Успешно отбоярившаяся от обвинений в коррупции Кумис Сеитова - новая главная чиновница по Культуре Казахстана

12:58 26.07.2023

Кумис Сеитова возглавила Комитет культуры Министерства культуры и спорта Казахстана. Об этом 26 июля 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе правительства.

"Приказом министра Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК", – говорится в официальном сообщении.



Кумис Карсакбаевна Сеитова родилась 27 марта 1970 года в Карагандинской области. В 1993 году окончила Жезказганский педагогический институт, в 2017 – Университет им. Д.А. Кунаева.



Трудовой стаж начинала с младшей медицинской сестры. В разные года работала заместителем директора Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры и информации РК, начальником Управления кинематографии и театрального искусства Комитета культуры Министерства культуры РК.



С 2015 по 2017 год была заместителем директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.



С сентября 2021 года являлась заместителем председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта.



Ранее стало известно, что Нурлан Искаков назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.



-------------------------



11.06.2020 КазСМИ сообщили, что "Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. По информации антикоррупционного ведомства, указанное лицо подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, путем подписания актов оказанных услуг с завышенной стоимостью и необоснованного перечисления денежных средств для государственного финансирования кинематографии Казахстанского контента.