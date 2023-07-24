Россию ждет новая СВО? Эрдоган собирает Османскую империю, - В.Егоров

08:56 26.07.2023

ВАДИМ ЕГОРОВ



РОССИЮ ЖДЕТ НОВАЯ СВО? ЭРДОГАН СОБИРАЕТ ОСМАНСКУЮ ИМПЕРИЮ

У границ России проходят крупные учения, там бряцают оружием. Прибалты снова шалят, Финляндия после вступления в НАТО выслуживается? Нет, шумит Казахстан на исторических русских территориях. И ждет поставок военной техники из Турции. Против кого, разбирался Царьград.



Все по-взрослому

Трехдневные сборы так называемой территориальной обороны Казахстана начались в Петропавловске. Городе, основанном русскими в XIX веке на месте крепости, заложенной ими же на полстолетия раньше. Городе, где русские вопреки национальной политике Казахстана и бытовым казахским реалиям по-прежнему составляют большинство населения.



В учениях приняли участие не только сами теробороновцы, но и командующие десантно-штурмовыми войсками, а вместе с ними и замначальника Генштаба ВС Казахстана генерал-майор Серик Бурамбаев. То есть все по-взрослому – уровень подготовки теробороновцев проверяет десантура. Это уже вторые подобные масштабные учения казахских бойцов территориальной обороны. Первые прошли в сентябре прошлого года – также на границе с Россией, в Костанайской области (Костанай – бывший Николаевск), где сохранилась половина русского населения.



ФОТО: МИНОБОРОНЫ КАЗАХСТАНА



Изначально задачами теробороновцев были прописаны "охрана госорганов и объектов инфраструктуры в военное время" и "защита территориальной целостности". Россия пока вроде ни на то, ни на другое не покушалась. Тогда к чему это показательное бряцание оружием у наших пределов?



Казахские власти очень четко понимают, что весь Северный Казахстан – это не их земля. Она для них чужая. И люди, которые живут там, – русские люди, они для них тоже чужие. Поэтому эти учения проводятся, с одной стороны, для демонстрации России, что вот мы метим здесь свою территорию, а с другой – для запугивания местного населения,



– объяснил Царьграду суть демарша член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.



Апартеид на Русском Севере

В доказательство слов эксперта можно привести относительно недавний судебный процесс над жительницей Петропавловска, работавшей поварихой в детском саду, Татьяной С.



Та вместе с сестрой в ходе общения в чат-рулетке с политологом из России Павлом Рыжевским на его вопрос: "Кого бы вы хотели видеть президентом вашей страны из всех президентов мира?" – ответила: "Путина". А когда собеседник сказал, что он гражданин России, заявила: "Заберите наш Петропавловск к себе, как Крым, и Северо-Казахстанскую область". Трансляцию беседы, похоже, видели казахские националисты, разместившие нарезку на русофобском ютуб-канале. В результате женщину приговорили к трем годам колонии. За "сепаратизм". На свободе у нее остались муж – инвалид первой группы – и 13-летняя дочь.



Или вот еще одно свежее происшествие – на подростка, этнического казаха, в том же Павлодаре напал водитель автобуса. За то, что тот обратился к нему на русском языке. А когда юноша на казахском ответил, что говорит на том языке, на каком ему удобно, тот предложил "выйти, подраться". И почему-то назвал его корейцем.



Но русские в этом городе, где сейчас натаскивают понятно против кого казахских теробороновцев, все еще составляют большинство. Хотя многие не уезжают просто от безысходности. Показательным тут может считаться случай гражданина Казахстана Григория А., которого недавно депортировали на малую родину из Перми. И могут посадить за участие в боевых действиях на стороне ЛНР, как сажали других ополченцев. Этот человек до войны в Донбассе 25 лет прожил в Перми, но так и не смог получить русское гражданство, несмотря на все усилия.



На подобный путь домой, полный лишений, решится далеко не каждый. В свою очередь, Казахстан предлагает свою "альтернативу": недавно местное издание "Караван" выпустило "позитивный" репортаж про некоего Якова из Алма-Аты (бывший город Верный), который поменял имя на Жакыпа и отдал детей учиться в казахскую школу.



