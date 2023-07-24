КырЭкономика. Проще уйти в тень. Как государство вынуждает бизнес не платить налоги

11:07 26.07.2023

26 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



"Сокрытие налогов будет восприниматься как государственная измена", - заявлял два года назад глава кабмина Акылбек Жапаров. Свое мнение он аргументировал тем, что налоговые ставки не повышают, нужно просто выполнять обязательства.



По факту же бизнес ставят в такое положение, что бухгалтеры массово увольняются, а предпринимателям проще дать взятку, чем работать открыто.



От слов "цифровизация" и "фискализация" у них начинается нервный тик и звучит ненормативная лексика. И чем больше власти вносят поправок в налоговое законодательство и переводят в онлайн сдачу налогов и отчетов, тем становится хуже.



Как разобраться в системах

В апреле 2023 года постановлением кабинет министров принял новые требования по применению счета-фактуры. Все налогоплательщики должны зарегистрироваться в информационной системе Налоговой службы и оформлять электронные счета-фактуры.



Правило начинало действовать с 1 мая, но Налоговая служба сообщила об этом... только 18-го.



Новшество коснулось индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает по патенту. Сказать, что бизнес был совсем не в восторге, ничего не сказать.



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Ведь людям нужно было зарегистрироваться в кабинете налогоплательщика, обязательно сходить в Налоговую службу для подтверждения регистрации. Потом предстоял поход в Центр обслуживания населения (ЦОН) для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП). И последний этап квеста - регистрация в системе электронных счетов-фактур и получение тех самых ЭСФ.



При несдаче ЭСФ штраф в 10 тысяч сомов ждет физических лиц и в 28 тысяч - юрлиц. При первом нарушении при условии отсутствия долгов по налогам или страховым взносам скидка при оплате штрафа в течение 30 дней составит 70 процентов.



Вот и получается, что предупреждать бизнес о новшествах не особо торопятся, а штрафы выписывают с легкостью.



Сдать отчет и не сойти с ума

К лету бизнес более или менее научился работать в системе ЭСФ, разобрался со сдачей ежемесячных отчетов по налогам и социальным отчислениям, хотя это тоже было вызовом. В процессе обнаружилось столько подводных камней, что неправительственные организации и СМИ каждую неделю проводили прямые эфиры и отвечали на вопросы бизнеса.



Власти при этом продолжают твердить, что все легко и просто.



Попробовали бы они сами поработать в информационных системах Налоговой службы без подсказки консультантов и экспертов, тогда бы и узнали реальный "комфорт". Про угрозу штрафов тоже не забываем. Она преследует предпринимателей и бухгалтеров на каждом шагу. Но да, у нас все создано для ведения бизнеса.



Сдача отчетов по единому налогу за второй квартал года стала очередным испытанием на прочность для предпринимателей. Их предупредили, что будут новшества. Их ждали.



В итоге Налоговая служба обновила форму отчета по единому налогу за второй квартал 2023-го за два дня до окончания срока его сдачи.



Новая форма отчета для среднего бизнеса появилась в "Кабинете налогоплательщика" только 17 июля, для малого бизнеса - 18 июля. При этом последний день сдачи отчетов - 20 июля 2023 года. За непредставление отчета предусмотрен штраф в 5 тысяч сомов.



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Многие предприниматели уже успели сдать отчет по старой форме. Но оказалось, что это не избавляет их от проблем. Нужно обнулить отчет по старой форме и представить по новой. Сделать это было нереально. Сервисы Налоговой службы просто не выдержали нагрузки.



В итоге налоговики сдались и позволили бизнесу не пересдавать отчеты. Ранее сданные отчеты по старым формам считаются принятыми, и по ним не будут штрафовать. По новой форме отчет должны были сдавать только те, кто этого ранее не сделал.



Но и тут все не так просто. Предприниматели просто не знали, кому верить. В Налоговой службе журналистам говорили, что пересдавать отчеты по новой форме не надо, по телефону call-центра 116 - надо. В Telegram-чате техподдержки тоже до последнего говорили о необходимости загрузки новых отчетов. Комментарий на официальном сайте налоговой появился только вечером 19 июля.



А система работать будет?

Работа информационных систем - отдельная головная боль бухгалтеров. Сотни людей каждый день пишут сообщения, что у них не работает то система электронных счетов-фактур, то электронных товарно-транспортных накладных, то контрольно-кассовых машин. Частый ответ на такие жалобы: "Работаем над устранением ошибок, восстановим в ближайшее время".



Жалобы на то, что системы просто виснут, длятся с их запуска. Но ничего не меняется.



Простой пример. В информационных системах Налоговой службы с 18.00 16 июля до 6.00 17 июля и с 18.00 23 июля до 6.00 24 июля проводили технические работы. Из-за этого модуль "Электронная товарно-транспортная накладная" и сервисы по приему отчетов от специальных операторов и другие временно не работали.



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Что изменилось? Да ничего. В разгар сдачи того самого отчета по единому налогу за второй квартал для малого и среднего бизнеса "рухнуло" вообще все. Пользователи стали жаловаться даже на невозможность просто зайти в кабинет налогоплательщика, не говоря о других услугах. На этой неделе история продолжилась.



с сайта ГНС

Фото с сайта ГНС. Вот такая картинка приветствовала желающих воспользоваться сервисами Налоговой 25 июля 2023 года

Понятно, что нужно вести технические работы. Любые системы требуют обновления и устранения ошибок. Но почему нельзя делать это во внерабочее время или выходные? Можно хотя бы предупреждать, что система работать не будет. Если уж заставили бизнес пользоваться онлайн-инструментами, то они должны быть действительно функциональными.



Если государство хочет, чтобы налоги платили, то сделает все возможное для облегчения процесса. Сейчас же ситуация выглядит так, что вместо поддержки изобретают новые способы оштрафовать предпринимателей. Чиновники последние лет пять обещают, что Налоговая служба перейдет к сервисной модели работы. Ведомство должно создавать те самые условия для комфортной уплаты налогов, быть предупредительным, а не заставлять малый и средний бизнес проходить семь кругов ада.



Но это в идеале. В реальности гораздо проще платить взятки и не связываться с историей под названием "работать по-белому".