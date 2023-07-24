Красный дракон дышит в затылок Статуе Свободы, - Владимир Овчинский

10:32 26.07.2023 Вашингтон считает, что Пекин вторгся в зону его прямого влияния

Владимир Овчинский



Китай активизирует усилия по установлению регионального присутствия в "красной зоне" на пороге Соединенных Штатов, заявила в эксклюзивном интервью Newsweek (25.07.2023) глава Южного командования США (SOUTCOM) генерал армии Лаура Ричардсон.



И хотя большое международное внимание уделяется растущей конкуренции между США и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ричардсон сказала, что усилия Пекина ускорились "прямо у нас под носом", указывая на растущее китайское присутствие в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке.



"Они находятся на 20-ярдовой линии, в "красной зоне" по отношению к нашей родине", - сказала глава Южного командования, сравнивая ситуацию с ситуацией в Азии, где Индо-Тихоокеанскому командованию (INDOPACOV) поручено укреплять оборону, используя островную стратегию, разработанную во время холодной войны.



Однако представитель китайского посольства заявил, что сотрудничество в регионе служит взаимной выгоде, а не является частью какой-либо стратегической игры или направлено против какой-либо стороны.



Глобальное присутствие Китая быстро расширилось благодаря наращиванию влияния, приобретению технологий и созданию инфраструктуры, которые могли бы как укрепить торговую позицию Китая, так и служить возможным военным целям, в соответствии с заявленной политической целью достижения глобального превосходства к 2049 году.



В июне 2023 года Вашингтон обвинил Китай в создании шпионской станции на Кубе, что отрицают как Пекин, так и Гавана.



Растущее влияние Китая на пороге США



Ричардсон обратила особое внимание на инициативу президента Китая Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" (ОПОП), межконтинентальную сеть инфраструктурных проектов, к которой присоединились более половины из 31 страны в зоне операций SOUTHCOM. Она сказала, что США конкурируют с потоком заявок, спонсируемых китайским государством, на инвестиции в крайне необходимую инфраструктуру, такую ​​как телекоммуникации, глубоководные порты и даже системы метро по всему региону.



Теперь Ричардсон, которая стала лишь второй женщиной в истории, получившей звание генерала армии в октябре 2021 года, и третьей, возглавившей боевое командование, заявила, что ее миссия состоит в том, чтобы продемонстрировать региону, что может предложить "Сборная США".



"Мы - часть этого полушария, мы - часть Америки. Это абсолютно важно для всех нас", - сказала Ричардсон. "Команда США может многое предложить. Нам просто нужно продемонстрировать все инструменты национальной власти, собрать их вместе, чтобы продемонстрировать это. Нам нужно лучше справляться с этим".



"Наши партнеры хотят сотрудничать с нами, прежде чем они захотят сотрудничать с кем-либо еще", - добавила она. "Мы должны быть в нужное время и в нужном месте".



На фотоиллюстрации изображен председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине 23 октября 2022 года и место железнодорожного сообщения Восточного побережья, крупного инфраструктурного проекта в рамках инициативы "Один пояс, один путь" (ОПОП) в Келантане, Малайзия, 26 апреля. Инициатива ОПОП распространяется почти на 150 стран мира, включая ряд стран Центральной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна.



Чип войны



В этом месяце SOUTHCOM воспользовалось такой возможностью, организовав в 2023 году UNITAS - самые продолжительные многонациональные морские учения в мире. Они завершились 21 июля 2023 года. В последнем раунде учений приняли участие около 20 стран-партнеров, в том числе 26 военных кораблей и судов, три подводные лодки, 25 самолетов и около 7000 человек личного состава.



Но во время учений велась не только военная деятельность. Ричардсон вместе с министром торговли Джиной Раймондо отправился в Панаму, чтобы активизировать сотрудничество в области производства полупроводников, что соответствует более масштабным усилиям президента Джо Байдена по укреплению цепочки поставок, поскольку так называемая "война чипов" с Китаем разгорается по всему миру.



Телекоммуникации - еще один фронт, на котором США пытаются противостоять китайским достижениям, где Китай заручился международным партнерством для предоставления сетей 5G через такие компании, как Huawei. США уже давно бьют тревогу по поводу безопасности связанных с Китаем сетей, утверждая, что существуют лазейки, которые могут предоставить конфиденциальную информацию китайскому правительству и правящей Коммунистической партии Китая.



Ричардсон сказала, что увеличение количества таких сделок 5G в регионе SOUTHCOM может оказаться серьезной проблемой для партнерских отношений, которые служат основой сохранения власти США к югу от их границ.



"Если у вас уже есть сеть 3G или 4G, то, конечно, КНР предложит скидку или почти бесплатное обновление до 5G, а затем, конечно же, они захотят захватить государственную сеть", - сказала Ричардсон. "Но тогда мы не сможем сотрудничать в плане обмена информацией и некоторых операций, которые выполняются в цифровом и электронном виде".