Почему турецкое оружие милее?

Но вернемся к бряцанию оружием. Недавно стало известно, что Минобороны Казахстана планирует закупить у Турции 834 бронетранспортера ARMA производства компании Otakar. Названа и сумма сделки – 4.4 млрд долларов. И снова вопрос: против кого готовят подобную армаду? И почему турецкая, а не традиционная для постсоветского пространства русская техника?



Ответом на него можно считать недавние заявления командующего Аэромобильными войсками Казахстана генерал-майора Махмута Тлегусова. Тот в интервью местному изданию отметил, что "Украина с помощью Запада подпитывается более мощным, современным вооружением, что позволяет ей успешно противостоять русским войскам".



Надо избавиться от устаревшей модели зенитно-ракетного комплекса С-300. (…) Запчасти к нему закупаются в России, которая гипотетически в любой момент может отказаться от поставки необходимых комплектующих,



– отметил Тлегусов и продолжил:



Можно было бы купить зенитно-ракетные комплексы производства стран – участниц НАТО, которые отлично зарекомендовали себя в ходе последних военных конфликтов. Например, американский "Пэтриот" или американо-германо-итальянский MEADS.



Появляется еще один вопрос: а с чего это вдруг Россия должна отказаться от поставок оружия своему союзнику по ОДКБ? Разве только в случае, если номинальный союзник перестанет им быть. И превратится в потенциального противника.



Между тем одними ARMA Казахстан ограничиваться не планирует, а хочет закупить еще и турецкий гусеничный бронетранспортер Tulpar от той же компании Otokar. А в перспективе – построить у себя завод по производству этой турецкой военной техники, способный выпускать по несколько тысяч машин в год. В стране уже действует предприятие по сборке турецких стратегических БПЛА Anka.



Помимо этого, Астана закупила партию Bayraktar Akinci, способных нести до 1350 кг бомб и взлетать на высоту 12 километров. И американские самолеты King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).



Что касается закупок военной техники у Турции и на Западе. Война на Украине показала, что ничего особенного в ней нет, она легко уничтожается. Это скорее демонстрация предпочтений во внешней политике. Того, что Казахстан переориентируется на Запад, на Турцию,



– считает Богдан Беспалько, напомнив, что в республике находятся еще и американские биолаборатории, в том числе 4 BSL высшего уровня секретности (biological security level). Куда не пускают никого, кроме американских специалистов.



Чего они добиваются

Царьград уже писал, какую выгоду пытается извлечь Эрдоган, продвигая в Центральной Азии лозунг "шесть стран – один народ", проект "Великого Турана" и чуть ли не тюркского аналога НАТО. Однако, видя, как Турция двигается в регионе в одной упряжке с Западом (в военном плане это регулярные учения Казахстана и НАТО "Степной орел" и недавние центральноазиатские учения "Региональное сотрудничество – 2022" с участием, помимо Казахстана, и других азиатских членов ОДКБ), можно предположить, что все это происходит в рамках общей экспансии идей нового мирового порядка в регион. Цель которой – оторвать его от России. А в перспективе – натравить на нас, как Украину.



Рано или поздно при таком качестве местных элит Казахстан все равно заставят вести какие-то действия против России. Они уже начаты, русофилов преследуют без основания, самый известный из них – Ермек Тайчибеков – сидит в тюрьме. И добровольцы, которые воевали в Донбассе. Тренд – явный: Казахстан движется от России и против России. И нам заранее нужно предпринимать меры, чтобы купировать эти действия, – убежден Беспалько.



Что с того?

На самом деле, Россия – хоть без особого энтузиазма, при сохранении миролюбивой риторики – четко понимает, куда все идет. И начинает действовать. Не случайно открытый в этом году "Южный транспортный коридор" был проложен в обход Казахстана. Что, конечно, не остановит новую СВО, если дурные тенденции в поведении южного соседа будут усугубляться и дальше.