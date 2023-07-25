Батальоны и боеприпасы для Киева: о позиции Исламабада в глобальном противостоянии

07:44 26.07.2023 Военное противостояние на территории Украины давно вышло за границы Восточной Европы. И сами бандеровцы, и их западные покровители стараются привлечь на свою сторону как можно больше других стран. Особенно приоритетными для укронацистов являются страны, имеющие мощный военно-промышленный комплекс.



20-21 июля произошло важное событие. В эти дни с официальным визитом в Пакистане находился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это был первый визит в южноазиатскую страну главы внешнеполитического ведомства Украины с тех пор, как в 1993 году Киев и Исламабад установили дипломатические отношения. Соответственно, посещение Кулебой Пакистана стало новым этапом в развитии отношений между двумя странами.



Согласно украинским источникам, сначала Кулеба провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. По данным официальных пакистанских источников, глава МИД Украины и пакистанский премьер в ходе переговоров обещали развивать сотрудничество в различных сферах, среди которых помимо торговли, инвестиций, образования и культуры значилась и оборона. Тогда же они обсудили урегулирование конфликта на Украине в соответствии с уставом ООН, а Шариф отметил отрицательное влияние конфликта на экономику многих стран.



Затем Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, по итогам которых стороны договорились развивать сотрудничество в различных сферах, в том числе в торговле, инвестициях, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, культурном обмене и обороне. После этого министры иностранных дел двух стран провели пресс-конференцию, на которую по просьбе украинской стороны не пустили корреспондента ТАСС Руслана Бекниязова.



Во время пресс-конференции Зардари заявил, что возобновление зернового соглашения отвечает интересам Пакистана и развитых стран. По его словам, из-за конфликта на Украине развивающиеся страны, в том числе и Пакистан, страдают от нехватки топлива, продовольствия и удобрений. Тогда же глава МИД Пакистана обещал Кулебе:



"Я свяжусь с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и моими визави в Турции и России, чтобы обсудить проблемы Пакистана и наше желание восстановить зерновую инициативу в Черном море".

Зардари вслед за Кулебой также опроверг сообщения о поддержке Пакистаном украинских формирований и добавил, что Киев и Исламабад не заключали никаких сделок о поставках оружия и боеприпасов. При этом глава МИД Украины поблагодарил Пакистан "за предоставление гуманитарной помощи в то время, когда Украина больше всего в ней нуждалась".



На следующий день, 21 июля в ходе общения со СМИ, корреспондент ТАСС Руслан Бекниязов спросил официального представителя МИД Пакистана Мумтазу Захру Балоч:



"Вчера во время встречи с прессой министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари сообщил, что Пакистан направил гуманитарную помощь украинскому народу в знак солидарности. Так вот, вопрос, что на самом деле было отправлено и в каких количествах? Во-вторых, хочет ли Пакистан сделать такой же жест для российского народа, страдающего в связи с этим конфликтом, спасибо".

Балоч отвертелась от ответа на вопросы российского журналиста:



"У меня нет точных цифр. Этим можно будет поделиться с вами позже. В прошлом году Пакистан оказал гуманитарную помощь Украине. И Россия, и Украина - наши друзья. У нас тесные отношения с Российской Федерацией. Как вы видели в последние месяцы, между Пакистаном и Российской Федерацией произошло много визитов. Председатель Сената недавно посетил Россию, где обсуждалось двустороннее сотрудничество. Наше взаимодействие с Россией будет продолжаться. Кроме того, как сказал наш министр иностранных дел, мы обеспокоены продолжающимся конфликтом и судьбой гражданских лиц с обеих сторон. И мы надеемся, что этот конфликт скоро прекратится на основе конструктивного диалога и общения. Пакистан готов сыграть свою роль в содействии этому диалогу, который, по нашему мнению, необходим для прекращения этого конфликта".

Хотелось бы верить в искренность Пакистана, да не получается. Еще до визита Кулебы в Пакистан, индийские СМИ обнародовали интересную информацию. Согласно их данным, на фоне замедления темпов украинского наступления и нехватки боеприпасов у бандеровцев, Пакистан собирается отправить на Украину новую партию оружия. На момент публикации данной информации, в порту Карачи находилось торговое судно, на которое должны были погрузить около 200 контейнеров с продукцией Пакистанских артиллерийских заводов. Эта партия оружия, состоящая из ракет, должна была прийти в польский порт Гданьск, что очень похоже на правду с учетом развития польско-пакистанского сотрудничества (см. Пакистан отправляет смертоносные "подарки" Украине и давит на Армению из-за Карабаха). На Украину новая партия пакистанского оружия будет доставлена во вторую неделю августа.



