществ говорят о том, что судно их перевозило. Вмешательства в конструктивные части сухогруза тоже не просто так делаются - скорее всего, пытались что-то спрятать. Следственные органы сейчас изучают то, чем был произведен подрыв пролета Крымского моста. Если обнаруженные следы взрывчатки совпадут, значит, теракт мог быть осуществлен с борта этого сухогруза". Он же в эфире радио Sputnik: "Были такие предположения, что атака дронов, которая была последний раз на Крымский мост, сочеталась в основном с судами, находящимися рядом. Это было уже не первый раз. Поэтому то, что обнаружили, требует изучения. Я думаю, что специалисты, которые знают и разбираются в взрывчатых веществах, разберутся. Наверняка на пролетах остались остатки. В общем это вполне вероятно. Они использовали зерновой коридор, чтобы нанести ущерб".



"Понятно, что цель - Крымский мост. Молодцы ФСБ", - констатировал политолог Марат Баширов. "Это мог быть брандер для разрушения опоры моста путем тарана и последующего подрыва значительного количества ВВ", - пишет редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Политолог Дмитрий Евстафьев: "Здравствуйте, дорогой Таиб Реджепович! Мы к вам, и вот по какому делу. Нет, не про "азiвцев"*. И не про "Байрактары". Про это мы все поняли. Про двурушничество. Впрочем, надеюсь, у нас никто не удивлен. Но, думаю, пора нашему партнеру "предъявить", а то что он как этот..."



"Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы. Обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - отметил в ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь Президента РФ. На вопрос, могут ли последовать контакты руководителей Российской Федерации и Турецкой Республики после того, как следы взрывчатки были найдены на борту турецкого сухогруза, Дмитрий Песков ответил: "Сейчас [в связи с этим] пока нет контактов Путина и Эрдогана". При этом добавил (прессек, заметим, считается одним из виднейших представителей протурецкого лобби в российском истеблишменте): "Хотя их нельзя исключать".



...Еще 20 июля хакерская группа RaHDIt ("Злые русские хакеры") опубликовала названия и маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, 17.07.2023 по Крымскому мосту были запущены морские беспилотники со взрывчаткой. Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами соответственно Маршалловых островов и Либерии, приписаны к портам Мальты и Греции, однако владеют ими турки. "Российская газета" со ссылкой на RaHDIt: "Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта в Черном море, в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее. Позднее танкеры встретились в море, дроны были перегружены с одного судна на другое, при этом для управления морскими дронами могло использоваться третье судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста".



* террористическая организация, запрещенная в России