ТаджГенпрокуратура объявила канал "Новый Таджикистан 2" экстремистским и запретила его работу

11:18 26.07.2023

Генеральная прокуратура Таджикистана запретила деятельность веб-ресурса "Новый Таджикистан 2" на территории страны, признав его "экстремистской и провокационной организацией". Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Сделанное "в интересах защиты основ конституционного строя, безопасности и суверенитета" республики объявление Генпрокуратуры основано на постановлении Верховного суда Таджикистана от 21 июня 2023 года.



"На территории страны закрыты все сайты и страницы в соцсетях данной организации и ее членов: Suhrob Zafar, Умар Боев, Абдулло Хикматов, Парвиз Рахимзода, Parviz Ashurov, Кундузхон Мамадалиева, Ховар Муродов, Курбонали Орипов, Сергей Булычев, Немат Бегов, Grup-24, Курбонали Х. Курбонали, Фируз Мумин, Эмир Бахаддин, Изатулло Додобоев, Салмон Султонзода, Хикматулло Баходиров, Mansur Naimov, Ходжа Абузар, Алихон Аюбхонович", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство предупредило граждан, что "сотрудничество с этой экстремистской организацией, ее руководителями и членами в любой форме является незаконным, а содействие и осуществление конкретных действий в их интересах влечет за собой уголовную ответственность".

ℹ️ Канал "Новый Таджикистан 2" создан запрещенной в республике оппозиционной организацией "Группа 24". Сначала в приложении Zello был открыт таджикоязычный канал "Новый Таджикистан" - 14 июня 2014 года по инициативе руководителя "Группы 24" Умарали Кувватова. Задачами канала его создатели назвали доведение до населения Таджикистана объективной информации о происходящих в стране процессах и компрометирующих президента Эмомали Рахмона и его окружения фактов. Уже 22 июля 2014 года канал был взломан и заблокирован, но в тот же день появился веб-ресурс "Новый Таджикистан 2", который продолжил вести "антирахмоновскую пропаганду".



В октябре 2014 года деятельность "Группы 24" решением Верховного суда Таджикистана была признана экстремистской и запрещена на территории республики. Кувватов покинул Таджикистан и с декабря 2014 года проживал в Турции, где 5 марта 2015 года был застрелен.



ℹ️ Напомним, что 19 июля текущего года власти Таджикистана запретили деятельность сетевого издания Pamir Daily News, которое специализируется на новостях, касающихся Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), где власти регулярно проводят силовые операции против местных жителей, а также на новостях о жизни памирских диаспор за пределами республики.



26.07.23