Однако на этом информация об участии Пакистана в конфликте на Украине не ограничивается. 14 июля известный пакистанский журналист Харун-ур-Рашид, связанный с экс-премьером Имраном Ханом, сообщил, что у него имеется информация о возможной отправке Пакистаном наемников для участия в боевых действиях на стороне Украины. По словам журналиста, эту информацию он получил от неназванного бывшего пакистанского генерала, с которым он встретился в резиденции Имрана Хана в Заман-парке в Лахоре. Бывший генерал сообщил, что наемники будут получать по $ 3 300 и их разместят на второй линии обороны, после чего Харун-ур-Рашид добавил:



"На это я возразил, что зачем им размещать этих солдат на 2-й линии обороны, они будут размещены на 1-й линии обороны. Бывший военный кивнул головой".

При этом индийский веб-сайт India Narrative, распространивший эти сведения, сообщил, что по данным некоего журналиста из Дубая, поддерживающего постоянные контакты с МИД Пакистана, "предложение о наборе местной молодежи для боевых действий на Украине" было выдвинуто какой-то западной страной, а нынешнее правительство (которое уйдет в отставку в середине августа) и военное руководство не отреагировали, опасаясь дипломатической реакции со стороны России и общественного гнева дома".



То есть сами граждане Пакистана не хотят участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Однако данный факт еще не означает, что Пакистан не будет содействовать переброске на Украину боевиков из других мусульманских стран. 21 июля российский политолог Андрей Серенко сообщил в своем Telegram-канале:



"Исламабад формирует „пакистанский батальон" для Киева

Из Пакистана в Украину уже готовятся к отправке боевики-наемники, завербованные в Сирии, Ираке и Афганистане, сообщили сегодня утром источники, знакомые с ситуацией. „Для участия в войне против России на стороне Киева уже завербованы не менее 560 афганцев, - отмечают источники. - Сейчас все эти наемники находятся на территории Пакистана, где организована специальная учебно-фильтрационная база". По словам источников, „пакистанские инструкторы при участии „внешних консультантов" проводят на базе отбор желающих отправиться на украинский фронт": „Все, кто будут признаны годными к войне с русскими, пройдут двухмесячную подготовку здесь же, на базе". Вербовочная кампания для дальнейшего пополнения „пакистанского батальона" ВСУ продолжается, отмечают источники".

Обратим внимание: сообщение Серенко не противоречит информации, обнародованной индийским веб-сайтом, согласно которой Пакистан отказывается отправлять на Украину именно своих граждан. Соответственно, при поддержке США и Великобритании Пакистан может заняться подготовкой и отправкой на Украину боевиков, являющихся гражданами других государств. А поскольку доказать причастность пакистанских военных и разведчиков к подготовке и отправке боевиков на Украину будет крайне сложно, то Пакистан может не опасаться реакции со стороны России на эти действия.



И в качестве последнего штришка, многое говорящего об отношении Пакистана к конфликту на Украине. 22 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с Зардари, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг зернового соглашения и осквернения Корана в европейских странах. Новость вроде бы ничем не примечательная. Однако если посмотреть на нее в общем контексте, то она не такая уж и маловажная, так как и для Турции, и для Пакистана США и Великобритания являются одними из главных ориентиров. Помимо этого, стоит обратить внимание на другие факты:



Входящая в НАТО Турция является важным союзником Пакистана.

Турция была одним из бенефициаров зернового соглашения.

Турция поддерживает крымско-татарских экстремистов, отправляет вооружение на Украину, а недавно еще и демонстративно освободила карателей из полка "Азов"** (см. Закономерный финал: крах "посредничества" Турции и новая реальность для Москвы).

Турция снова решила начать борьбу за вступление в Европейский союз, при этом пока отказываясь от введения антироссийских санкций.

На наш взгляд наличие Пакистана в компании с США, Великобританией и Турцией красноречиво говорит о реальной позиции Исламабада в глобальном противостоянии Запада с Россией.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



Петр Македонцев



25 июля 2023 Источник - eadaily.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690346640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Необходимо активизировать привлечение частных инвестиций для развития сельских территорий - Алихан Смаилов

- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- "Больше не первый": Лишение Назарбаева госохраны объяснили юридическими нюансами

- Проблемы ТЭЦ и подготовку к отопительному сезону обсудили в партии "AMANAT"

- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны подозревается в коррупции

- Серая схема нелегального экспорта российской пшеницы с поддельными документами выявлена в Павлодарской области

- Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан

- Рабочий график главы государства

- Роман Скляр провел совещание по обеспечению дизельным топливом отечественных сельхозтоваропроизводителей в период уборочной кампании