"Итак, у нас должны быть лучшие варианты, западные варианты, безусловно", - добавила она. "Потому что мы хотим, чтобы у наших партнеров были другие варианты, кроме коммунистической страны, предлагающей почти бесплатные обновления инфраструктуры для 5G".



Ричардсон подчеркнула предполагаемую угрозу, связав ее с практикой, которую США приписывают Китаю.



Командующий Южным командованием Соединенных Штатов (SOUTHCOM) генерал Лаура Ричардсон позирует с другими военачальниками для официальной фотографии Южноамериканской конференции по обороне (SOUTHDEC) 2022 года в Кито, Эквадор, 14 сентября 2022 года.



"Взаимная выгода"



Официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй выступил в защиту подхода Пекина в регионе.



"Сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой, основанное на взаимном уважении, руководствующееся принципом взаимной выгоды и обоюдной выгоды, характеризующееся открытостью и инклюзивностью и направленное на общее развитие, принесло ощутимую пользу людям в регионе", - сказал Лю Newsweek .



"У Китая нет геополитической повестки в Латинской Америке, он не стремится построить сферу влияния и не участвует в так называемой стратегической игре", - добавил он. "Сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой отвечает потребностям обеих сторон и не направлено ни на какую третью сторону".



Он подтвердил, что "все латиноамериканские страны являются суверенными и независимыми странами" и что китайские официальные лица "рады видеть, что латиноамериканские страны развивают отношения с другими странами, и уважают тесные связи, сложившиеся в истории этого региона".



Лю возражал против характеристики, предложенной Ричардсон и растущим числом официальных лиц и законодателей США, которые рассматривают китайское вторжение в Западное полушарие как неотъемлемую угрозу, связывая его с 200-летней политикой установления сферы влияния США в Америке.



"Некоторые люди в США должны снять цветные очки, отказаться от устаревшей доктрины Монро и менталитета холодной войны, прекратить распространять дезинформацию о Китае, прекратить принуждать страны Латинской Америки выбирать сторону и прекратить сеять раздор между Китаем и Латинской Америкой", - сказал он.



Предполагаемая военная связь



Пекин и Вашингтон соревнуются и в военной сфере, хотя наиболее узнаваемая точка возгорания остается в тысячах миль от берегов США вокруг спорного острова Тайвань, который также является мировым лидером в производстве полупроводников. Китайские официальные лица также давно выражают озабоченность по поводу усилий США по поддержанию и расширению партнерских отношений и союзов в области безопасности в зоне ответственности INDOPACOM, которая простирается до собственных границ Китая.



В недавних интервью Newsweek высокопоставленные командиры ВВС США приветствовали уникальную способность США преодолевать то, что они обычно называют "тиранией расстояния", поддерживая операции так далеко от материковой части США.



Теперь, однако, Ричардсон утверждает, что Китаю удалось найти собственное решение для проецирования мировой власти благодаря стремлению к новым партнерствам, в то время как Народно-освободительная армия Китая одновременно осуществляет исторические усилия по расширению и модернизации.



"Учитывая крупнейшее за последние пару десятилетий наращивание обычных и ядерных сил в материковом Китае, - сказала Ричардсон, - вы должны спросить себя: зачем такие инвестиции в критически важную инфраструктуру по всему миру?"



"Что меня беспокоит, так это двойное использование, которое при необходимости переключается на военное применение", - добавила она. "Они уже зацепились за критически важную инфраструктуру, и это больше всего беспокоит меня как командующего войсками и командующего Южным командованием".



Вторя тому, что глава Командования воздушной мобильности США генерал Майк Минихан недавно сказал Newsweek, Ричардсон назвала Китай "нашей основной задачей в Министерстве обороны". А в регионе SOUTHCOM, добавила она, "близость имеет значение".



"Они в Карибском море, в Центральной Америке, в Южной Америке", - сказала Ричардсон. "Но все эти страны, кроме Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, хотят сотрудничать с Соединенными Штатами. Мы являемся предпочтительным партнером, но мы не всегда оказываемся рядом в нужное время".



Ричардсон сказала, что для того, чтобы выиграть этот бой за влияние, разыгравшийся намного ближе к дому, чем США привыкли конкурировать в таком масштабе, SOUTHCOM объединяет партнеров в регионе, чтобы они присоединились к "Команде США". Цель - "продвигать демократическую повестку дня для свободного, безопасного и процветающего Западного полушария".



"Вот в чем все дело, - сказала она. - Мы пытаемся добиться этого как можно быстрее и вывести эти экономические инвестиции на плацдарм".



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О том, что Китай переигрывает США в Латинской Америке в экономическом плане, неоднократно указывали в своих докладах эксперты Исследовательской службы Конгресса США. Теперь бьют тревогу военные.



Но Пекин абсолютно спокойно реагирует на истерические всплески Вашингтона, руководствуясь конфуцианским принципом: "остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами". Источник - zavtra.ru

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